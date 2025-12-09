Thời sự Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An dâng hương nhân ngày giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh Sáng 12/9 (tức 21/7 năm Ất Tỵ), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An dâng hương nhân ngày giỗ lần thứ 56 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 năm Kỷ Dậu 1969 - 21/7 năm Ất Tỵ 2025).

Dẫn đầu đoàn có đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các đồng chí trong Ban biên tập, cán bộ cốt cán các phòng trong đơn vị.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Hà

Cách đây 56 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 (nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Bác Hồ kính yêu về cõi vĩnh hằng. Người ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân, bạn bè trên toàn thế giới và quê hương Nghệ An.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, những năm qua, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An luôn nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và nhân dân Nghệ An, kịp thời thông tin về các vấn đề, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Mỹ Hà

Nhân ngày giỗ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng lễ lên anh linh của Người, tập thể cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng và tự hào về Bác; đồng thời, nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm để đáp ứng yêu cầu, mong mỏi và niềm tin yêu của độc giả và khán, thính giả trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Cũng trong sáng nay, nhân Kỷ niệm 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025), tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An dâng hương tại phần mộ của các liệt sỹ đã hi sinh trong cuộc biểu tình ngày 12/09/1930. Ảnh: Mỹ Hà

Nơi đây, 95 năm trước, vào sáng 12/9/1930, khoảng 8.000 nông dân thuộc ba tổng: Phù Long, Thông Lãng (Hưng Nguyên) và Nam Kim (Nam Đàn) dưới sự lãnh đạo của Phủ uỷ, với hàng ngũ chỉnh tề, trang bị gậy gộc, giáo mác, dây thừng, giương cờ đỏ búa liềm kéo về ga Yên Xuân tố cáo tội ác của thực dân Pháp và phong kiến Nam triều, kêu gọi quần chúng đi theo Đảng Cộng sản.

Khi đoàn tiến về phủ lỵ Hưng Nguyên, vừa tiến đến Thái Lão, thực dân Pháp đã cho máy bay ném bom làm 217 người hy sinh, 125 người bị thương. Cuộc khủng bố dã man này đã làm chấn động dư luận trong nước và quốc tế.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc dâng lễ tại Nhà tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Mỹ Hà

Cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 tuy bị đàn áp đẫm máu nhưng đã chứng minh sức mạnh to lớn của nhân dân và đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất diệt. Ngày 12/9 hàng năm được chọn là ngày kỷ niệm Xô viết Nghệ Tĩnh.

Dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, với sự trân trọng và tấm lòng biết ơn vô hạn, tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An hứa luôn đoàn kết, trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một lòng chung sức viết tiếp bản hùng ca bất diệt trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh.