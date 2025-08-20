Xây dựng Đảng

Từ Di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kim Liên quyết tâm đạt xã kiểu mẫu toàn diện Kim Liên là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng vươn lên từ cội nguồn di sản tinh thần, hiện thực hóa lời căn dặn thiêng liêng của Người: Xây dựng quê hương trở thành xã kiểu mẫu. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Liên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt, thể hiện tầm vóc tổ chức, tư duy phát triển và trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân xã nhà trước thời cơ mới.

Một góc nông thôn xã Kim Liên. Ảnh: CSCC

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Kim Liên được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 5 đảng bộ xã Kim Liên, Nam Giang, Nam Cát, Hùng Tiến và Xuân Hồng (cũ); với tổng 2.897 đảng viên, sinh hoạt tại 79 tổ chức đảng trực thuộc.

Sự đổi mới về tổ chức bộ máy và quản trị xã hội được coi là dấu mốc đặc biệt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo về tư duy và hành động của toàn Đảng bộ xã Kim Liên trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 trên nền tảng mang tính động lực, tạo đà từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo từ đảng bộ 5 xã cũ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Chia sẻ những kết quả mang tính “đòn bẩy” cho nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Trung Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Dấu ấn nổi bật là kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khi trong 5 xã cũ, đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điều này khẳng định sự phát triển toàn diện và ở một mức cao hơn của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đây cũng là minh chứng thuyết phục cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân. Kim Liên thực sự là điểm sáng trong thực hiện Đề án xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch theo Quyết định số 17, ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

“ Kết quả xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại 3 xã và 2 xã nông thôn mới nâng cao trước khi sáp nhập, là minh chứng thuyết phục cho năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ xã Kim Liên nay. Đồng chí Lê Trung Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Liên

Từ thực tiễn triển khai nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Trung Hòa nhấn mạnh có 5 bài học kinh nghiệm quý làm hành trang cho nhiệm kỳ mới. Đó là thường xuyên giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và hệ thống chính trị, phát huy vai trò nêu gương, tinh thần dân chủ và trách nhiệm chính trị cao trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Mô hình trồng dưa lưới và dưa chuột theo công nghệ cao tại xã Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa

Trong quá trình lãnh đạo, phải bám sát các chỉ đạo của cấp trên để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn địa phương; tập trung phát triển toàn diện kinh tế – văn hóa – xã hội – môi trường với định hướng rõ, trọng tâm, trọng điểm.

Chú trọng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương; tăng cường kết nối, hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ từ cấp trên và các nguồn lực xã hội hóa để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hoạt động trải nghiệm về an toàn giao thông của trẻ mầm non xã Kim Kiên. Ảnh: CSCC

Quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực, có tinh thần đổi mới, tiên phong, đặc biệt là người đứng đầu có tâm, có tầm và có trách nhiệm với dân, với Đảng; đây là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân.

Chăm lo xây dựng và bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững thế trận lòng dân. Tôn trọng, phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào dân, tin dân để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, giữ ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Quy hoạch trường học trên địa bàn xã Kim Liên. Ảnh: CSCC

Tầm nhìn mới cho xã nông thôn mới kiểu mẫu

Kim Liên có vị thế đặc biệt - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vị thế đặc biệt này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kim Liên luôn nhận thức rất rõ trách nhiệm với khát vọng đổi mới, vươn lên từ những giá trị truyền thống và lời căn dặn thiêng liêng của Người với mong muốn xã Nam Liên (xã Kim Liên nay) thành xã kiểu mẫu.

Kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ, chính quyền và tinh thần tự lực, tự cường trong nhân dân cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, huyện Nam Đàn trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp và doanh nghiệp, đã đưa Kim Liên tiếp tục có bước phát triển cao hơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, Kim Liên không bằng lòng với những kết quả đạt được mà đang khẳng định quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ, bền vững và toàn diện hơn.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Kim Liên tiếp tục đặt ra quyết tâm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa, du lịch, giáo dục và an ninh trật tự. “Đây không chỉ là mục tiêu định lượng mà còn là định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội, môi trường và con người” - đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh.

“ Kim Liên định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội, môi trường và con người. Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Liên

Lãnh đạo và cán bộ, công chức xã Kim Liên ra mắt hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: CSCC

Để hiện thực hóa mục tiêu mang tính chiến lược lên trên, xã chủ trương phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn: du lịch gắn với văn hóa - lịch sử; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp trải nghiệm; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ hiện đại.

Tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững được xác định là nền tảng. Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11–13%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm trên 50%; thu nhập bình quân đầu người đạt 90 - 100 triệu đồng/năm.

Bộ mặt nông thôn xã Kim Liên ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, xây dựng hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là giao thông, điện chiếu sáng, nước sạch, môi trường sẽ là một trong ba khâu đột phá then chốt. Kim Liên đặt mục tiêu 100% đường xã được cứng hóa, chiếu sáng; 100% dân cư sử dụng nước sạch theo chuẩn quốc gia.

Kim Liên xác định rõ: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là động lực cho phát triển bền vững, bởi vậy địa phương chú trọng phát triển văn hóa và xây dựng con người Kim Liên văn minh, trách nhiệm, nghĩa tình, hiếu khách.

Các hoạt động ngoại khoá của học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Kim Liên. Ảnh: CSCC

Các giá trị truyền thống được bảo tồn, kết hợp hài hòa với nét văn hóa hiện đại, làm nên sức hút du lịch và tính nhận diện riêng có cho Kim Liên. Việc giữ gìn môi trường sống “sáng – xanh – sạch – đẹp” không chỉ phục vụ phát triển kinh tế du lịch mà còn là trách nhiệm đối với thế hệ tương lai.

Một trong những nội dung then chốt của nhiệm kỳ mới là tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chính quyền tinh, gọn, mạnh, gần dân, phát huy hiệu quả chính quyền 2 cấp. Để làm được điều đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Xuân Đức cho biết: Kim Liên sẽ tập trung cho công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực và trách nhiệm cao - mỗi cán bộ, công chức xã phải là người “trong sạch, tận tâm, chuyên nghiệp, sáng tạo, gần dân và vì dân”.

Một góc nông thôn mới xã Kim Liên.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống suy thoái; tăng cường dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền và hiệu quả hoạt của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến xóm.

Địa phương cũng xác định sẽ tạo ra đột phát về cải cách hành chính, trọng tâm là phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản trị công, dịch vụ công và kết nối với người dân.

“ Cải cách hành chính không chỉ là công cụ vận hành bộ máy mà còn là thước đo mức độ hài lòng của nhân dân, là động lực để thúc đẩy các đột phá trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống của nhân dân” – Bí thư Nguyễn Xuân Đức chia sẻ. Đồng chí Nguyễn Xuân Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Liên.

Quang cảnh đền Chung Sơn, tại xã Kim Liên. Ảnh: CSCC

Trên mặt trận quốc phòng - an ninh, xã kiên định mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu dân cư an toàn, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng xã đạt chuẩn “an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu”.

Đại hội Đảng bộ xã Kim Liên khóa I sẽ là nơi hội tụ ý chí chính trị, trí tuệ tập thể và tinh thần đổi mới để xác lập những định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển mới. Với truyền thống cách mạng, sự đoàn kết và quyết tâm đổi mới, Kim Liên đang hội đủ điều kiện để hiện thực hóa khát vọng: Trở thành xã kiểu mẫu toàn diện - văn minh, hiện đại, mang dấu ấn riêng của quê hương Bác Hồ - xứng đáng là biểu tượng trong hành trình xây dựng nước Việt Nam hùng cường./.