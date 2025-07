Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Không để người dân nào lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn, thiếu mặc Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 24/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức phiên họp lần thứ nhất về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn năm 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì tại điểm cầu Chính phủ.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; lãnh đạo các sở ngành và kết nối trực tuyến đến cấp xã.

Không để người dân nào lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn, thiếu mặc

Phát biểu từ điểm cầu tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, đặc biệt là với bão số 3.

Trong bối cảnh là tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai, Nghệ An luôn xác định phương châm bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Do đó, ngay trước mùa mưa bão, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”.

Với tinh thần đó, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, tỉnh thực hiện nghiêm túc, khẩn trương nội dung các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó và về việc tập trung khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, từ 19h ngày 21/7 đến 19h ngày 22/7, lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 100mm đến 200mm, có nơi trên 250 mm; đồng thời lưu lượng nước từ thượng nguồn về rất lớn đã gây lũ lụt lịch sử, chia cắt, ngập lụt nhiều xã miền núi, cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi, hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân.

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh đã di dời 3.440 hộ dân; điều động hơn 2.700 cán bộ lực lượng Quân đội, Công an ứng cứu, hỗ trợ người dân kịp thời. Huy động các thiết bị cứu hộ cứu nạn trên sông nước như xuồng, ca nô.

Tính đến 10h ngày 24/7, có 6 xã bị cô lập hoàn toàn và 24 xã bị cô lập một phần. Đối với những địa bàn này, Bộ Quốc phòng đã điều động trực thăng để vận chuyển hàng hóa, lương thực. Tỉnh cũng chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ trước nên kịp thời bố trí để vận chuyển lên hỗ trợ bà con.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cam kết: Nước rút đến đâu, tỉnh tổ chức khắc phục nhanh đến đó; trong đó trong ngày 25/7 sẽ thông tất cả các tuyến giao thông trên địa bàn; đồng thời khắc phục hệ thống lưới điện khi còn 7.800 khách hàng bị mất điện do 4 đường dây nhánh rẽ bị ảnh hưởng.

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cũng với phương châm đó, đồng chí Lê Hồng Vinh cho biết, tỉnh cung ứng hàng hóa, xăng dầu, xây dựng phương án đảm bảo hàng hóa, thuốc men phục vụ nhu cầu thiết yếu của Nhân dân; triển khai công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau thiên tai; dọn dẹp tài sản, nhà cửa cho người dân, xây dựng lại nhà của hư hỏng cho Nhân dân.

“Hiện nay, tỉnh phân công tác đồng chí lãnh đạo tỉnh bám sát địa bàn để chỉ đạo thực hiện sát trên từng lĩnh vực để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho Nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo và khẳng định: “Tỉnh quyết liệt chỉ đạo không để người dân nào lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn, thiếu mặc”.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Vinh cũng đã đúc rút các bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục với thiên tai; đặc biệt dù mới chỉ đi vào vận hành, song cho thấy chính quyền cấp xã đã thể hiện được sự sâu sát, trách nhiệm, bám địa bàn, bám sát người dân, chủ động, không ỷ lại cấp trên trong quá trình ứng phó với các tình huống đợt lũ vừa qua.

Dự báo thiệt hại do bão số 3 gây ra là rất lớn. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh đã ghi nhận 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 4 người bị thương; 495 ngôi nhà bị hư hỏng, 1.276 nhà bị tốc mái, cùng nhiều thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, giao thông, thủy lợi…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Trần Dũng

Trước tình hình này, bên cạnh nỗ lực khắc phục của chính quyền và nhân dân địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ kinh phí để tỉnh sớm khắc phục hậu quả, đặc biệt là đối với hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nhà ở của người dân và trụ sở làm việc…

Về lâu dài, đồng chí kiến nghị cần xây dựng các chính sách định canh, định cư bền vững cho người dân, bảo đảm chỗ ở ổn định, đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu; đồng thời, đề xuất xây dựng các công trình lưỡng dụng như tại trụ sở UBND cấp xã, vừa phục vụ hoạt động hành chính thường ngày, vừa có chức năng làm nơi cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai, đặc biệt tại các vùng miền núi khó khăn.

Tại cuộc làm việc, Ban Chỉ đạo Trung ương đã nghe báo cáo trực tuyến từ điểm cầu UBND xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An.

3 nguyên tắc trong phòng chống, ứng phó, khắc phục với thiên tai

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì tại điểm cầu Chính phủ nhấn mạnh “đã cố gắng rồi cần cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực rồi nỗ lực nhiều hơn nữa”; công tác nắm tình hình, ứng phó với thiên tai phải hết sức hiệu quả.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quá trình thực hiện phải tuân thủ 3 nguyên tắc cơ bản: Phòng ngừa phải từ sớm, từ xa, từ khi chưa xảy ra sự cố; ứng phó phải bình tĩnh, sáng suốt, kịp thời, phù hợp, an toàn và hiệu quả; khắc phục phải chung tay, cơ bản, toàn diện, toàn dân và toàn phần.

Trước những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, diễn biến thiên tai ngày càng khó dự báo và không theo quy luật, Thủ tướng nhấn mạnh lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống và ứng phó; yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng, các địa phương, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu chuyển từ tư duy bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, với phương châm: ứng phó linh hoạt, kịp thời; khắc phục cụ thể, hiệu quả; lấy con người làm trung tâm, người dân là chủ thể; xây dựng xã, phường thành “pháo đài” ứng phó thiên tai.

Để thực hiện được tầm nhìn trên, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế phù hợp với tình hình mới; nâng cao năng lực dự báo, ứng phó và khắc phục hậu quả; tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu để có đủ công cụ, điều kiện đánh giá và triển khai các giải pháp hiệu quả. Đặc biệt, phải vận dụng phương châm “4 tại chỗ” thực chất và hiệu quả, gắn với phân cấp, phân quyền rõ ràng từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm nguồn lực và hoàn thiện bộ máy về phòng thủ dân sự quốc gia.

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành và địa phương để triển khai ngay các công việc trọng tâm trong thời gian tới. Trước đó, trong phát biểu khai mạc, người đứng đầu Chính phủ bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại to lớn về tài sản mà Nhân dân các xã miền núi tỉnh Nghệ An đang phải gánh chịu do cơn lũ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh gây ra bởi bão và hoàn lưu bão số 3./.