Thể thao Tháng 9 đặt ra những 'nguy và cơ' cho Sông Lam Nghệ An Cả 2 trận đấu trong tháng 9 Sông Lam Nghệ An đều được thi đấu trên sân nhà. Đây là cơ hội để cho đội bóng xứ Nghệ tích lũy điểm số trong mùa giải được dự báo rất khốc liệt.

Điểm tựa sân Vinh

Sân Vinh luôn là điểm tựa lớn nhất của Sông Lam Nghệ An ở trong những mùa giải gần đây. Mùa giải năm ngoái, chính nhờ phong độ ấn tượng trên sân nhà, đội bóng xứ Nghệ mới có thể bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối để trụ hạng thành công. Thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật luôn thi đấu rất tự tin mỗi khi được thi đấu trên sân Vinh, chính điều này giúp họ tạo ra được thế trận lấn lướt, qua đó giành được những kết quả thuận lợi.

Sân Vinh vẫn sẽ là điểm tựa vững chắc cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Mùa giải năm nay cũng không ngoại lệ. Ở vòng đấu thứ hai, chính tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định với tỷ số 2-1. Đó không chỉ là chiến thắng mang ý nghĩa điểm số, mà còn là cú hích tinh thần quan trọng để toàn đội tự tin hơn cho chặng đường sắp tới.

Ở 2 trận tới, đội bóng xứ Nghệ sẽ được tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (vào ngày 21/9) và Công an Thành phố Hồ Chí Minh (vào ngày 27/9) trên sân nhà. Đây sẽ là cơ hội để cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật giành được những kết quả thuận lợi, qua đó củng cố vị trí trên bảng xếp hạng V.League.

Ngoại binh vào guồng

Trong ba vòng đấu đầu tiên của mùa giải, bộ ba tân binh ngoại Carlos Enrique, Julian Garcia và Reon Dale Moore vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn đáng kể. Điều này không quá bất ngờ khi họ chỉ mới cập bến sân Vinh chưa lâu, thể trạng chưa đạt mức lý tưởng, và đặc biệt là chưa có đủ thời gian để hòa nhập hoàn toàn với lối chơi chung của đội.

Tuy nhiên, quãng thời gian V.League tạm nghỉ sẽ là khoảng thời gian quý giá dành cho các tân binh này. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để các ngoại binh phục hồi thể lực, làm quen với môi trường thi đấu khắc nghiệt tại Việt Nam, đồng thời rút ngắn khoảng cách với các đồng đội cả trong và ngoài sân cỏ.

Carlos Enrique sẽ có được những màn trình diễn tốt hơn sau quãng thời gian V.League tạm nghỉ. Ảnh: Xuân Thủy

Người hâm mộ xứ Nghệ đang rất kỳ vọng Carlos Enrique sẽ trở thành trạm trung chuyển đáng tin cậy ở khu vực trung tuyến, mang đến sự chắc chắn và nhịp nhàng trong cách triển khai bóng. Trong khi đó, Reon Dale Moore được chờ đợi sẽ trở thành đối tác ăn ý mới của Michael Olaha trên hàng công – bộ đôi có thể tạo nên một cặp "song sát" đáng gờm. Riêng Julian Garcia, sau màn ra mắt không mấy suôn sẻ, cũng có cơ hội để sửa sai và chứng minh giá trị thực sự của mình nơi hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ.

Hai trận đấu sắp tới trên sân Vinh sẽ là phép thử không thể tuyệt vời hơn cho bộ ba này. Không chỉ là cơ hội để họ thể hiện năng lực cá nhân, mà còn là lúc để chứng minh rằng những khoản đầu tư của ban lãnh đạo đội bóng là hoàn toàn đúng đắn. Nếu Enrique, Garcia và Moore kịp thời "vào guồng", đó sẽ là chất xúc tác quan trọng giúp Sông Lam Nghệ An hướng tới những kết quả khả quan trong chặng đường đầy chông gai phía trước.

2 đối thủ khó chịu

Tuy vậy, ở hai vòng đấu tiếp theo, Sông Lam Nghệ An sẽ lần lượt tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh – hai đối thủ rất “xương xẩu” đang nằm trong nhóm đầu bảng. Sau ba vòng đấu, cả hai đội đều giành được 6 điểm (2 thắng, 1 thua), cùng với lối chơi thực dụng và hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ.

Atshimene Charles giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Thủy

Bên cạnh đó, cả hai đều sở hữu đội hình chất lượng với những cá nhân có thể tạo đột biến cao. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có Atshimene Charles – chân sút từng làm tung lưới Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh mùa giải năm ngoái, còn Công an Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu Nguyễn Tiến Linh – trung phong số một của tuyển Việt Nam cùng ngoại binh giàu kinh nghiệm Schorr Utzig Raphael.

Ngoài ra, trong những trận đấu gần đây tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh), Sông Lam Nghệ An đều chỉ có được những kết quả hòa.

Do đó, 2 trận đấu sắp tới sẽ là 2 trận đấu không hề dễ dàng cho đội bóng xứ Nghệ.

Phong độ không tốt trong tháng 9

Một điều khiến người hâm mộ lo lắng chính là phong độ không mấy ấn tượng của đội chủ sân Vinh trong tháng 9. Trong những mùa giải gần đây, Sông Lam Nghệ An chỉ có được 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua ở các trận đấu diễn ra trong tháng này. Riêng mùa giải trước, họ chỉ giành được đúng một điểm trong tháng 9 sau 2 trận đấu mở màn.

Bảng xếp hạng V.League sau 3 vòng đấu đầu tiên. Ảnh: VPF

Với những thống kê như vậy, rõ ràng tháng 9 luôn là giai đoạn “dễ tổn thương” của đội bóng xứ Nghệ. Trong bối cảnh phải liên tiếp đối đầu với hai đối thủ khó chịu, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật cần rất tỉnh táo trong khâu chuẩn bị, cả về chiến thuật lẫn tinh thần.

Mặc dù vậy, với lợi thế sân nhà, cùng với tinh thần quyết tâm của toàn thể đội bóng, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể hy vọng vào những kết quả tốt cho đội bóng quê nhà ở 2 trận đấu tại V.League sắp tới.