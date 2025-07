Kinh tế Ngân hàng Nhà nước trao tặng Nghệ An 6 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục bão lũ và xóa nhà tạm, nhà dột nát Ngày 27/7, tại Nghệ An, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức trao tặng kinh phí ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (bão Wipha) cho tỉnh Nghệ An.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; các Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Đoàn Thái Sơn, Phạm Thanh Hà; cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương và các ngân hàng thương mại.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chia sẻ những khó khăn của Nghệ An sau bão số 3. Ảnh: P.V

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã trao tặng tỉnh Nghệ An số tiền 6 tỷ đồng, trong đó, 3 tỷ đồng từ nguồn đóng góp 1 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng để hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; 3 tỷ đồng còn lại từ Quỹ An sinh xã hội của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhằm hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 (bão Wipha) gây ra.

Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An về những thiệt hại do thiên tai gây ra. Nghệ An là tỉnh gánh chịu thiệt hại nặng nề của nhiều tổ hợp thiên tai mưa lớn, lũ lụt, ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân. Để kịp thời góp phần giúp chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An sớm khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã quyết định ủng hộ tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng từ Quỹ An sinh xã hội của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cảm ơn những đóng góp, chia sẻ của Ngân hàng Nhà nước và ngành Ngân hàng. Ảnh: P.V

Đồng thời, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng ủng hộ 3 tỷ đồng kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho tỉnh Nghệ An từ nguồn đóng góp 1 ngày lương của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng cho phong trào thi đua “Chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn cả nước nhằm hưởng ứng đợt cao điểm “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

"Chúng tôi hy vọng với số tiền hỗ trợ hôm nay, ngành Ngân hàng sẽ góp phần giúp tỉnh sớm khắc phục hậu quả sau bão, đồng thời, hỗ trợ người dân khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống”, Thống đốc nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành tới Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng. Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão, Nghệ An đã phải hứng chịu đợt lũ lịch sử, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trao biển tượng trưng tặng kinh phí cho tỉnh Nghệ An để khắc phục thiệt hại do bão lũ và xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: P.V

Đồng chí Bùi Thanh An cho biết, nguồn hỗ trợ 6 tỷ đồng của ngành Ngân hàng trong dịp này là sự chia sẻ quý báu, góp phần giúp tỉnh có thêm nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho các hộ dân còn khó khăn, đồng thời, khắc phục kịp thời những thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo đó, lãnh đạo tỉnh cũng cam kết sẽ sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thiết thực, từ đó, lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình đến với mọi tầng lớp nhân dân.

"Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng cao cả, ngành Ngân hàng tiếp tục thể hiện vai trò chủ động, tích cực trong việc đồng hành cùng các địa phương vượt qua khó khăn. Đặc biệt là sự sẻ chia tinh thần và vật nhất, tiếp thêm sức mạnh để người dân vùng lũ Nghệ An sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống", đồng chí Bùi Thanh An nhấn mạnh.