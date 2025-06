Thời sự Công an tỉnh Nghệ An biểu dương 80 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Sáng 25/6, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2020-2025.

Trước giờ tổ chức Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Bộ Công an và lãnh đạo các sở, ngành.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An có Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc; cùng 30 tập thể và 50 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân trong toàn lực lượng được biểu dương, khen thưởng trong 5 năm qua.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc. Ảnh: Thành Duy

Ghi dấu ấn bằng nhiều chiến công, thành tích nổi bật

Giai đoạn 2020-2025, Công an Nghệ An đã nỗ lực vượt khó, lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà. Nhiều mô hình hiệu quả được ghi nhận, trong đó, 10 mô hình được Bộ Công an nhân rộng toàn quốc.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Với những kết quả toàn diện và nổi bật, trong 5 năm liên tiếp (từ năm 2020 - 2024), Công an Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; hơn 3.000 lượt tập thể, 8.000 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An điều hành tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, ngày 7/2/2024, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” đối với tập thể Công an tỉnh Nghệ An. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với những đóng góp to lớn của lực lượng Công an tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ đến tập thể Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, 6 tập thể thuộc Công an tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024 gồm: Phòng Tham mưu, Công an phường Hưng Lộc (TP. Vinh), Công an phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa), Công an xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai); Công an xã Châu Khê (huyện Con Cuông) và Công an xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ đến 5 tập thể Công an cấp xã. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, 30 tập thể và 50 cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh vì những thành tích tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác. Đây là những đóa hoa tươi thắm trong rừng hoa muôn sắc, đại diện cho tinh thần trách nhiệm, tận tụy, dũng cảm và sáng tạo của lực lượng Công an Nghệ An trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh biểu dương 30 tập thể điển hình tiên tiến thuộc Công an tỉnh Nghệ An trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2020 -2025. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị cũng là dịp để Công an tỉnh tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua trong 5 năm qua, từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm quý, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả; đồng thời, thảo luận, đề ra các giải pháp mới, sát thực tiễn để nâng cao hiệu quả phong trào trong giai đoạn tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh biểu dương các cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Công an tỉnh Nghệ An trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2020 -2025. Ảnh: Thành Duy

Các tham luận tại hội nghị đã tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh kinh tế; đấu tranh với tội phạm hình sự có tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ công an và quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự…

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trong thành quả chung đó, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An có những đóng góp hết sức quan trọng, nổi bật trên nhiều lĩnh vực công tác. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả xuất sắc mà Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Phân tích bối cảnh, tình hình và những yêu cầu đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang tập trung triển khai 2 nhiệm vụ chiến lược, có tính xuyên suốt với toàn bộ hệ thống chính trị, đó là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế, xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và các đạ biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trong bối cảnh đó, trách nhiệm đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an phải nỗ lực, quyết tâm phấn đấu đảm bảo toàn diện, hiệu quả hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị lực lượng Công an tỉnh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. “Cần bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm để xác định nội dung, mục tiêu, biện pháp thực hiện và khẩu hiệu thi đua cụ thể, sát đúng, tính khả thi cao”, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp, từ tỉnh đến cơ sở phải bám sát và làm tốt hơn nữa công tác tham mưu để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đặc biệt, Nghệ An là địa bàn trọng yếu, chiến lược về an ninh, trật tự của cả nước và dự báo trong thời gian tới sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do vậy, lực lượng Công an tỉnh phải chủ động nắm và làm tốt công tác dự báo, tham mưu kịp thời giải quyết tốt các vấn đề nổi lên, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” trên địa bàn.

Đồng thời, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn, nhất là đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu toàn lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; giữ vững trật tự, kỷ cương, đảm bảo cuộc sống, bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự gắn với công tác cải cách hành chính, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn và phục vụ tốt các yêu cầu của các tổ chức và công dân, nhất là tăng cường ứng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào các mặt công tác nói chung, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030…

Thay mặt lượng lượng Công an tỉnh, Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cho toàn lực lương, đặc biệt, phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với khí thế, niềm tin mới, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Đinh Việt Dũng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, tận tâm, tận lực, đoàn kết một lòng, thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bình yên trên quê hương Xô viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu!

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, Công an tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2025 - 2030. Các đơn vị trong toàn lực lượng đã thể hiện quyết tâm cao, cam kết thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác.

Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị cũng đã thông qua danh sách đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước cấp trên.