Xã hội Đoàn đại biểu 'Chuyến xe tự hào Việt Nam’ dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên Sáng 28/8, đoàn đại biểu "Chuyến xe tự hào Việt Nam” phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, ca sĩ Phương Mỹ Chi và gần 50 nghệ sĩ là đại biểu thuộc hành trình "Chuyến xe tự hào Việt Nam".

Các đại biểu thành kính tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Người đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đồng chí Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam, tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thay mặt đoàn nghệ sĩ, ca sĩ Phương Mỹ Chi dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Trong giờ phút thiêng liêng, xúc động, mỗi người càng thêm nhớ Bác, biết ơn, kính trọng và tự hào về Người. Các đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, kính mong Bác phù hộ cho đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, phù hộ cho các vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giành được nhiều thắng lợi.

Đoàn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Công Kiên

Sau khi dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu "Chuyến xe tự hào Việt Nam" phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương tiến hành dọn vệ sinh trong khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, góp phần khắc phục hậu quả cơn bão số 5.

Đoàn đại biểu “Chuyến xe tự hào Việt Nam” phối hợp với đoàn viên, thanh niên địa phương dọn vệ sinh tại khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Công Kiên



Dự kiến tối nay (28/8), đoàn sẽ biểu diễn phục vụ các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.