Thể thao Bài toán Michael Olaha và các vệ tinh Sau 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, hàng công của Sông Lam Nghệ An vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Trong đó, bài toán xây dựng những "vệ tinh" hiệu quả xung quanh Michael Olaha đang trở thành thách thức lớn nhất đối với huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Không ai có thể phủ nhận vai trò then chốt của Michael Olaha trong hệ thống tấn công của Sông Lam Nghệ An. Tiền đạo người Nigeria không chỉ là cây săn bàn chủ lực mà còn là trạm trung chuyển bóng, là điểm đến của mọi tình huống phản công cũng như là “họng súng” luôn khiến đối phương phải dè chừng. Với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/26, Olaha vẫn duy trì được phong độ – điều mà Sông Lam Nghệ An đang rất cần trong bối cảnh lực lượng chưa thực sự ổn định.

Tuy nhiên, xây dựng lối chơi xoay quanh Olaha không phải là chuyện đơn giản. Để tối ưu hóa hiệu quả, ban huấn luyện cần tìm ra những “vệ tinh” phù hợp nhất nhằm khai thác triệt để khả năng càn lướt, làm tường và kết thúc của tiền đạo người Nigeria.

Tiền đạo Reon Dale Moore ghi bàn mang về chiến thắng 2-1 cho Sông Lam Nghệ An trước Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Xuân Thủy

Một trong những thử nghiệm đáng chú ý nhất của huấn luyện viên Phan Như Thuật chính là sự kết hợp giữa Michael Olaha và tân binh Reon Dale Moore. Dù mới chân ướt chân ráo đến V.League, tiền đạo người Trinidad & Tobago đã cho thấy tiềm năng lớn trong việc kết nối với Olaha. Cặp đôi này từng có màn trình diễn đầy ấn tượng trong chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định – nơi mà Reon Dale Moore và Michael Olaha đã "tìm thấy nhau" trong bàn thắng ấn định tỷ số 2-1.

Ngay cả trong thất bại trước Hải Phòng, Reon Dale Moore vẫn để lại dấu ấn với hai pha phối hợp đầy ăn ý cùng Olaha, tạo ra sóng gió trước khung thành thủ môn Đình Triệu. Điều đó cho thấy rằng, nếu mạnh dạn tin dùng Moore ngay từ đầu, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể sở hữu một cặp tiền đạo ngoại đẳng cấp – điều mà đội bóng xứ Nghệ hiếm khi có được trong những mùa giải gần đây.

Điều quan trọng hơn, Moore hiện đã lấy lại thể trạng tốt nhất sau quãng nghỉ V.League và đang ngày càng thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam. Sự gắn kết giữa anh và Olaha chắc chắn sẽ là chìa khóa để mở ra một diện mạo mới cho hàng công Sông Lam Nghệ An.

Một điểm sáng khác trong cách bố trí nhân sự của huấn luyện viên Phan Như Thuật chính là việc đẩy Hồ Văn Cường lên chơi như một tiền đạo cánh phải. Dù vị trí sở trường của cầu thủ sinh năm 2003 là hậu vệ biên, nhưng khi được đôn lên đá cao hơn, Văn Cường đã chứng minh sự thích nghi đáng nể.

Không chỉ sở hữu tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo, Hồ Văn Cường còn gây ấn tượng mạnh với những đường tạt chuẩn xác cùng khả năng dứt điểm táo bạo. Cầu thủ mang áo số 30 của Sông Lam Nghệ An ngày càng thi đấu tự tin, và việc được tin dùng liên tiếp ở vị trí này phần nào cho thấy sự hợp lý trong chiến lược của ban huấn luyện.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra là nếu sử dụng Văn Cường ở tuyến trên, hành lang phải nơi hàng phòng ngự sẽ thiếu đi sự chắc chắn. Đây là khu vực mà Phan Bá Quyền vẫn chưa mang lại cảm giác yên tâm cho người hâm mộ.

Trong khi đó, những cái tên như Lê Đình Long Vũ hay Nguyễn Văn Bách hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò tấn công bên hành lang phải. Vì vậy, ở một số trận đấu hoặc những thời điểm cụ thể, ban huấn luyện cần có sự tính toán kỹ lưỡng để tối ưu hóa nhân sự và chiến thuật ở khu vực này.

Ngô Văn Lương cũng có 1 bàn thắng rất đẹp mắt trong trận gặp Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Xuân Thủy

Nếu như cánh phải tạm yên tâm với sự cơ động của Văn Cường, thì hành lang cánh trái lại là nỗi trăn trở của ban huấn luyện. Trần Mạnh Quỳnh và Ngô Văn Lương là hai gương mặt luân phiên được sử dụng nhưng chưa ai tạo được sự bứt phá rõ rệt để chiếm suất đá chính tuyệt đối.

Ngô Văn Lương từng làm nức lòng người hâm mộ bằng siêu phẩm vào lưới Thép Xanh Nam Định. Tuy nhiên, sự ổn định là điều mà cầu thủ sinh năm 2001 này chưa có được. Ở trận gặp Hải Phòng, Văn Lương tỏ ra mờ nhạt và không thể tạo đột biến dù được kỳ vọng lớn.

Trái lại, Trần Mạnh Quỳnh từng chơi khá nổi bật ở vòng 1 gặp PVF-CAND nhưng cũng không duy trì được phong độ khi được trao cơ hội tiếp theo. Cả hai đều có điểm mạnh riêng, do đó phương án xoay tua để giữ thể lực và tạo động lực cạnh tranh có thể là cách tốt nhất để khai thác tối đa năng lực của cả Mạnh Quỳnh lẫn Văn Lương trong chặng đường dài phía trước.

Với Michael Olaha làm hạt nhân, hàng công của Sông Lam Nghệ An đang sở hữu những mảnh ghép tiềm năng để bùng nổ. Tuy nhiên, sự gắn kết giữa các cá nhân thì vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Nếu huấn luyện viên Phan Như Thuật có thể tìm ra công thức tối ưu giữa Olaha – Moore – Văn Cường, cùng một hành lang trái đủ ổn định, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một hàng công sắc bén hơn – thứ sẽ mang lại những kết quả tích cực hơn tại V.League mùa này.