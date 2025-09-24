Xã hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tôn vinh 145 điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 Sáng 24/9, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, giai đoạn 2025 - 2030.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành; cùng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang An

Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, đa dạng hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang An

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai mạnh mẽ, thu hút hơn 610.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên tham dự tuyên truyền; nhân dân hiến trên 4 triệu m² đất, đóng góp 5 triệu ngày công, hàng nghìn tỷ đồng xây dựng hạ tầng. Nhiều mô hình tiêu biểu được triển khai như “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Làng văn hóa cộng đồng gắn với du lịch”...

Các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 tham dự hội nghị. Ảnh: Quang An

Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai tích cực; chương trình “Tết vì người nghèo”, “Nghĩa tình dòng Lam”… đã huy động gần 5.805,5 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận 1.446 tỷ đồng. Giai đoạn 2023 – 2025, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 20.802 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn…

Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” thúc đẩy hàng chục nghìn sáng kiến, ý tưởng áp dụng vào sản xuất, quản lý. Liên đoàn Lao động có 29.800 sáng kiến làm lợi hàng trăm tỷ đồng; Hội Nông dân xây 2.125 vườn mẫu, trồng 182.400 cây xanh, hỗ trợ 1.895 mô hình kinh tế; Hội LHPN phát động gần 4.000 công trình sáng tạo, hỗ trợ 3.095 phụ nữ khởi nghiệp; Đoàn Thanh niên triển khai hơn 1.500 mô hình, giải pháp sáng tạo...

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang An

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với quảng bá sản phẩm OCOP, tổ chức 1.577 hội chợ, phiên chợ, giới thiệu 17.076 lượt sản phẩm. Tính đến tháng 7/2025, Nghệ An có gần 730 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, nhiều sản phẩm vào siêu thị, sàn thương mại điện tử...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp, sáng kiến, sáng tạo, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn đầy thử thách với những tác động chưa từng có từ đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, cùng nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Song, bằng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Đồng chi Võ Thị Minh Sinh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Quang An

Nhiều phong trào đã đi vào chiều sâu, tạo dấu ấn mạnh mẽ như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; đoàn kết sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Qua đó, Nghệ An không chỉ đạt và vượt nhiều chỉ tiêu mà còn xuất hiện hàng ngàn mô hình, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu ở mọi lĩnh vực. Đây là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cho ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của quê hương xứ Nghệ.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong muốn Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Quang An

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Cùng với đó, 145 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 cũng nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.