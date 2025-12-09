Thứ Sáu, 12/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh

Thu Hương 12/09/2025 11:34

Sáng 12/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Hưng Nguyên, nhân kỷ niệm 95 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025).

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phần mộ và nhà bia tưởng niệm.

Cách đây gần 95 năm, ngày 12/9/1930, cuộc biểu tình của 8.000 nông dân huyện Hưng Nguyên đã bị thực dân Pháp sử dụng vũ khí hạng nặng đàn áp, làm 217 người hy sinh, 125 người bị thương… Cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất diệt của nhân dân Nghệ Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931.

HHT
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh ở xã Hưng Nguyên. Ảnh: Kiều Hoa

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn hứa trong thời gian tới sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh; tăng cường kết nối, huy động các nguồn lực xã hội nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; hỗ trợ thiết thực cho các gia đình liệt sĩ trong việc thực hiện chính sách, xây dựng nhà ở, tìm kiếm thông tin về liệt sĩ còn chưa rõ danh tính… góp phần xứng đáng vào sự nghiệp “đền ơn đáp nghĩa” thiêng liêng của dân tộc.

Sáng cùng ngày, đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày giỗ của Người tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh

Đọc tiếp

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO