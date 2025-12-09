Thời sự Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên Chiều 12/9, nhân dịp kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh và Lễ giỗ lần thứ 56 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí thiêng liêng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế. Ảnh: Phạm Bằng

Vua Mai tên thật là Mai Thúc Loan, vị Anh hùng dân tộc có công khởi xướng và lãnh đạo nhân dân ta đứng lên chống lại ách đô hộ nhà Đường ở thế kỷ thứ VIII. Vua Mai sinh vào năm Canh Ngọ (670), tại thôn Ngọc Trừng, xã Đông Liệt, nay là xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn.

Năm 713, Mai Thúc Loan phất cờ khởi nghĩa ở Hoan Châu. Để hiệu triệu nhân dân, Mai Thúc Loan lên ngôi Vua (nhân dân thường gọi là Mai Hắc Đế), ngài chọn Sa Nam làm Quốc đô.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hương tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế. Ảnh: Phạm Bằng

Từ Hoan Châu, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng ra nhiều nơi, đồng thời có sự liên kết với các nước trong khu vực như Lâm Ấp, Chân Lạp... Nghĩa quân đã chiếm được thành Tống Bình, giải phóng một vùng rộng lớn và giữ vững nền độc lập trong vòng 10 năm.

Năm Nhâm Tuất 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc mang quân sang xâm lược nước ta. Bà kế phi Phạm Thị Uyển, Hoàng tử Cả và nhiều tướng sỹ lần lượt hy sinh, thành Tống Bình thất thủ, Ngài lui về căn cứ Hùng Sơn tiếp tục chỉ huy cuộc khởi nghĩa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An dâng hương mộ Vua Mai Hắc Đế. Ảnh: Phạm Bằng

Bày tỏ lòng tri ân và ghi nhớ công lao to lớn của Mai Thánh Đại Đế, Mai Thánh Thiếu Đế cùng các chư tướng, chư binh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đoàn đại biểu nguyện ra sức phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện để cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tại Di tích Quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 1942), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An về Di tích Quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Phạm Bằng

Trong giờ phút thiêng liêng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao và những đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho hoà bình và hạnh phúc của nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên trung, bất khuất, người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Với 40 tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi và đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng và cả tính mệnh của mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn và những đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong. Ảnh: Phạm Bằng

Cuộc đời, công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, mãi mãi trường tồn cùng non sông, đất nước, tiếp thêm nguồn sức mạnh, cổ vũ cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh.