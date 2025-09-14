Xã hội Trao học bổng Slovakia – Việt Nam cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An Ngày 14/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Thương mại Slovakia – Việt Nam (SVCC) tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Kim Liên và Bích Hào.

Theo đó, 10 em học sinh nghèo vượt khó (mỗi xã 5 em) đã được trao học bổng trị giá 12 triệu đồng/em/năm. Đây là nguồn hỗ trợ thuộc Dự án “Hỗ trợ học bổng vượt khó cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025 - 2027” do SVCC tài trợ, với tổng mức hỗ trợ 36 triệu đồng/em trong vòng 3 năm.

Trao học bổng cho học sinh khó khăn xã Bích Hào. Ảnh: Hồ Hòe

Các em được lựa chọn là những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập, đạt kết quả khá, giỏi trong nhiều năm học. Kinh phí hỗ trợ sẽ giúp các em trang trải chi phí học tập, mua sách vở và đồ dùng học tập, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, tạo điều kiện để các em tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Đại biểu trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Kim Liên. Ảnh: Hồ Hòe

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Sự đồng hành của các nhà tài trợ không chỉ mang lại nguồn hỗ trợ vật chất thiết thực mà còn là động lực tinh thần lớn lao để các em tiếp tục vươn lên. Chúng tôi mong muốn chương trình sẽ góp phần lan tỏa trách nhiệm xã hội của cộng đồng và doanh nghiệp đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Chương trình trao học bổng tại xã Bích Hào và Kim Liên diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp giữa nhà tài trợ, chính quyền địa phương, gia đình và các em học sinh./.