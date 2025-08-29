Thể thao Sông Lam Nghệ An thất bại trước Hải Phòng: Báo động lối chơi dễ bị bắt bài Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Thép Xanh Nam Định, Sông Lam Nghệ An bước vào chuyến làm khách trên sân Lạch Tray với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, thất bại 0-2 trước Câu lạc bộ Hải Phòng không chỉ chấm dứt chuỗi trận bất bại, mà còn phơi bày những hạn chế cố hữu, đặc biệt là sự bảo thủ trong cách dùng người và vận hành chiến thuật.

Ở trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Phan Như Thuật tiếp tục giữ nguyên đội hình xuất phát từng giành chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định. Đây là quyết định thể hiện sự tin tưởng vào những cá nhân đã chơi tốt, nhưng trong bối cảnh bóng đá hiện đại với lịch thi đấu dày đặc, việc thiếu xoay tua dễ khiến cầu thủ kiệt sức và lối chơi trở nên dễ đoán. Điều này đã thể hiện rõ trên sân Lạch Tray.

Trong khi đó, Hải Phòng dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm vốn nổi tiếng với khả năng “bắt bài” đối thủ. Việc Sông Lam Nghệ An không thay đổi sơ đồ lẫn nhân sự khiến ông dễ dàng đưa ra phương án đối phó, đặc biệt là tung Fred Friday - “con bài chiến lược” để phá vỡ hệ thống phòng ngự xứ Nghệ.

Tiền đạo Fred Friday đã khiến cho các hậu vệ Sông Lam Nghệ An có 1 ngày làm việc rất vất vả. Ảnh: VPF

Tiền đạo người Nigeria liên tục khuấy đảo hàng thủ Sông Lam Nghệ An bằng tốc độ, sức mạnh và khả năng tỳ đè. Anh trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất khi Hải Phòng chủ động đẩy cao đội hình, khai thác triệt để điểm yếu nơi hàng thủ thiếu ngoại binh của đối phương.

Hai bàn thắng của Fred Friday không chỉ đến từ kỹ năng dứt điểm, mà còn từ việc tận dụng tối đa sự lúng túng và mệt mỏi của hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An. Thủ thành Cao Văn Bình chơi nỗ lực nhưng không thể ngăn cản sức ép liên tục.

Trong khi đối thủ mạnh dạn thay đổi, HLV Phan Như Thuật lại chọn lối chơi an toàn. Việc tiếp tục để Reon Dale Moore - ngoại binh vừa ghi bàn vào lưới Nam Định - ngồi dự bị là quyết định khó hiểu. Trước hàng thủ Câu lạc bộ Hải Phòng không có ngoại binh, đây lẽ ra là cơ hội lý tưởng để Moore phát huy sức mạnh và thể hiện giá trị.

Không chỉ có Moore, những cầu thủ dự bị như Trần Mạnh Quỳnh, Lê Đình Long Vũ hay Lê Nguyên Hoàng hoàn toàn có thể được sử dụng để xoay vòng, giảm tải cho các trụ cột vốn đã hao mòn thể lực sau trận đấu trước.

Thất bại ở Lạch Tray không đơn thuần chỉ là một trận thua, mà là lời cảnh báo cho ban huấn luyện. Cả ba vòng đầu mùa, Sông Lam Nghệ An đều trung thành với một sơ đồ duy nhất. Sự bảo thủ khiến lối chơi trở nên đơn điệu, dễ bị bắt bài, đặc biệt khi thi đấu trên sân khách - nơi luôn đòi hỏi sự bất ngờ để tạo lợi thế.

Sông Lam Nghệ An không có nhiều sự thay đổi so với trận đấu gặp Thép Xanh Nam Định. Ảnh: VPF

Cần nhấn mạnh, Hải Phòng là đối thủ rất khó chơi tại Lạch Tray. Chiến thắng 3-1 trước PVF-CAND ở vòng đấu trước đã chứng minh điều đó. Vì thế, việc Sông Lam Nghệ An không có bất kỳ sự điều chỉnh nào chẳng khác nào “tự trói tay” trước giờ bóng lăn.

Bóng đá là môn thể thao của sự thích nghi. Nếu cứ mãi trung thành với một sơ đồ, một đội hình, thì sớm muộn đối thủ cũng nắm bắt. Sông Lam Nghệ An cần linh hoạt và sáng tạo hơn, nhất là khi trong tay huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn có nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và ngoại binh chất lượng.

Thất bại trước Hải Phòng có thể chỉ là cú vấp, nhưng nếu không thay đổi, con đường phía trước của đội bóng xứ Nghệ sẽ đầy chông gai. Đã đến lúc ban huấn luyện cần mạnh dạn điều chỉnh, biến hóa nhiều hơn, để Sông Lam Nghệ An không chỉ chơi hay, mà còn chơi khôn, chơi hiệu quả.