Pháp luật Ô tô đỗ bên đường bất ngờ bốc cháy dữ dội Chiều 4/11, 1 chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy tại khu vực đối diện Bến xe Bắc Vinh, thuộc phường Vinh Hưng (Nghệ An).

Hiện trường vụ cháy xe. Clip: CSCC

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe ô tô màu trắng hiệu Suzuki, mang biển kiểm soát 37K-041xx, dừng chưa lâu thì bất ngờ phát hỏa.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh, chiếc xe đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CSCC

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.