Thời sự Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, kết hợp hiệu quả nguồn lực nhà nước với nguồn lực xã hội hóa và vận động cộng đồng dân cư.

Ban Chỉ đạo Chương trình 1838 vừa ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình 1838. Ảnh: Phạm Bằng

Theo đó, tại phiên họp ngày 05/6/2025, sau khi nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người khó khăn về nhà ở (viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) trình bày Báo cáo kết quả thực hiện chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh kết luận:

Về kết quả đạt được:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Sau phiên họp của Ban Chỉ đạo tỉnh ngày 17/3/2025, Ban Chỉ đạo các cấp đã triển khai rất tích cực, quyết liệt, bám sát các nội dung, yêu cầu đề ra; công tác rà soát các đối tượng được thực hiện nghiêm túc, sau rà soát giảm 715 hộ (do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan được chỉ ra rất cụ thể).

Riêng từ ngày 17/3/2025 đến ngày 03/6/2025, đã thực hiện được 6.234 căn (xây mới 2.845 căn, sửa chữa 3.389 căn); lũy kế từ đầu chương trình đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 18.952 căn (gồm 13.113 căn xây mới, 5.839 căn sửa chữa) đạt 90,58% so với tổng nhu cầu; hiện còn 1.970 căn, trong đó đã khởi công 1.393 căn.

Ban Chỉ đạo tỉnh biểu dương thị xã Hoàng Mai là địa phương đầu tiên trong tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình trên địa bàn; đánh giá cao quyết tâm của 13 địa phương (gồm các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Quỳ Hợp và thị xã Thái Hòa) cam kết hoàn thành chương trình trước ngày 30/6/2025; ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Ủy ban MTTQ tỉnh, các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Nội vụ đã nỗ lực triển khai chương trình trong thời gian qua.

5/14 Kết quả xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồ họa: Hữu Quân

Về tồn tại, hạn chế:

Tiến độ thực hiện Chương trình tại một số địa phương còn chậm (gồm các huyện: Diễn Châu, Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông, Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Quỳnh Lưu và thành phố Vinh).

Tỷ lệ giải ngân nguồn kinh phí Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công còn thấp đạt 3,13% (5.640 triệu đồng/179.910 triệu đồng), nguyên nhân chính là còn một số vướng mắc về hồ sơ, thủ tục thanh toán.

Một số hộ dân mặc dù đã được phê duyệt và bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ, nhưng chưa thể triển khai xây dựng do những lý do khách quan như: tuổi cao, gia đình có tang sự, đau ốm dài ngày, đi làm ăn xa, thiếu nhân lực thi công...

Quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Về quan điểm chỉ đạo:

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, nhất là Bí thư các huyện, thành, thị ủy cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu Chương trình đề ra theo kế hoạch của từng địa phương và Ban Chỉ đạo tỉnh; coi đây là một trong những kết quả đánh giá mức độ hoàn thành công việc; tiếp tục kiên định với định hướng, quan điểm: Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, kết hợp hiệu quả nguồn lực nhà nước với nguồn lực xã hội hóa và vận động cộng đồng dân cư “mỗi người giúp một tay, mỗi gia đình san sẻ một phần, ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”; quyết tâm hoàn thành Chương trình trước ngày 31/7/2025 (khởi công các căn còn lại trước ngày 30/6/2025), riêng đối với 73 căn tại Bản Khe Búng và Bản Cò Phạt, tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (do: Giao thông đi lại khó khăn, giá cả vật liệu, thiếu nhân công và giá nhân công cao...) hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Về nhiệm vụ và giải pháp:

Đối với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành dứt điểm 1.970 căn, đặc biệt tập trung để khởi công 577 căn còn lại; tuyệt đối không để dồn vào thời điểm cuối Chương trình gây áp lực cho người dân và chính quyền cơ sở; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn với tinh thần 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

- Tiếp tục chủ động tháo gỡ các khó khăn liên quan đến hồ sơ, thủ tục đất đai, huy động nhân lực, vật lực tại chỗ; khuyến khích, vận động các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng cùng vào cuộc hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân.

- Rà soát, kiện toàn, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo các cấp để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, gắn trách nhiệm sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

- Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau (như: Ốm đau, tuổi cao, gia đình có tang, đi làm ăn xa...); vận động các gia đình phối hợp với chính quyền quyết tâm xây dựng, sửa chữa nhà với mục tiêu Chương trình đề ra không để ai không có nhà ở.

- Định kỳ báo cáo tiến độ, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để phối hợp giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

- Các đồng chí Bí thư các huyện, thành, thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cấp huyện chịu trách nhiệm về việc hoàn thành chương trình trên địa bàn trước Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gửi bản cam kết hoàn thành Chương trình (trừ thị xã Hoàng Mai) về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong ngày 10/6/2025.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh:

- Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra tiến độ toàn chương trình; tham mưu kịp thời văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.

- Tiếp tục rà soát việc đăng ký ủng hộ Chương trình của các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp; đối với những trường hợp chưa thực hiện, hoặc thực hiện chưa đầy đủ, cần tiếp tục vận động, kêu gọi đóng góp, ưu tiên theo hướng chuyển tiền về Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, để hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về vật dụng, đồ dùng thiết yếu sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc hỗ trợ các đối tượng phát sinh sau khi chương trình hoàn thành.

- Chủ động phối hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức tổng kết toàn tỉnh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Đối với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh:

- Sở Tài chính, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp đôn đốc giải ngân, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, nhất là với chương trình hỗ trợ người có công.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp giải quyết các vướng mắc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho người dân đủ điều kiện xây dựng (nhất là 73 hộ dân tại 02 bản Khe Búng và Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) trước ngày 15/6/2025.

- Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ: Theo dõi, tham mưu tháo gỡ các vướng mắc chính sách liên quan đến các nhóm đối tượng đặc thù.

- Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và cộng đồng chung tay hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân, đặc biệt đối với các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh:

Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh nâng cao trách nhiệm, dành thời gian quan tâm đi kiểm tra, nắm bắt tình hình, chỉ đạo các địa phương được giao phụ trách để đôn đốc, đảm bảo hoàn thành chương trình đúng tiến độ đề ra.

Về một số kiến nghị (Tờ trình số 641-TTr/BCĐ, ngày 05/6/2025 của Ban Chỉ đạo huyện Con Cuông kèm theo):

- Về kiến nghị tăng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho 73 hộ dân tại bản Cò Phạt và bản Khe Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông: Thống nhất điều chỉnh mức hỗ trợ xây dựng mới 53 căn (mỗi căn thêm 30 triệu đồng), sửa chữa 20 căn (mỗi căn thêm 15 triệu đồng) theo đề xuất của Ban Chỉ đạo huyện Con Cuông tại Tờ trình số 641-TTr/BCĐ, ngày 05/6/2025; giao Sở Xây dựng tổ chức thẩm định mẫu nhà lắp ghép trước khi triển khai thực hiện; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND huyện Con Cuông và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng phương án bổ sung nguồn kinh phí để hỗ trợ xây dựng nhà ở theo định mức đã đề ra; giao Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình huyện Con Cuông chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định.

- Về kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại bản Cò Phạt và bản Khe Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp giải quyết xong trước ngày 15/6/2025.

- Về đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh kiến nghị với Quân khu 4; chỉ đạo Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng đặc biệt để giúp đồng bào Đan Lai khi có chủ trương xây dựng, sửa chữa nhà ở: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với huyện Con Cuông triển khai thực hiện.

Thông báo để các đơn vị, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc biết, thực hiện; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Cơ quan Thường trực để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.