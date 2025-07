Thời sự Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ sự mất mát, thiệt hại to lớn của Nhân dân các xã miền núi Nghệ An đang phải gánh chịu cơn lũ lớn nhất từ trước đến nay Chiều 24/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức phiên họp lần thứ nhất về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì tại điểm cầu Chính phủ.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; lãnh đạo các sở ngành và kết nối trực tuyến đến cấp xã.

Phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại to lớn về tài sản mà Nhân dân các xã miền núi tỉnh Nghệ An đang phải gánh chịu do cơn lũ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh gây ra bởi bão và hoàn lưu bão số 3.

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đây là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, Ban trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành Trung ương và Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Ban chỉ đạo tham mưu giúp Thủ tướng xây dựng, triển khai các chính sách, pháp luật, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành về hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức liên quan, địa phương thực hiện hoạt động phòng thủ dân sự; ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự; điều phối lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm bảo đảm cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên phạm vi cả nước; sẵn sàng tham gia các hoạt động quốc tế về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa...

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng ban chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó trưởng ban thường trực; Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo được tổ chức nhằm tập trung rà soát tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, địa phương trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; làm rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, định hướng trong những tháng cuối năm cũng như giai đoạn tới theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Đặc biệt, cuộc họp cũng đặt trọng tâm đánh giá công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp xã - nơi được xác định là lực lượng nòng cốt thực hiện phương châm “4 tại chỗ”./.