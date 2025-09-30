Thời sự Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nhờ đại đoàn kết toàn dân tộc mà trong bao thế kỷ, nhân dân ta đã giữ vững được độc lập, tự do của mình”; “Đồng bào Nghệ An ta giàu truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù, dũng cảm”. Chính tinh thần ấy đã hun đúc, làm nên phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 bất diệt trong quá khứ, trở thành “bệ đỡ” vững chắc tiếp nối thành tựu đổi mới hôm nay và là nguồn lực nội sinh quan trọng để vươn lên trở thành “cực tăng trưởng tầm quốc gia” trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

30/09/2025

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nhờ đại đoàn kết toàn dân tộc mà trong bao thế kỷ, nhân dân ta đã giữ vững được độc lập, tự do của mình”; “Đồng bào Nghệ An ta giàu truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù, dũng cảm”. Chính tinh thần ấy đã hun đúc, làm nên phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 bất diệt trong quá khứ, trở thành “bệ đỡ” vững chắc tiếp nối thành tựu đổi mới hôm nay và là nguồn lực nội sinh quan trọng để vươn lên trở thành “cực tăng trưởng tầm quốc gia” trong thời gian tới.

Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết là “chìa khóa” tạo ra mọi thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của Nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền”. Sự quan tâm lớn nhất của Người là vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết ở mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh của lịch sử, đồng thời tỏ rõ tầm chiến lược tư tưởng đại đoàn kết. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” là bài học kinh nghiệm và còn là khẩu hiệu hành động của cả hệ thống chính trị, của mỗi tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Quang Vinh

Thực hiện lời dạy của Người, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ta luôn xác định: Đoàn kết là giá trị cốt lõi, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy truyền thống đoàn kết là cơ sở chính trị vững chắc cho sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) Ảnh: Mai Hoa

Trải qua 995 năm danh xưng Nghệ An, sức mạnh đại đoàn kết không chỉ được khẳng định bằng truyền thống hào hùng, vẻ vang trong quá khứ, với những di tích lịch sử, cách mạng và văn hóa, mà còn được chứng minh rõ nét bằng kết quả của sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân bằng những con số cụ thể, thuyết phục trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhiệm kỳ 2020-2025 có thể xem là giai đoạn của khó khăn, thách thức và tôi luyện ý chí, bản lĩnh của người cán bộ vì dân, khi chúng ta có đến hơn một nửa nhiệm kỳ phải thực hiện “nhiệm vụ kép”: Vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống thiên tai bão lũ, dịch bệnh Covid-19.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đó là một nhiệm kỳ ghi nhận nhiều dấu ấn sáng tạo. Trong khó khăn, sức mạnh của khối đại đoàn kết càng được củng cố, phát huy; càng khó khăn chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ “đoàn kết” và sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đã cộng hưởng, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, khát vọng vươn lên trong Nhân dân.

Một nhiệm kỳ của “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, đã giúp cho mỗi chúng ta thấu hiểu tình người trong hoạn nạn, với hai chữ “tấm lòng” và “sẻ chia”.

Một nhiệm kỳ được chứng kiến nhiều bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện, bứt phá và nhiều điểm sáng nổi bật, với hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều đạt và vượt.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thăm, tặng quà đồng bào Đan Lai cao tuổi. Ảnh: Thành Cường Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ đồng bào miền Tây Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là những thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”.

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Nghệ An đạt 75,97%, cao hơn mức bình quân chung cả nước; kết quả kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội tiếp nhận qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp hỗ trợ người nghèo đạt gần 5.625,5 tỷ đồng, với hơn 875 ngàn lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mô hình sinh kế, quà tết Nguyên đán, phương tiện sản xuất và khám, chữa bệnh… Thông qua phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị để lại phía sau” và 20.802 ngôi nhà mới, đảm bảo “an cư, lạc nghiệp” cho các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở - Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu của cả nước, được ghi nhận. Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tỉnh Nghệ An về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”…

Những con số “biết nói” nêu trên trong “Bài ca kết đoàn” của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, minh chứng rõ nét của “Ý Đảng, lòng dân” và thêm một lần nữa khẳng định: Đại đoàn kết không chỉ mang lại nguồn lực về tinh thần, mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo nền tảng bền vững để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; kết nối, chăm lo công tác an sinh xã hội và đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Cán bộ Mặt trận huyện Yên Thành (cũ) và xã Long Thành (cũ) kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Hoa Xã Châu Khê huy động các lực lượng hỗ trợ làm nhà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa Xã Hưng Nguyên Nam huy động cán bộ, công chức và nhân dân hỗ trợ làm nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Hoa

Trong giai đoạn phát triển mới, trước vận hội và thách thức đan xen, Nghệ An càng phải phát huy sức mạnh đoàn kết, đây chính là “chìa khóa” để biến nội lực thành động lực phát triển nhanh, bền vững. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, trong đó, “Đoàn kết” là thành tố được đặt lên hàng đầu, là “kim chỉ nam” của mọi hành động, là tầm nhìn chiến lược, khẳng định chỉ có đoàn kết mới khơi dậy nội lực, tạo đồng thuận xã hội, biến chủ trương của Đảng thành hành động thiết thực phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân.

Lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết phải lấy Nhân dân làm trung tâm, bảo đảm quyền làm chủ, chăm lo đời sống và lợi ích chính đáng của mỗi người dân. Cán bộ phải gần dân, trọng dân, phải “sống trong lòng quần chúng”, “biết đến với quần chúng”, từ đó “hiểu quần chúng”, “biết tâm trạng quần chúng” và “giành được lòng tin tuyệt đối của quần chúng” để “nói dân nghe, làm dân tin”.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội là “hạt nhân” quy tụ sức mạnh đại đoàn kết, phải thực sự đổi mới phương thức hoạt động với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở - Tương tác sâu rộng - Giám sát minh bạch - Phản biện xây dựng”; phải trở thành “mái nhà chung” của mọi tầng lớp nhân dân, của các dân tộc anh em, của mọi tín ngưỡng, tôn giáo, của đông đảo kiều bào ở trong và ngoài nước; trở thành “cầu nối số” tin cậy, gắn kết mối quan hệ “máu thịt” vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới.

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ cho người dân xã Tương Dương bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh tư liệu: Đình Tuân

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy giá trị văn hóa và con người xứ Nghệ, đó là nhiệm vụ chính trị và là khát vọng cháy bỏng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An, tự tin cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng; nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành “tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia vào năm 2030”.

Đó cũng chính là cách mà chúng ta tri ân quá khứ, hiện thực hóa khát vọng hôm nay và kiến tạo tương lai cho các thế hệ mai sau, xứng đáng là quê hương cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030), 100 năm Xô viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2030) và 1.000 năm danh xưng Nghệ An (1030-2030).