Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Sáng 27/7, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh và Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Cùng tham dự có các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Lê Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thành kính dâng hoa, dâng hương tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.

Tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh, nơi thờ tự và khắc ghi tên tuổi của gần 2.000 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong phong trào cách mạng 1930-1931, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thành kính dâng hoa, dâng hương tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.

Trải qua 95 năm, phong trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh đầu thế kỷ XX trở thành biểu tượng anh hùng, kiên trung, bất khuất của những người con quê hương xứ Nghệ. Ngọn lửa xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở thành ngọn lửa soi sáng, cổ vũ Đảng và Nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vịnh. Năm 16 tuổi, đồng chí đã tham gia các tổ chức yêu nước như Tân Việt Cách mạng Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phụ trách công tác tuyên truyền, huấn luyện đảng viên. Với nhiệt huyết và tinh thần yêu nước, đồng chí đã được Trung ương Đảng chỉ định giữ chức Bí Thư Thành ủy Sài Gòn -Chợ Lớn, trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

Đoàn đại biểu tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc tới những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau những bài học hết sức quý giá về một tấm gương hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân./.