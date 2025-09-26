Thời sự Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội: Hạt nhân kết nối 'sức dân' trong thi đua yêu nước Sáng 26/9, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước tỉnh năm 2025. Ảnh: Thành Duy

Kính thưa đồng chí Phạm Huy Giang - Uỷ viên Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, Mặt trận Tổ quốc qua các thời kỳ!

Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lào động, các quý vị khách quý, quý vị đại biểu!

Thưa đồng bào, đồng chí và các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà!

Thưa Đại hội!

Trước tiên, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, xin gửi đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động, quý vị đại biểu Trung ương, các điển hình tiên tiến và toàn thể quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc!

Chúc Đại hội thi đua yêu nước thành công rực rỡ, mở ra giai đoạn phát triển mới với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, quyết tâm thi đua dựng xây Nghệ An giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Kính thưa Đại hội!

Phát huy ngọn cờ thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu khởi xướng và dày công vun đắp; trong 5 năm qua, Nghệ An đã đồng lòng hưởng ứng Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Đây là giai đoạn, chúng ta vừa thi đua phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19 với những dấu mốc và hình ảnh không thể nào quên; vừa phòng chống thiên tai, bão lũ, khi hằng năm đều chịu sự thử thách của thiên nhiên khắc nghiệt, để lại những hậu quả, thiệt hại nặng nề, kéo dài sang những nhiệm kỳ tiếp theo.

Nhưng, càng khó khăn sức mạnh đại đoàn kết càng được phát huy; càng khó khăn càng nhiều tấm gương tiên tiến, điển hình xuất hiện, rất đa dạng, phong phú và lan tỏa mạnh mẽ. Hàng chục Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, được các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng gắn với chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh của mình.

Khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường và phát huy; niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường và đã thực sự trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những thành tựu quan trọng, tạo nên những dấu ấn đáng trân trọng và tự hào.

Kế thừa và phát huy những thành tích đạt được 5 năm qua, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục là “hạt nhân” trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Nghệ An, với 4 nhóm nội dung về kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát động.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Kính thưa Đại hội!

Thưa đồng bào, đồng chí và các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà!

Thực hành lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, bằng tất cả niềm tự hào về truyền thống cách mạng kiên cường, dũng cảm và sức mạnh đại đoàn kết, về phẩm chất chịu khó, hiếu học, sâu lắng, nghĩa tình và ý chí khát vọng vươn lên của con người xứ Nghệ; bằng tình yêu đối với quê hương, đất nước và trách nhiệm của những người con được sinh ra, lớn lên trên quê hương Bác; tôi thiết tha kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, những người con Nghệ An trong nước và nước ngoài đoàn kết một lòng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động; biến tinh thần thi đua yêu nước thành hành động cụ thể, biến chủ trương của Đảng thành phong trào của Nhân dân, “đồng tâm, đồng sức, đồng lòng; đồng hành, đồng hưởng, đồng sẻ chia”, quyết tâm phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2025 - 2030, góp phần đưa Nghệ An bứt phá, vững vàng vươn xa, tự tin, tự cường cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu!

Để hiện thực hóa mục tiêu thi đua, chúng ta cần phải nhất quán quan điểm tiếp tục lấy phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Phong trào “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” làm nền tảng; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huy động mọi lực lượng, phát huy mọi sáng kiến, sử dụng mọi tài năng để thi đua lập thành tích với tinh thần: Vừa “làm cho mau”, tức là nhanh chóng đạt được mục đích thi đua; vừa “làm cho tốt”, tức là phải chú trọng đến chất lượng, hiệu quả công tác thi đua; vừa “làm cho nhiều”, tức là phải quan tâm đến tần suất thực hiện đều đặn, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Mỗi phong trào thi đua yêu nước đều phải thực sự vì lợi ích của Nhân dân, của toàn xã hội, tạo động lực, truyền cảm hứng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Kính thưa Đại hội!

Trải qua chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã chứng minh: Mỗi khi ngọn lửa thi đua được thắp sáng thì mọi khó khăn, thử thách đều được vượt qua.

Chúng ta tin tưởng rằng, vào dịp này 5 năm sau sẽ có nhiều và thật nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình tiên tiến, những bông hoa ngát hương trong vườn hoa thi đua của tỉnh sẽ tiếp tục nở rộ, cháy bùng lên ngọn lửa truyền thống cách mạng của quê hương Xô viết anh hùng, thiết thực kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, 100 năm Xô viết Nghệ Tĩnh và 1.000 danh xưng Nghệ An vào năm 2030.

Một lần nữa, kính chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, quý vị đại biểu Trung ương, các điển hình tiên tiến và toàn thể đại biểu lời chúc đoàn kết, mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc cho chúng ta luôn giữ vững niềm tin, khát vọng và “ngọn lửa” thi đua yêu nước!

Xin trân trọng cảm ơn!

