Thời sự Nghiên cứu về mô hình Nhà nước phúc lợi xã hội tại Thụy Điển Chiều 19/9, Đại học Uppsala, Vương quốc Thụy Điển, tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng ngắn hạn đối với đoàn cán bộ cấp vụ trở lên do Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cử theo Quyết định số 63-QĐ/BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 39-KL/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, đoàn cán bộ được Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cử sang Thụy Điển nghiên cứu gồm 14 học viên, là lãnh đạo cấp vụ trở lên của các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí Trung ương. Đây là lớp thứ hai được tổ chức tại Đại học Uppsala theo chương trình hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam và Thụy Điển năm 2025.

Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn.

Sau hai tuần học tập, các học viên được các giảng viên của Đại học Uppsala, Đại học Stockholm, Đại học Lund và các chuyên gia, đại biểu quốc hội, các cơ quan quản lý về thuế, bảo hiểm xã hội, đại diện hội đồng quản lý địa phương... trao đổi, giải đáp về các vấn đề của Nhà nước phúc lợi xã hội Thụy Điển.

Các học viên có cơ hội được tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề như: Xây dựng nhà nước phúc lợi; xây dựng và triển khai các chính sách về Bảo hiểm hưu trí, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế, chính sách về giáo dục, sức khỏe, chế độ thai sản, chăm sóc người già, chính sách gia đình, cơ chế thu thuế, quản lý các nguồn thu thuế...

Phát biểu tại Lễ bế giảng lớp học, bà Lena Sundberg, Giám đốc Dự án Hợp tác đào tạo, Đại học Uppsala, cho biết: Hy vọng các học viên sẽ thu nạp được nhiều kiến thức, thông tin, kinh nghiệm về mô hình nhà nước phúc lợi xã hội của Thụy Điển; góp phần tham mưu, hoạch định chính sách về an sinh xã hội của Việt Nam.

Bà Lena Sundberg, Giám đốc Dự án Hợp tác đào tạo, Đại học Uppsala, phát biểu tổng kết lớp học.



Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, thay mặt các học viên của lớp học đã cảm ơn các giảng viên của Đại học Uppsala, cùng các cơ quan, đơn vị chức năng của Thụy Điển. Những kinh nghiệm, kiến thức học hỏi từ lớp học sẽ giúp mỗi học viên vận dụng sáng tạo theo chức trách, nhiệm vụ được giao để tham mưu, hoạch định chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam.

Theo Giáo sư Anders Lindbom, Đại học Uppsala, việc Việt Nam cử đoàn cán bộ sang nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi về mô hình nhà nước phúc lợi của Thụy Điển là rất cần thiết, đã có nhiều quốc gia khác cũng đã làm như vậy.

Cuối thế kỷ XIX, Thụy Điển đã cử cán bộ sang học hỏi mô hình nhà nước phúc lợi kiểu bảo thủ của Đức, bởi vì quốc gia này đã có kinh nghiệm trong xây dựng và ban hành các chính sách an sinh xã hội của nhà nước phúc lợi. Tất nhiên, chúng ta không nên học và áp dụng máy móc mô hình của nước này đối với thực tế ở nước khác.

Giáo sư Anders Lindbom, Đại học Uppsala, đánh giá cao Việt Nam cử đoàn cán bộ sang nghiên cứu, tìm hiểu về mô hình nhà nước phúc lợi xã hội Thụy Điển.

Trên thế giới hiện có ba mô hình nhà nước phúc lợi kiểu tự do (như ở Mỹ), nhà nước phúc lợi kiểu bảo thủ (Đức), nhà nước phúc lợi kiểu dân chủ xã hội (Thụy Điển). Mỗi mô hình nhà nước phúc lợi nêu trên đều có những ưu điểm, hạn chế. Đến nay, mô hình nhà nước phúc lợi kiểu bảo thủ và dân chủ xã hội hiện đang vận hành tốt và được nhiều quốc gia áp dụng.

Các học viên tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển.

Đại học Uppsala hiện có 53.000 sinh viên và 7.600 nhân viên, với 3 lĩnh vực chuyên sâu và 9 khoa, 60 phòng, ban; đào tạo 80 chương trình Thạc sĩ quốc tế và 7 chương trình Cử nhân quốc tế; đã đào tạo 1.300 sinh viên quốc tế và cử 900 sinh viên của trường đi học tại các quốc gia trên thế giới. Đại học Uppsala đứng thứ 11 trong số 700 trường đại học trên toàn thế giới; có thế mạnh về nghiên cứu nhiều mảng, trung tâm khoa học chính trị, mô hình nhà nước phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và y tế cộng đồng.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn, đây là lớp thứ hai trong chương trình hợp tác đào tạo giữa Việt Nam và Thụy Điển trong năm 2025 và trong thời gian tới sẽ có thêm các lớp khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển sẽ là cầu nối để giúp chương trình hợp tác đào tạo giữa hai nước đạt hiệu quả cao.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại học Uppsala.

Đại học Uppsala đứng thứ 11 trong số 700 trường đại học trên toàn thế giới; có thế mạnh về nghiên cứu nhiều mảng, trung tâm khoa học chính trị, mô hình nhà nước phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và y tế cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo, các học viên đã tham quan, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề an sinh xã hội của Thụy Điển; tìm hiểu về truyền thống, lịch sử của Đại học Uppsala.