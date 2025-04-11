Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/11 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri xã Kim Liên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự sinh hoạt Chi bộ Tòa dân sự; UBND tỉnh Nghệ An họp thường kỳ tháng 10; Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp tục thảo luận các nội dung tại kỳ họp thứ 10; Phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo về IUU); giao ban báo chí tháng 11… là những thông tin nổi bật trong ngày 4/11.

* Ngày 4/11, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo về IUU).

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.D

* Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung - đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Kim Liên trước kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu, trao đổi, giải đáp ý kiến cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

* Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ Tòa dân sự thuộc Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Thành Cường

* UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2025.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 10/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

*Nghệ An thu hút gần 1 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng năm 2025.

Sản xuất linh kiện điện tử quang học tại Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An ở Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 4/11, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tham gia thảo luận Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú. Chiều cùng ngày, Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An thảo luận Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 7. Ảnh: Phạm Thắng

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 130 cán bộ cấp ủy cơ sở và báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo 35, cán bộ phụ trách công tác Đảng vụ của 12 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

*Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L

* Vì sao ngư dân không mặn mà bảo hiểm tàu cá?

Ra khơi bám biển. Ảnh: Xuân Hoàng

* Nghệ An cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 4 nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Học sinh tiểu học khi chuyển trường sẽ bỏ thành phần hồ sơ là học bạ giấy. Ảnh: Mỹ Hà

* Tăng ga qua chốt, 2 học sinh bị xử phạt 17 triệu đồng.

Hai học sinh bị triệu tập đến cơ quan Công an để làm rõ hành vi vi phạm.

* Chim trời… vẫn tìm đường ra chợ.