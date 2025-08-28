Đoàn đại biểu 'Chuyến xe tự hào Việt Nam’ dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên
Sáng 28/8, đoàn đại biểu "Chuyến xe tự hào Việt Nam” phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, ca sĩ Phương Mỹ Chi và gần 50 nghệ sĩ là đại biểu thuộc hành trình "Chuyến xe tự hào Việt Nam".
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Người đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam, tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Trong giờ phút thiêng liêng, xúc động, mỗi người càng thêm nhớ Bác, biết ơn, kính trọng và tự hào về Người. Các đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, kính mong Bác phù hộ cho đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, phù hộ cho các vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giành được nhiều thắng lợi.
Sau khi dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu "Chuyến xe tự hào Việt Nam" phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương tiến hành dọn vệ sinh trong khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, góp phần khắc phục hậu quả cơn bão số 5.
Dự kiến tối nay (28/8), đoàn sẽ biểu diễn phục vụ các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.
Hành trình "Chuyến xe tự hào Việt Nam" là hoạt động do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chuyến xe “Tự hào Việt Nam” chở đoàn nghệ sĩ trẻ đi xuyên Việt, điểm xuất phát tại Thành phố Hồ Chí Minh và kết thúc tại Thủ đô Hà Nội. Dừng chân tại các địa phương, Đoàn tổ chức giao lưu văn nghệ và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.