Xã hội Nghệ An nỗ lực hoàn thành xây dựng nhà ở cho người có công đúng thời hạn Theo cam kết, đến ngày 31/7/2025, các địa phương phải hoàn tất việc xây dựng nhà ở cho người có công. Thế nhưng, đến nay, tại nhiều địa phương, tỷ lệ hoàn thành vẫn còn thấp. Để đẩy nhanh tiến độ, các ngành, địa phương đang nỗ lực kết nối và rà soát để đốc thúc, hỗ trợ kịp thời.

Hoàn thành 2.815 căn nhà cho người có công

Từ tháng 2/2023, tỉnh Nghệ An đã triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đến tháng 4/2024, Trung ương phát động phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

Xây dựng nhà ở cho người có công ở xã Quỳnh Anh (được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Minh Lương, Quỳnh Bảng, Quỳnh Đôi, Quỳnh Thanh và Quỳnh Yên của huyện Quỳnh Lưu cũ). Ảnh: Thanh Toàn

Tính đến ngày 20/6/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.815 nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đạt tỉ lệ 86,46%. Hiện, các địa phương đang nỗ lực để hoàn thành 100% nhà ở cho người có công trước ngày 31/7/2025.

Xây dựng nhà ở cho ông Nguyễn Văn Huyền (là gia đình người có công với cách mạng thuộc đối tượng thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn) ở thôn Đồng Tâm, xã Quỳnh Anh (được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Minh Lương, Quỳnh Bảng, Quỳnh Đôi, Quỳnh Thanh và Quỳnh Yên của huyện Quỳnh Lưu cũ). Ảnh: Thanh Toàn

Theo ông Nguyễn Khắc Đức - Phó phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng: “Hiện nay, Trung ương chưa bố trí vốn, tuy nhiên tỉnh đã phê duyệt 179,9 tỷ đồng để hoàn thành khối lượng lớn nhà ở cho người có công”.

Ông Đức cũng cho rằng, tiến độ hoàn thành nhà trễ so với tiến độ đề ra là do việc rà soát, phê duyệt đối tượng có nhu cầu hỗ trợ trong cả giai đoạn 2023 - 2025 của một số địa phương còn chậm, phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần, số lượng phê duyệt thay đổi liên tục, nên khó khăn cho việc cập nhật, cân đối nguồn lực để thực hiện.

Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình ở một số địa phương, đơn vị chưa hiệu quả; việc cập nhật dữ liệu rà soát, phê duyệt đối tượng, hỗ trợ kinh phí vào phần mềm quản lý Chương trình ở một số địa phương chưa kịp thời.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An trao tặng 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình khó khăn tại xã Châu Hồng. Ảnh: Phan Giang

Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác như: gia đình đang có tang gia chưa thể khởi công hay sửa chữa; gia đình đang có người ốm đau bệnh hoạn không đủ kinh phí để góp vào số tiền đã được hỗ trợ đủ để xây nhà mới...

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh, nhất là các kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh, tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đồng tâm, hiệp lực, đồng lòng để phấn đấu hoàn thành chương trình theo kế hoạch của tỉnh Nghệ An trước ngày 31/7/2025.

Trong quá trình thực hiện, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng thực hiện của các cấp, ngành, đơn vị và Nhân dân. Điển hình như đầu năm 2023, chương trình toàn dân tích cực hưởng ứng hỗ trợ người nghèo để xây dựng nhà lắp ghép do Công an tỉnh Nghệ An chủ trì thực hiện tại các địa phương miền núi cao, trong thời gian 6 tháng đã hoàn thành, bàn giao 3.590 căn nhà; hay huyện Tương Dương cũ (sau sáp nhập thành 9 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Lượng Minh, Yên Hoà, Yên Na, Nga My, Hữu Khuông, Nhôn Mai), là địa phương vùng cao, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có số lượng nhu cầu nhà ở cao nhất tỉnh. Các xã này trước sáp nhập đã phát động toàn dân thực hiện chiến dịch “90 ngày, đêm xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở”, bắt đầu từ ngày 1/3/2025 đến 14/6/2025, khởi công 1.632/1.632 nhà (đạt tỉ lệ 100%), bàn giao 1.260 nhà cho người dân đưa vào sử dụng.

Các địa phương khác cũng có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai Chương trình, như: Phong trào khởi công đồng loạt trong một ngày ở huyện Quỳ Hợp cũ (sau sáp nhập có 7 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: (Quỳ Hợp, Châu Hồng, Châu Lộc, Tam Hợp, Minh Hợp, Mường Ham và Mường Chọng ); phong trào hỗ trợ “Chìa khoá trao tay” cho hộ đặc biệt khó khăn thông qua cơ chế chính quyền đứng ra ghi nợ vật liệu, thuê nhân công, hộ dân chỉ việc vào nhà ở huyện Quế Phong cũ (sau sáp nhập có 5 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: xã Quế Phong, xã Tiền Phong, xã Tri Lễ, xã Mường Quàng và xã Thông Thụ).

Lãnh đạo địa phương trao kinh phí hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Tuyết ở làng Dàn, xã Nghĩa Mai (là đơn vị hành chính trên cơ sở sáp nhập các xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Minh và Nghĩa Mai thuộc huyện Nghĩa Đàn cũ). Ảnh: Minh Thái

Riêng đối với chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, ngày 28/04/2025, Sở Nội vụ đã ban hành công văn triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Sau gần 3 tháng triển khai, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã nỗ lực vào cuộc, thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Tính đến ngày 20/6/2025, toàn tỉnh đã có nhiều địa phương hoàn thành mục tiêu đề ra như: Thị xã Hoàng Mai cũ (sau sáp nhập có 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Hoàng Mai, Tân Mai và Quỳnh Mai), huyện Quỳ Hợp cũ (sau sáp nhập có 7 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: Quỳ Hợp, Châu Hồng, Châu Lộc, Tam Hợp, Minh Hợp, Mường Chọng và Mường Ham) và huyện Đô Lương cũ (sau sáp nhập có 6 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung và Lương Sơn).

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người có công của tỉnh, thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, nhằm tạo sự thống nhất cao, hành động quyết liệt, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành chương trình đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối, vận động các nhà tài trợ ủng hộ Chương trình, đặc biệt đôn đốc các nhà tài trợ đã đăng ký sớm hoàn thành số lượng như đã cam kết. Tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực về ngày công, nguyên vật liệu, hỗ trợ của làng xóm, họ tộc… để cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước sớm hoàn thành Chương trình.