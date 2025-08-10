Xây dựng Đảng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2025), sáng 08/10, đoàn cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác do đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn. Ảnh: CTV

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cả cuộc đời Người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới.

Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo những kết quả và thành tích đạt được của ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh nói chung và tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng. Cán bộ ngành Tổ chức luôn đoàn kết, chủ động, tích cực, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, đã có nhiều nỗ lực tham mưu, hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bản lĩnh, trách nhiệm, trung thực, khách quan, chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, trước mắt tập trung cao cho công tác tham mưu thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị và công tác tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm theo chỉ đạo của Trung ương; tham mưu nhân sự phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tham mưu triển khai bổ sung, sửa đổi kịp thời các quy định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và chính sách cán bộ.