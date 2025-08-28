Thứ Năm, 28/8/2025
Dư âm trận thua của Sông Lam Nghệ An trước Câu lạc bộ Hải Phòng

Xuân Quý 28/08/2025 11:15

Sông Lam Nghệ An đã có một trận đấu đầy nỗ lực trên sân vận động Lạch Tray, nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp họ ra về với dù chỉ 1 điểm.

Đứt chuỗi bất bại trước Câu lạc bộ Hải Phòng

Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc rất tốt trên sân vận động Lạch Tray. Đội bóng xứ Nghệ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Tuy vậy, sự xuất sắc của thủ thành Đình Triệu đã giúp cho Câu lạc bộ Hải Phòng đứng vững.

2-20.jpg
Thủ thành Đình Triệu đã có 1 trận đấu rất xuất sắc giúp cho Câu lạc bộ Hải Phòng có được chiến thắng. Ảnh: VPF

Cùng với đó là sự tỏa sáng của tiền đạo Fred Friday đã giúp cho đội bóng đất Cảng giành được chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở mùa giải năm nay.

Với chiến thắng này, Câu lạc bộ Hải Phòng đã chấm dứt mạch 5 trận không thắng trước Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa giành được điểm nào trên sân khách ở mùa giải năm nay. Đó là vấn đề cần được cải thiện của Sông Lam Nghệ An nếu muốn có được vị trí tốt tại V.League 2025-2026.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cao tay

Sông Lam Nghệ An không có được sự phục vụ của trung vệ Justin Julian Garcia do án treo giò. Đó là điểm yếu để cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm "tất tay" khai thác triệt để ở trận đấu vừa qua.

Với việc sử dụng tiền đạo Fred Friday ngay từ đầu, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đã phải lao đao trước tốc độ và sức mạnh của tiền đạo người Nigeria này. Và cũng chính tiền đạo mang áo số 7 là người đã lập cú đúp đem về chiến thắng 2-0 cho Câu lạc bộ Hải Phòng.

5-18.jpg
Câu lạc bộ Hải Phòng đã có 1 chiến thắng thuyết phục. Ảnh: VPF

Bên cạnh đó, sự tinh quái và kinh nghiệm của tiền vệ Luiz Antonio, sự chắc chắn của Bicou Bissainthe bên phía đội chủ nhà cũng đã khiến cho hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An gãy vụn.

Có thể nói, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có 1 trận đấu rất xuất sắc và xứng đáng giành chiến thắng ở trận đấu vừa qua.

"Những người bạn" của Cao Văn Bình

Mặc dù phải nhận hai bàn thua, nhưng không thể phủ nhận thủ thành Cao Văn Bình đã có một trận đấu khá tốt. Anh thực hiện nhiều pha cản phá xuất sắc và tiếp tục có được “sự ủng hộ” từ những người bạn vô hình quen thuộc - xà ngang và cột dọc.

NĐ25 (2)
Thủ thành Cao Văn Bình đã thi đấu ổn định ở 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Xuân Thủy

Thật vậy, từ trận gặp Hoàng Anh Gia Lai cho đến trận đấu với SHB Đà Nẵng, Cao Văn Bình luôn được xà ngang và cột dọc "đồng hành" để từ chối các bàn thắng của đối thủ. Mới đây nhất, cột dọc đã 3 lần từ chối những cú sút của Luiz Antonio và Fred Friday ở trận đấu vừa qua.

Mặc dù vậy, may mắn và sự xuất sắc của thủ thành Cao Văn Bình không thể giúp cho Sông Lam Nghệ An có được 1 điểm rời sân Lạch Tray.

Sông Lam Nghệ An còn rất nhiều việc phải làm

Sau 3 vòng đấu đầu tiên, Sông Lam Nghệ An mới chỉ có 3 điểm, với 1 chiến thắng và 2 thất bại. Đây không phải là kết quả quá tệ, nhất là khi họ từng đánh bại đương kim vô địch V.League. Tuy nhiên, để hướng đến những mục tiêu cao hơn ở mùa giải 2025-2026, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn còn rất nhiều điều phải làm.

Trước tiên là ở hàng phòng ngự. 5 bàn thua sau 3 trận và chưa có trận nào giữ sạch lưới là một con số đáng báo động. Hàng thủ Sông Lam Nghệ An vẫn còn để lộ rất nhiều khoảng trống khiến khung thành Cao Văn Bình luôn bị đặt trong tình trạng nguy hiểm.

NĐ25 (3)
Huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong quãng thời gian V.League tạm nghỉ. Ảnh: Xuân Thủy

Bên cạnh đó là khả năng dứt điểm. 2 trận đấu với PVF-CAND và Câu lạc bộ Hải Phòng là minh chứng rõ ràng nhất. Trước khi để thủng lưới, Sông Lam Nghệ An đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn rõ ràng. Nếu tận dụng tốt hơn, cục diện trận đấu có thể đã rẽ theo hướng khác có lợi hơn cho đội bóng xứ Nghệ.

Cuối cùng là việc hòa nhập của các ngoại binh. Tân binh Reon Dale Moore và Carlos Enrique vẫn chưa thể hiện được sự kết nối ăn ý với các đồng đội. Điều này khiến cho các ngoại binh chưa thể phát huy được tối đa các điểm mạnh.

Hy vọng rằng, quãng thời gian V.League tạm nghỉ sắp tới sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An khắc phục được các điểm còn tồn tại, qua đó cải thiện thành tích ở các vòng đấu sắp tới.

Đánh bại đương kim vô địch, Sông Lam Nghệ An có đủ sức vượt qua "chảo lửa" Lạch Tray?

Đánh bại đương kim vô địch, Sông Lam Nghệ An có đủ sức vượt qua "chảo lửa" Lạch Tray?

Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Hải Phòng

Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Hải Phòng

Chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định: Tín hiệu lạc quan cho Sông Lam Nghệ An

Chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định: Tín hiệu lạc quan cho Sông Lam Nghệ An

Trọng tài khước từ bàn thắng hợp lệ của Sông Lam Nghệ An trước Thép Xanh Nam Định

Trọng tài khước từ bàn thắng hợp lệ của Sông Lam Nghệ An trước Thép Xanh Nam Định

