Sacombank Nghệ An mang 'Ấm tình mùa Xuân' cho trẻ em nghèo Xuân Ất Tỵ

Ông Phạm Việt Đức – Giám đốc Sacombank Nghệ An cho biết: Bên cạnh việc duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh, Ngân hàng đã và đang có nhiều các hoạt động đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, Sacombank chi nhánh Nghệ An tích cực chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An mang những suất quà Tết đến trao tận tay trẻ em cô đơn, người nghèo... Mong rằng, tấm lòng của Sacombank sẽ làm ấm lòng mọi người dịp Tết này".