Thể thao Sông Lam Nghệ An và hành trình chinh phục Cúp Quốc gia: Kịch bản cũ, giấc mơ mới Sau tấm huy chương bạc đầy nỗ lực ở Cúp Quốc gia mùa giải năm ngoái, Sông Lam Nghệ An đang khởi đầu hành trình mới với nhiều kỳ vọng và không ít lợi thế. Với tư cách là đương kim á quân, đội bóng xứ Nghệ không chỉ được miễn thi đấu vòng loại mà còn có quyền mơ về một kịch bản tái lập hoặc thậm chí là vượt qua thành tích mùa trước.

Theo điều lệ giải, sáu đội bóng gồm: Công an Hà Nội (Đương kim vô địch), Sông Lam Nghệ An (Á quân), Thép Xanh Nam Định, Câu lạc bộ Hải Phòng, Công an TP.HCM và PVF-CAND sẽ được đặc cách vào thẳng vòng 1/8. Đây là bước đệm quan trọng giúp những đội bóng này tiết kiệm được thể lực, đồng thời có thể dồn toàn bộ sức lực cho đấu trường V.League trong giai đoạn đầu mùa.

Với riêng Sông Lam Nghệ An, điều này đặc biệt có ý nghĩa khi họ đang bước vào thời kỳ chuyển giao với nhiều thay đổi trong đội hình. Việc không phải bung sức ở vòng loại giúp huấn luyện viên Phan Như Thuật có thêm thời gian để hoàn thiện đội hình, điều chỉnh chiến thuật phù hợp cả cho giải quốc nội lẫn đấu trường Cúp.

Kết quả bốc tham giải bóng đá Cúp Quốc gia 2025/2026. Ảnh: VPF

May mắn bốc được mã số 8, Sông Lam Nghệ An sẽ được thi đấu liên tiếp các vòng 1/8, tứ kết và bán kết trên sân nhà nếu như vượt qua từng đối thủ. Đây là một lợi thế cực lớn khi sân Vinh từ lâu luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội bóng xứ Nghệ. Những thống kê gần đây cho thấy, SLNA thường chơi bùng nổ mỗi khi được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Sự gắn kết, cuồng nhiệt của “chảo lửa thành Vinh” không chỉ giúp đội bóng gia tăng cơ hội chiến thắng mà còn khiến cho bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Với lợi thế này, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để mơ về một hành trình thần kỳ nữa.

Nhiều khả năng, đối thủ đầu tiên mà Sông Lam Nghệ An phải chạm trán ở vòng 1/8 chính là SHB Đà Nẵng – đội bóng từng bị họ loại ở cùng vòng đấu mùa giải trước. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là lần thứ ba liên tiếp hai đội gặp nhau tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Trong hai lần trước, mỗi đội đều có được 1 chiến thắng. Sự hiểu nhau giữa hai đội, cùng cái duyên đối đầu, sẽ khiến cho cuộc so tài này trở nên thú vị và giàu tính truyền thống hơn bao giờ hết. Một chiến thắng nữa trước SHB Đà Nẵng không chỉ giúp Sông Lam Nghệ An đi tiếp, mà còn tiếp thêm niềm tin về một hành trình giống – và thậm chí là tốt hơn – mùa giải trước.

Nếu vượt qua vòng 1/8, khả năng cao Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán Thép Xanh Nam Định - đội bóng đang có nhiều tham vọng ở mùa giải năm nay. Khi Nam Định chỉ phải gặp các đội đến từ hạng Nhất ở vòng đầu tiên, tấm vé vào tứ kết dường như đã nằm trong tay đoàn quân huấn luyện viên Vũ Hồng Việt.

Tuy vậy, bài học từ Câu lạc bộ Hà Nội mùa trước - khi họ bất ngờ bị loại bởi Câu lạc bộ Đồng Tháp ngay trên sân nhà - vẫn là lời cảnh tỉnh cho mọi đội bóng. Cúp Quốc gia luôn là nơi ẩn chứa nhiều bất ngờ, và đôi khi, chính những cái tên tưởng chừng yếu thế lại tạo nên địa chấn.

Dĩ nhiên, với Sông Lam Nghệ An, việc Thép Xanh Nam Định sẩy chân từ sớm sẽ là kịch bản không thể tuyệt vời hơn. Một đối thủ nặng ký bị loại sẽ mở ra con đường thênh thang hơn cho đội bóng xứ Nghệ ở vòng knock-out.

Ở nhánh đấu của mình, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể tái ngộ Becamex TP.HCM ở vòng bán kết - giống như mùa giải trước. Những đối thủ còn lại ở nhánh này như Công an TP.HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Trường Tươi Đồng Nai đều là những đội bóng đồng cân đồng lạng, nếu xét về chiều sâu đội hình lẫn phong độ hiện tại.

Sông Lam Nghệ An hy vọng tái lập được thành tích ở mùa giải năm ngoái. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Chính vì thế, nếu duy trì được sự ổn định và tận dụng tốt ưu thế sân nhà, SLNA hoàn toàn có thể vượt qua những thử thách này để lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết.

Ở phía bên kia, cuộc cạnh tranh đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Ngay từ vòng loại, Thể Công Viettel đã phải chạm trán Câu lạc bộ Hà Nội – hai cái tên sáng giá cho chức vô địch. Đội thắng trong trận đấu này sẽ lập tức đối mặt với Công an Hà Nội – đương kim vô địch Cúp Quốc gia. Rõ ràng, nhánh đấu này là “tử địa” nơi các đội mạnh phải "trầy da tróc vẩy" trước khi nghĩ đến trận chung kết.

Với lịch thi đấu thuận lợi hơn, cộng thêm lợi thế sân nhà, Sông Lam Nghệ An đang sở hữu nhiều yếu tố để nghĩ về một cái kết có hậu. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và sự tỉnh táo trong từng trận đấu, giấc mơ nâng cúp sau tám năm chờ đợi hoàn toàn không phải điều bất khả thi với người hâm mộ xứ Nghệ.