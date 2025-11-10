Lao động Công đoàn Nghệ An chung tay khắc phục sau bão lũ Thiên tai, bão lũ luôn là thử thách khắc nghiệt, không chỉ tàn phá vật chất mà còn gây ra những cú sốc tinh thần lớn lao cho người lao động, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong những thời khắc hoạn nạn ấy, tổ chức Công đoàn các cấp đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, mang đến sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực để đoàn viên, người lao động đứng dậy, tái thiết cuộc sống. Công đoàn Công ty TNHH Luxshare Nghệ An trao quà cho bà con vùng lũ. Ảnh: CSCC

Những nghĩa cử “ấm lòng” sau bão

Trong cơn lũ quét kinh hoàng tại miền Tây Nghệ An, bản Huồi Xá, xã Nhôn Mai đã chịu những thiệt hại nặng nề. Nỗi đau mất mát hiện rõ trên khuôn mặt của chị Ngân Thị Lương - đoàn viên, công nhân tại Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An. Gia đình chị, vốn đã thuộc diện khó khăn, nay lại trắng tay hoàn toàn: Nhà cửa, hoa màu, tài sản bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao 50 triệu đồng từ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" cho chị Ngân Thị Lương. Ảnh: Diệp Thanh

Rơm rớm nước mắt khi đón nhận sự hỗ trợ kịp thời từ tổ chức Công đoàn, chị Lương nghẹn ngào chia sẻ: “Nhìn căn nhà và tất cả mọi thứ bị cuốn trôi, tôi đã nghĩ mình không thể vượt qua được. Mất mát lớn quá, không biết phải bắt đầu lại từ đâu”.

Nắm được hoàn cảnh của chị Lương, Công đoàn cơ sở đã kịp thời đề xuất, và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng quyết định hỗ trợ gia đình chị 50 triệu đồng từ Quỹ "Mái ấm Công đoàn". Khoản hỗ trợ này có ý nghĩa to lớn, như lời chị Lương xúc động khẳng định: "50 triệu đồng này không chỉ là tiền mà là cả một cái phao cứu sinh đối với gia đình tôi”.

Sự hỗ trợ này đã giúp chị Lương và gia đình có thể lập tức bắt tay vào việc dựng lại mái nhà, ổn định cuộc sống. Cùng với chị Lương, 12 công nhân khác của Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An bị thiệt hại trực tiếp cũng đã được trao hỗ trợ 2 triệu đồng/người, trích từ quỹ hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Trần Đình Khang trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng trong chuỗi hành động kịp thời đó, chị Đặng Thị Quyên - mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, công nhân tại Công ty TNHH May mặc Nakano Việt Nam, cũng đón nhận được món quà nhân ái từ Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp. Cơn bão số 10 đã khiến ngôi nhà nhỏ của 3 mẹ con chị bị tốc mái hoàn toàn, thiệt hại nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Quyên, Công đoàn Công ty đã nhanh chóng vận động doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, công nhân viên quyên góp. Hơn 9 triệu đồng đầu tiên đã được kịp thời gửi đến chị để khắc phục thiệt hại bước đầu.

Sự hỗ trợ nhanh chóng này đã mang lại niềm an ủi lớn lao cho người mẹ đơn thân, giúp chị có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Hoàn cảnh của chị vẫn tiếp tục được chia sẻ trong các diễn đàn của tổ chức Công đoàn. Đây là minh chứng cho tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia không chỉ trong nội bộ công nhân viên mà còn là sự đồng hành trách nhiệm của tổ chức Công đoàn.

Chị Đặng Thị Quyên nhận hỗ trợ từ Công ty và Công đoàn Công ty TNHH May mặc Nakano Việt Nam. Ảnh: CSCC

Khi thiên tai đi qua, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường lại là những người phải gồng mình làm việc không kể ngày đêm, tiên phong dọn dẹp, tái thiết không gian đô thị. Họ là những chiến sĩ thầm lặng, cần mẫn nhưng cũng chịu nhiều vất vả, mệt mỏi nhất. Giữa lúc căng mình đối diện với khối lượng công việc khổng lồ, Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Nhà khách Nghệ An đã mang đến nguồn động viên kịp thời.

“ Lúc bão tan, việc nhiều kinh khủng, anh, chị em chúng tôi làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, không kịp nghỉ, cũng chẳng có thời gian lo cho bữa ăn tử tế. Ai cũng mệt rã rời. Nhận được suất ăn trưa nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng trong 3 ngày liên tục từ Chương trình “Bữa cơm Công đoàn”, chúng tôi cảm thấy được chia sẻ lắm". Chị Phạm Thị Liên (SN 1992), công nhân Đội 5 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tại chương trình "Bữa cơm Công đoàn". Ảnh: Diệp Thanh

Suất cơm giản dị nhưng đầy ắp tình nghĩa ấy không chỉ giúp công nhân nạp lại năng lượng mà còn là sự xoa dịu tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhanh chóng trả lại diện mạo sạch, đẹp cho thành phố.

Sự vào cuộc của toàn hệ thống

Trong công tác hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua thiên tai, bão lũ, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã thể hiện rõ nguyên tắc hoạt động hiệu quả: Hành động từ cơ sở, lan tỏa trong cộng đồng và được điều phối, định hướng chiến lược từ cấp trên. Chính sự đồng bộ, nhịp nhàng này đã tạo nên một mạng lưới an sinh xã hội vững chắc, mang lại hơi ấm kịp thời cho người lao động.

Công đoàn cơ sở chính là nơi đầu tiên đón nhận và xử lý những khó khăn, mất mát của đoàn viên. Tinh thần tương thân, tương ái đã lan tỏa mạnh mẽ từ chính nội bộ công nhân viên. Điển hình, Công đoàn cơ sở Luxshare Nghệ An không chỉ kịp thời đề xuất hỗ trợ lớn cho đoàn viên như chị Ngân Thị Lương, mà còn mở rộng vòng tay sẻ chia ra cộng đồng. Đơn vị này đã trực tiếp ghé thăm và trao tặng hàng nghìn chiếc bánh Trung thu cho bà con xã Hưng Nguyên Nam và xã Bích Hào -những nơi đang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ bão, lũ, biến món quà vật chất thành lời động viên, sẻ chia ấm áp. Tương tự, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Cypress, Công đoàn Công ty TNHH Woosin Vina… cũng đại diện cho Công ty và tập thể cán bộ, công nhân viên thăm hỏi, động viên đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại.

Công đoàn phường Thái Hòa với nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong bão lũ. Ảnh: CSCC

Không chỉ chăm lo cho đoàn viên của mình, Công đoàn xã, phường còn đóng vai trò là cầu nối nghĩa tình giữa các đơn vị. Trong bối cảnh bão lũ, lực lượng công nhân Công ty CP Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An đã khẩn trương ra quân thông tuyến Quốc lộ 16. Đồng hành với những "chiến sĩ" thầm lặng này, Công đoàn phường Thái Hòa đã phối hợp kịp thời hỗ trợ suất cơm trưa nghĩa tình, tiếp thêm sức mạnh cho anh em công nhân. Không chỉ dừng lại ở đó, nắm được tình hình nhiều công nhân phải túc trực tại công trường, trong khi gia đình bị ngập lụt, Ban Thường vụ Công đoàn phường Thái Hòa đã kịp thời thăm hỏi và trao tặng các phần nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ gia đình đoàn viên bị ảnh hưởng. Đây là sự hỗ trợ mang tính động viên kép, vừa đảm bảo công việc chung, vừa an ủi hậu phương.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiều Công đoàn xã, phường đã vận động quyên góp, ủng hộ bà con vùng lũ. Điển hình như các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn xã Đông Hiếu đã vận động được gần 200 triệu đồng tiền mặt để ủng hộ đồng bào miền Tây Nghệ An bị thiệt hại bởi cơn bão số 3. Những suất cơm nghĩa tình, những phần nhu yếu phẩm, đến những hành động quyên góp cộng đồng… đã vẽ nên một bức tranh sinh động về tinh thần tương thân, tương ái.

Công đoàn Công ty TNHH Woosin Vina đại diện cho Công ty và tập thể cán bộ, công nhân viên thăm hỏi, động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại trong cơn bão số 10. Ảnh: CSCC

Sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của các cấp Công đoàn cơ sở còn là kết quả của chủ trương sâu sát, bài bản từ cấp trên. Ngay sau khi cơn bão số 10 (Bualoi) năm 2025 đi qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thể hiện sự chủ động, khẩn trương trong công tác chỉ đạo và triển khai khắc phục hậu quả. Liên đoàn Lao động đã ban hành văn bản chính thức yêu cầu các Công đoàn xã, phường và Công đoàn cơ sở trực thuộc nhanh chóng khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống của đoàn viên, người lao động và các thiệt hại do bão, lũ gây ra (bao gồm cả thiệt hại tài sản, tình hình doanh nghiệp dừng sản xuất, đoàn viên mất việc làm). Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để khắc phục hậu quả bão, mưa, lũ; Tham gia đoàn công tác của Mặt trận xã, phường để thăm hỏi, động viên, chia sẻ tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng.

“ “Để đảm bảo "không để đoàn viên nào bị bỏ lại phía sau”, các đơn vị được yêu cầu khẩn trương báo cáo và gửi danh sách trích ngang trước ngày 25/10/2025 để có cơ sở triển khai các biện pháp hỗ trợ tiếp theo, bao gồm cả hỗ trợ sinh kế lâu dài”. Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Công đoàn Công ty TNHH Luxshare Nghệ An trao quà cho bà con vùng lũ xã Bích Hào. Ảnh: CSCC

Với những hoạt động thiết thực và đồng bộ, tổ chức Công đoàn một lần nữa khẳng định vững chắc vị thế là chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng giai cấp công nhân và nhân dân cả nước vượt qua thử thách, hướng tới phát triển bền vững.