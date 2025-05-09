Giáo dục Sacombank trao học bổng ' Ươm mầm cho những ước mơ' năm học 2025 - 2026 Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức trao các suất học bổng "Ươm mầm cho những ước mơ" năm 2025 cho nhiều học sinh vượt khó trên địa bàn toàn quốc.

Tham gia lễ trao học bổng tại Nghệ An có ông Hoàng Chí Hưng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sacombank Chi nhánh Nghệ An. Cùng dự lễ có đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Cửa Lò, các đối tác và Hội cha mẹ học sinh nhà trường.

Đại biểu lãnh đạo phường Cửa Lò, các nhà tài trợ, Hội cha mẹ học sinh và thầy trò Trường THPT Cửa Lò dự khai giảng năm học mới và theo dõi lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Hải

Dịp này, Sacombank trao tặng 55 suất học bổng cho học sinh của 6 trường học trên địa bàn Nghệ An, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng kèm ba lô.

Trong đó, đại diện lãnh đạo Sacombank Chi nhánh Nghệ An dự lễ khai giảng tại Trường THPT Cửa Lò và trao 15 suất học bổng hỗ trợ cho 15 học sinh có thành tích cao trong năm học vừa qua; đại diện Chi nhánh và các Phòng giao dịch trên địa bàn cũng về các trường để trao các suất học bổng cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 01 giải thưởng cho học sinh đạt giải cuộc thi vẽ “Sắc màu Sacombank”.

Đại diện Sacombank Chi nhánh Nghệ An và nhà tài trợ chúc mừng năm học mới thầy và trò Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện lãnh đạo Sacombank Chi nhánh Nghệ An trao 15 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập năm học 2024-2025. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Hoàng Chí Hưng - Phó Giám đốc Sacombank Nghệ An chức mừng thầy và trò Trường THPT Cửa Lò nhân dịp bước vào năm học mới; đồng thời bày tỏ sự vui mừng được đồng hành với nhà trường để tài trợ cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Mong rằng, từ sự tiếp sức ban đầu này, các em sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập tốt, vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng với truyền thống nhà trường.

Được khởi động từ năm 2004, đây là năm thứ 22 chương trình học bổng được Sacombank tổ chức nhằm tiếp thêm động lực theo đuổi ước mơ, vươn lên trong học tập và cuộc sống cho các thế hệ học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Học bổng năm 2025 có tổng cộng gần 3.900 suất cùng 100 giải thưởng từ cuộc thi vẽ với tổng kinh phí 7 tỷ đồng dành cho học sinh THCS, THPT tại tất cả các tỉnh thành có Chi nhánh Sacombank hoạt động.

Trao giải thưởng "Sắc màu Sacombank" cho học sinh đến từ Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Đặc biệt, dự kiến vào tháng 10/2025, Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ triển khai chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên năm 2 đang theo học các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh tế hoặc Công nghệ thông tin tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, Bắc Trung Bộ.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, Sacombank còn tạo môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên thông qua các hoạt động đào tạo, định hướng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng, chương trình thực tập và ngày hội việc làm. Qua đó, góp phần thiết thực vào sự phát triển của nền giáo dục và mở rộng cánh cửa tương lai cho thế hệ trẻ.

Sacombank trao các suất học bổng tài trợ cho học sinh THPT Tây Hiếu. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Trao học bổng cho học sinh Trường THPT Hermann Gmeiner. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Trao các suất học bổng cho học sinh THCS Diễn Tân, xã An Châu. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Trao học bổng cho học sinh THCS Hoa Quảng, xã Minh Châu. Ảnh: Cơ sở cung cấp