Pháp luật Nghệ An: Phát huy vai trò công an xã trong chính quyền 2 cấp Sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, lực lượng Công an 130 xã, phường ở Nghệ An nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hiệu quả công việc, không gián đoạn nhiệm vụ. Việc bám sát địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính và phòng, chống tội phạm cho thấy Công an cấp xã, phường phát huy vai trò, góp phần vận hành bộ máy chính quyền hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Duy trì hiệu quả công việc, không để gián đoạn

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Công an xã Thuần Trung (xã mới được thành lập từ sáp nhập các xã Minh Sơn, Lạc Sơn, Nhân Sơn, Thuận Sơn, Trung Sơn và Xuân Sơn thuộc huyện Đô Lương cũ) đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các hoạt động công tác. Trong đó, tập trung phục vụ nhân dân và đảm bảo an ninh, trật tự được xác định là 2 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Bên cạnh việc giải quyết hiệu quả các thủ tục hành chính như cấp, đổi căn cước công dân, cài đặt định danh điện tử mức độ 2, đăng ký xe, đổi thẻ đảng viên…, công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh, trật tự luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Thiếu tá Trần Văn Ngọc - Trưởng Công an xã Thuần Trung cho biết: Nhằm lập lại trật tự kỷ cương giao thông ngay từ cơ sở, Công an xã Thuần Trung đã tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến đường trọng điểm. Từ ngày 1/7 đến nay đã tuần tra, phát hiện, xử lý 32 trường hợp vi phạm (vi phạm nồng độ cồn: 17 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm: 10 trường hợp; không có Giấy phép lái xe: 5 trường hợp).

Công an xã Thuần Trung ra quân xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: Đ.C

Đặc biệt, Công an xã chú trọng ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy gây mất trật tự công cộng, nhất là vào ban đêm. Đơn cử, tối 18/7, lực lượng tuần tra phát hiện nhóm thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển số, phóng nhanh, bóp còi gây náo loạn. Công an xã nhanh chóng xác minh, làm rõ 8 trường hợp vi phạm đều trong độ tuổi từ 15 đến 18, cư trú tại các xóm Thuận Phú, Trung Sơn và Mỹ Trung. Các trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm, đồng thời, được tuyên truyền, giáo dục pháp luật và cam kết không tái phạm.

Ông Đoàn Ngọc Điểm - người dân xóm Hiếu Thiện, xã Thuần Trung cho rằng: “Sau khi sáp nhập thành xã mới, địa bàn rộng hơn nên ban đầu người dân cũng lo lắng về việc đảm bảo an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thời gian qua, lực lượng Công an xã thường xuyên bám địa bàn, tuần tra vào ban đêm, xử lý kịp thời các vụ tụ tập, gây rối trật tự công cộng. Nhờ vậy, tình hình an ninh, trật tự được giữ ổn định, người dân yên tâm hơn khi sinh sống và đi lại trên địa bàn”.

Liên quan đến việc xử lý các đối tượng tung tin đồn thất thiệt về sự cố vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ lan truyền trên mạng xã hội chiều 27/7, lực lượng Công an các xã Tương Dương, Mỹ Lý, Lương Sơn đã nhanh chóng vào cuộc, sớm ổn định tinh thần trong nhân dân. Chỉ trong vài giờ, các cá nhân liên quan đã bị triệu tập để làm rõ hành vi vi phạm.

Công an xã Tương Dương triệu tập đối tượng đăng thông tin sai sự thật về đập Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: CANA

Ông Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương cho rằng: Sự chủ động và quyết liệt từ lực lượng Công an cấp xã, nơi trực tiếp bám nắm địa bàn đã nhanh chóng xác minh danh tính các đối tượng vi phạm, kịp thời xử lý và trấn an người dân. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, nhất là trong bối cảnh mưa lũ, thiên tai đang có diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các tổ công tác của Công an cấp xã vẫn tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, cho thấy tính hiệu quả cao của mô hình 2 cấp khi vừa xử lý khủng hoảng thông tin, vừa đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

Từ ngày 1/7/2025, song song với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Công an cấp xã cũng được kiện toàn còn 130 đơn vị, phù hợp với địa giới hành chính mới.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, trước yêu cầu đặt ra, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động vào cuộc để tổ chức lại Công an xã với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhưng thận trọng. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an và đề án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh, Công an Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức các đoàn công tác trực tiếp khảo sát thực tế tại các địa phương để xây dựng phương án tổ chức phù hợp với đặc thù từng địa bàn.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra các hoạt động tại Bộ phận một cửa Công an xã Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: Phan Tuyết

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện khoa học, gắn với việc rà soát, bố trí cán bộ có chuyên môn, năng lực, sở trường phù hợp với từng vị trí công tác. Các chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã được phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm vừa giữ vững an ninh, trật tự vừa đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

Đồng thời, Công an tỉnh Nghệ An cũng tập trung chỉ đạo rà soát các điều kiện đảm bảo phục vụ hoạt động Công an cấp xã sau sáp nhập từ trụ sở, đến trang thiết bị... Việc chuyển đổi, tích hợp dữ liệu dân cư giữa các đơn vị hành chính cũ và mới cũng được tiến hành khẩn trương, chính xác, đảm bảo phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT và cung cấp dịch vụ hành chính công.

Việc tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp không chỉ là yêu cầu cải cách hành chính, mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An xác định rõ vai trò nòng cốt trong việc giữ vững ổn định tại cơ sở, đảm bảo an ninh, trật tự và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến làm các thủ tục hành chính.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe tại Công an xã Tiền Phong. Ảnh: PV

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh, các đơn vị Công an cấp xã đã chủ động tiếp cận, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao năng lực xử lý tình huống. Các phòng nghiệp vụ cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở, tăng cường hỗ trợ công tác chuyên môn và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

Không chỉ đảm bảo giữ gìn ANTT, lực lượng Công an cấp xã còn là tuyến đầu trong tiếp xúc, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục trước đây yêu cầu phải lên cấp huyện (cũ), nay đã được thực hiện ngay tại trụ sở Công an cấp xã, như đăng ký xe, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, xác minh nhân thân… Đồng thời, nhiều thủ tục đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công, cho phép người dân nộp hồ sơ, tra cứu kết quả trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Cùng với đó, công tác dân vận được chú trọng. Công an các địa phương đã chủ động nắm bắt tình hình dư luận, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, phối hợp với các lực lượng liên quan để giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng hay mâu thuẫn kéo dài.

Đặc biệt, trận mưa lũ lớn diễn ra đêm 22/7, rạng sáng 23/7 được xem là một “phép thử” thực tế và quan trọng đối với toàn bộ hệ thống chính quyền sau sắp xếp, trong đó có lực lượng Công an. Trước tình hình thiên tai bất ngờ và diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An không những chỉ đạo quyết liệt các đơn vị Công an xã bám sát địa bàn, mà còn khẩn trương điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ cấp tỉnh trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ người dân sơ tán, ứng cứu và khắc phục hậu quả mưa lũ. Sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt này đã góp phần kiểm soát tình hình, giảm thiểu thiệt hại và tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền và lực lượng Công an trong tình huống khẩn cấp.

Công an xã Con Cuông hỗ trợ người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: CANA

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai nhiệm vụ trên địa bàn sau sáp nhập cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Cụ thể, địa bàn rộng lớn, trong khi quân số Công an cấp xã còn mỏng đã gây nhiều trở ngại trong việc quán xuyến, nắm bắt tình hình, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự vốn đã phức tạp, nay lại càng nặng nề hơn do khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Lực lượng Công an cấp xã vì vậy đang phải chịu áp lực rất lớn để hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất cũng còn nhiều khó khăn. Trụ sở làm việc tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, không gian chật hẹp buộc phải bố trí lực lượng phân tán để đảm bảo chỗ ở, làm việc. Đây là những hạn chế khách quan cần thời gian, nguồn lực và sự quan tâm đồng bộ để khắc phục.

Công an xã Nhôn Mai hỗ trợ người dân dựng lại nhà sau mưa lũ. Ảnh: Phạm Thủy

Trên cơ sở kết quả đã triển khai bước đầu, thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung lực lượng phù hợp với tình hình địa bàn mới; đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực để cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác. Song song với đó, sẽ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã, nâng cao năng lực ứng phó và xử lý tình huống. Mục tiêu là xây dựng lực lượng Công an cấp xã thực sự vững mạnh, đủ khả năng đảm đương tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.