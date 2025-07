Thời sự Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ngày 19/7, đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Mai Hương

Đoàn do đồng chí Lê Đình Lý - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy dẫn đầu. Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Trường Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Sỹ Nguyệt - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng các cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.



Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9. Ảnh: Mai Hương

Tiếp đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, nơi quy tụ hài cốt của các liệt sĩ từng chiến đấu trên chiến trường Đường 9 và nước bạn Lào, đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các chiến sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và tình hữu nghị quốc tế.



Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hiền Thương

Tại Thành cổ Quảng Trị, biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng với 81 ngày đêm chiến đấu và hy sinh oanh liệt năm 1972, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm và thắp nến tri ân tại khuôn viên Thành cổ – nơi được xem là “nghĩa trang không bia mộ” của hàng vạn liệt sĩ.

Đoàn công tác tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Hiền Thương

Chuyến đi không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương bình - Liệt sĩ (27/7), mà còn là dịp để cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An ôn lại truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm, góp phần giáo dục thế hệ hôm nay sống, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước./.