Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh: Xây dựng xã Kim Liên vừa tiêu biểu cho tâm hồn, cốt cách con người xứ Nghệ, vừa đậm đà bản sắc văn hóa Hồ Chí Minh Sáng 21/8, Đảng bộ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.



Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Lê Đình Lý – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kha Văn Tám - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh…

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Kim Liên là trọng điểm, hạt nhân phát triển vùng

Đảng bộ xã Kim Liên được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập từ 5 đảng bộ: Kim Liên, Nam Giang, Nam Cát, Hùng Tiến và Xuân Hồng thuộc huyện Nam Đàn (cũ) với 79 tổ chức đảng trực thuộc, 2.897 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Liên phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi xã Kim Liên bước vào thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn, mạnh, gần dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, hoàn thành di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng Kim Liên trở thành xã “kiểu mẫu”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kim Liên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Phân tích những thuận lợi, thách thức đối với Đảng bộ xã Kim Liên khi bước vào nhiệm kỳ mới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh tinh thần đồng lòng, quyết tâm và vận dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thực hiện được các mục tiêu đưa Kim Liên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa, du lịch, giáo dục và an ninh trật tự, là địa phương trọng điểm, là hạt nhân phát triển của vùng các xã: Vạn An, Thiên Nhẫn, Đại Huệ, Nam Đàn.

Đoàn Chủ tịch chủ trì, điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh định hướng 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Đảng bộ xã cần đoàn kết, cộng sự, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp; nhanh chóng nâng cao khả năng quản lý, điều hành của chính quyền đáp ứng yêu cầu mới; đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, gần dân, phục vụ Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu căn cứ các định hướng của Trung ương, tỉnh, thực tế của địa phương và xu thế phát triển để rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch không gian phát triển, đặc biệt chú ý định hướng quy hoạch phát triển xanh, phát triển bền vững và khả năng kết nối phát triển liên xã, liên vùng...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo huyện Nam Đàn (cũ) dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý xã cần phát huy tối đa lợi thế là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải định danh được “xã Kim Liên” khi được nhắc đến với các di tích quốc gia đặc biệt và các danh thắng độc đáo để thúc đẩy phát triển; xác định du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn bảo tồn di sản với đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

“Đầu tư tôn tạo các điểm du lịch gắn với Lễ hội Làng Sen, du lịch sinh thái nông nghiệp, kết nối thuận tiện với các điểm đến di tích, danh thắng trên địa bàn các xã lân cận, kết nối không gian phong phú, đa dạng về lịch sử - văn hoá - du lịch trong tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu UBND tỉnh cũng lưu ý không chỉ xã Kim Liên, mà các xã trong vùng cũng cần chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn, bảo đảm tiêu chí xanh, sạch, bền vững; đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, tạo thương hiệu nông sản Kim Liên.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, xã cần tiếp tục chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung xây dựng xã Kim Liên thành một bộ phận quan trọng trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh; xây dựng con người Kim Liên văn minh, mến khách, vừa tiêu biểu cho tâm hồn, cốt cách của người xứ Nghệ, vừa đậm đà bản sắc văn hóa Hồ Chí Minh; củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Liên nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình hành động, kế hoạch chi tiết; phân công rõ trách nhiệm; tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn; huy động sự vào cuộc đồng bộ cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; gắn trách nhiệm, quyền lợi của người dân vào quá trình cụ thể hóa, tổ chức thực hiện để thành công bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, xã Kim Liên tham quan gian trưng bày các sản phẩm OCOP của xã. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Kim Liên nói riêng và vùng Nam Đàn trước đây nói chung thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội, sớm trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, xã Kim Liên tham quan gian trưng bày các sản phẩm OCOP của xã. Ảnh: Thành Duy

Bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc, đồng chí khẳng định: Với truyền thống cách mạng và những tiềm năng, lợi thế đặc thù, cùng sự đoàn kết, minh bạch, đồng thuận, đồng lòng của Đảng bộ và Nhân dân, xã Kim Liên nói riêng và các xã thuộc huyện Nam Đàn (cũ) sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; riêng xã Kim Liên phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Phấn đấu đến 2030 đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thông qua Nghị quyết xác định mục tiêu phát huy tiềm năng, xây dựng Kim Liên xứng tầm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phan Văn Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, tập trung phát triển văn hóa gắn với du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp trải nghiệm; thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đầu tư hạ tầng đồng bộ; phát triển hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng văn hóa, con người Kim Liên văn minh, lịch sự, thân thiện, nghĩa tình, mến khách; củng cố hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng vươn lên, đưa Kim Liên phát triển phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Lê Trung Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Liên phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 3 nhóm giải pháp chủ yếu với 19 giải pháp cụ thể, làm kim chỉ nam cho toàn Đảng bộ, toàn dân trong suốt nhiệm kỳ, phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Ban tổ chức Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 28 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Liên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó có 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Liên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng ủy xã đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Thường trực Đảng ủy xã gồm 3 đồng chí: Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Phan Văn Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Lê Trung Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.