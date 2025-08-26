Thời sự Nghệ An được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua 'Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát' Sáng 26/8, tại Thủ đô Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết thực hiện Chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà ở dột nát".

Quang cảnh tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh



Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội. Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tham dự điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội. Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu trực tuyến tại Nghệ An; đồng thời truyền tải hội nghị trực tuyến đến các xã, phường trong toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh

Có 334.234 căn nhà được xây mới và sửa chữa

Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước do Chính phủ phát động vào đầu tháng 10/ 2024, nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 42, ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đặt mục tiêu đến năm 2030 “xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu”; Kết luận số 97, ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII) yêu cầu đẩy mạnh Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”; Chỉ thị số 34, ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư yêu cầu “bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở”. Đặc biệt thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập nước và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với mốc đề ra, cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước vào ngày 31 tháng 8 năm 2025.

Đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình và phong trào thi đua hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà ở dột nát trên phạm vi cả nước. Ảnh: Quang Vinh



Chương trình phát động của Chính phủ và phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, huy động các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, tạo hiệu ứng xã hội lớn.

Các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tham dự tại điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh



Mỗi mái nhà là “một món quà”, “một mái ấm”, “một tình thương” thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào; hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng; thể hiện mục tiêu, bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta; khẳng định những giá trị nhân văn và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta; khơi dậy và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí vươn lên, tự lực, tự cường của chính những người được hỗ trợ làm nhà ở.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu trực tuyến tại Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa



Kết quả báo cáo đến ngày 20/8/2025, cả 34 tỉnh, thành trong cả nước, đã khởi công và hoàn thành 100% số nhà cần hỗ trợ với tổng 334.234 căn nhà được xây mới, sửa chữa; trong đó, xây mới 255.310 căn và sửa chữa 78.924 căn.

Tổng nguồn kinh phí huy động thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát khoảng 24.761,596 tỷ đồng; 2.738.754 ngày công lao động với 454.318 lượt người hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trên phạm vi cả nước.

Riêng đối với tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu với 20.802 căn nhà được xây mới, sửa chữa, đạt 100% nhu cầu rà soát; với tổng nguồn lực huy động hơn 3.000 tỷ đồng và hàng triệu ngày công. Đặc biệt, tiến độ được đẩy nhanh hơn kể từ khi Trung ương phát động chương trình, với trong vòng gần 1 năm đã xây dựng, sửa chữa thêm 10.716 căn hơn tổng số nhà thực hiện của gần 2 năm trước.

Hội nghị được tỉnh Nghệ An tổ chức truyền tải trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường trong tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục chăm lo cho người nghèo

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương và đồng bào, chiến sĩ trong cả nước đã tích cực đóng góp vào thành tích chung, cơ bản xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh



Từ thực tiễn chỉ đạo phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh cách làm tạo hiệu quả bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn, đổi mới, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và huy động sức mạnh nhân dân và doanh nghiệp; đồng thời đúc rút và khẳng định nhiều bài học quý báu cho việc chỉ đạo các chương trình, kế hoạch và phong trào phát triển kinh tế - xã hội tiếp theo.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Nghệ An tham gia hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh, việc hỗ trợ người dân xoá nhà tạm, nhà dột nát là một khâu quan trọng trong công tác an sinh xã hội, “an cư, lạc nghiệp”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội trên cơ sở bám sát các chủ trương của Đảng với mục tiêu đến năm 2030, cả nước không còn hộ nghèo để tiếp tục rà soát, đề ra các chính sách hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người nghèo tự lực, tự cường vươn lê, bứt phá giới hạn của bản thân để thoát nghèo bền vững.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Nghệ An tham gia hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa



Cùng với sinh kế, vấn đề nhà ở tiếp tục nâng cấp chỗ ở ngày càng tốt hơn và những nhà tạm, dột nát của người dân phát sinh mới, yêu cầu trách nhiệm các địa phương chủ động thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương để triển khai, thực hiện chính sách an sinh xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội các chính sách xã hội; lắng nghe, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân phản ánh kịp thời với Đảng và Nhà nước, Chính phủ, đảm bảo quyền lợi và cuộc sống của nhân dân ổn định, phát triển.

Đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò “nòng cốt” trong bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự và công tác an ninh xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang Vinh



Bà Ngân Thị Hà, dân tộc Thái (tỉnh Nghệ An) chia sẻ niềm vui được hỗ trợ nhà ở trong hội nghị trực tuyến tại Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh

Dịp này, Chủ tịch nước đã trao thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, trong đó có tỉnh Nghệ An. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”.