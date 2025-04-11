Xã hội Tăng cường hợp tác giữa Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc khu vực tỉnh Gyeonggi và Công đoàn Nghệ An Chiều 4/11 đã diễn ra buổi Tọa đàm giữa Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc trụ sở khu vực tỉnh Gyeonggi và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn và các vấn đề liên quan đến người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc khu vực tỉnh Gyeonggi và Công đoàn Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Đoàn đại biểu Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc trụ sở khu vực tỉnh Gyeonggi do ngài Min Han Gi - Trưởng phòng Hành chính, làm trưởng đoàn. Tiếp đón đoàn công tác, về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Nghệ An và các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh.

Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Gyeonggi đã được thiết lập từ năm 2009 và ký lại vào năm 2014. Tỉnh Gyeonggi là khu vực có vị thế quan trọng nhất về chính trị, kinh tế và văn hóa của Hàn Quốc, có nền kinh tế phát triển bậc nhất. Tỉnh này cũng là nơi tập trung rất nhiều lao động Việt Nam và Nghệ An đến sinh sống và làm việc.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi đón tiếp đoàn công tác Công đoàn tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Diệp Thanh

Tình hình kinh tế Nghệ An những năm gần đây có bước tăng trưởng khởi sắc, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả tích cực, vươn lên đứng thứ 8/63 tỉnh, thành tính đến cuối năm 2024. Hiện tại, có 24 dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Nghệ An, với tổng vốn đầu tư gần 170 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động. Nghệ An cũng là một trong những địa phương có nhiều lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, với hơn 5.000 người tính từ năm 2018 đến nay.

Tại buổi tọa đàm, 2 đơn vị đã trình bày về tổ chức và kết quả hoạt động của Công đoàn thời gian qua. Theo đó, Công đoàn Nghệ An cũng đã chia sẻ những thách thức, khó khăn của tổ chức trong bối cảnh mới. Thông tin thêm về Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đại diện Công đoàn Nghệ An cũng đã chia sẻ về định hướng hoạt động trong giai đoạn 2025-2030 và các nhiệm vụ trọng tâm.

Hai đơn vị tặng nhau những món quà ý nghĩa, mang bản sắc quốc gia. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng thời, 2 đơn vị đã thảo luận chuyên sâu về các vấn đề cùng quan tâm như tổ chức và kinh nghiệm hoạt động Công đoàn trong các doanh nghiệp của Hàn Quốc; Những quy định và kinh nghiệm bảo vệ cán bộ Công đoàn của Hàn Quốc; Trao đổi về người lao động Việt Nam ở Hàn Quốc như quy định tuyển dụng, tình hình người lao động Việt Nam ở Gyeonggi, sự quan tâm của Công đoàn Hàn Quốc đối với người lao động Việt Nam, quyền gia nhập tổ chức Công đoàn…

Kết luận cuộc làm việc, ông Kha Văn Tám bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón đoàn công tác Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc khu vực tỉnh Gyeonggi. Nhìn lại quá trình 15 năm giao lưu, hợp tác phát triển, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tin tưởng sự kiện sẽ là bước ngoặt ý nghĩa trong quan hệ 2 tỉnh và sự hợp tác giữa Công đoàn Nghệ An và Công đoàn tỉnh Gyeonggi sẽ ngày càng phát triển.

Cuộc làm việc được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác của 2 đơn vị. Ảnh: Diệp Thanh

Buổi tọa đàm đã diễn ra trong không khí hữu nghị và cởi mở, kết thúc bằng nghi thức tặng quà lưu niệm.