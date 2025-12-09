Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/9 Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên; Trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 56; Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025); Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thống nhất các nội dung văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030… là những thông tin nổi bật trong ngày 12/9.

* Nhân dịp kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh và Lễ giỗ lần thứ 56 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủđã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 12/9 (nhằm ngày 21/7 năm Ất Tỵ), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Kim Liên, lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2025) nhân ngày giỗ lần thứ 56 được tổ chức trang trọng. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu dự lễ dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

* Tối nay, 12/9/2025, tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh long trọng diễn ra chương trình Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025) và đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Cụm Di tích tiêu biểu trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Đặc biệt, lần đầu tiên sẽ có chương trình trải nghiệm nghệ thuật 3D Mapping mang tên “Lửa Xô viết” – nơi lịch sử được tái hiện sống động qua ánh sáng, âm nhạc và công nghệ hiện đại.

Hình ảnh tại Lễ tổng duyệt chương trình vào tối 11/9.

* Cũng trong ngày 12/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 23 để cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất các nội dung văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An dâng hương nhân ngày giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh. Cũng trong ngày 12/9, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng Cảng Nghệ Tĩnh trao quà hỗ trợ trường Tiểu học Xiêng My.

Các đồng chí lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Mỹ Hà

* Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Hưng Nguyên. Ảnh: Kiều Hoa

* Hơn 1.600 trẻ em miền núi Nghệ An nhận quà hỗ trợ sau bão.

Tặng nhu yếu phẩm cho các nhỏ chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Ảnh: Hồ Hoè

* Hơn 800 giáo viên Nghệ An được luân chuyển, biệt phái để giải quyết bài toán thiếu giáo viên.

Trong năm học này, Trường THCS thị trấn 2, xã Vạn An đã có nhiều giáo viên bậc mầm non được biệt phái về để tham gia giảng dạy. Ảnh: Mỹ Hà

* Nghệ An: Tập trung khôi phục các điểm sạt lở dọc Quốc lộ 7, đảm bảo lưu thông cho người dân.

Tại đoạn qua địa bàn xã Tam Quang, các công nhân cùng phương tiện đang tiến hành quây lồng thép, kè rọ đá xếp chồng lên nhau cho đến khi đạt cao độ nền đường cũ thì sẽ triển khai làm mặt đường. Ảnh: Quang An

*Phát huy vai trò công an xã trong chính quyền 2 cấp.

Công an xã Thuần Trung ra quân xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: Đ.C

* Sông Lam Nghệ An và hành trình chinh phục Cúp Quốc gia: Kịch bản cũ, giấc mơ mới.