Xã hội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh Sáng 12/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Hưng Nguyên, nhân kỷ niệm 95 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025).

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phần mộ và nhà bia tưởng niệm.

Cách đây gần 95 năm, ngày 12/9/1930, cuộc biểu tình của 8.000 nông dân huyện Hưng Nguyên đã bị thực dân Pháp sử dụng vũ khí hạng nặng đàn áp, làm 217 người hy sinh, 125 người bị thương… Cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất diệt của nhân dân Nghệ Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Hưng Nguyên. Ảnh: Kiều Hoa



Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn hứa trong thời gian tới sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh; tăng cường kết nối, huy động các nguồn lực xã hội nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; hỗ trợ thiết thực cho các gia đình liệt sĩ trong việc thực hiện chính sách, xây dựng nhà ở, tìm kiếm thông tin về liệt sĩ còn chưa rõ danh tính… góp phần xứng đáng vào sự nghiệp “đền ơn đáp nghĩa” thiêng liêng của dân tộc.

Sáng cùng ngày, đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày giỗ của Người tại Quảng trường Hồ Chí Minh.