Thể thao HLV Phan Như Thuật lý giải nguyên nhân SLNA thất bại trên sân Lạch Tray Sau trận thua tâm phục khẩu phục của Sông Lam Nghệ An trước Hải Phòng tại vòng 3 V.League 2025/26, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã có những chia sẻ và lý giải nguyên nhân đội nhà phải nhận thất bại.

Trước chuyến hành quân ra sân Lạch Tray (Hải Phòng), người hâm mộ xứ Nghệ đặt nhiều kỳ vọng Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục duy trì sự hứng khởi, sau chiến thắng quả cảm trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ở vòng 2 V.League 2025/26.

Và thực tế, những phút đầu tiên đã cho thấy niềm tin ấy có cơ sở. Dù phải thi đấu trên sân khách, các học trò của HLV Phan Như Thuật nhập cuộc đầy tự tin, tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Thế nhưng, Olaha và Văn Cường lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong tiếc nuối.

Tiền vệ Enrique khá mờ nhạt trong hàng tiền vệ của SLNA. Ảnh: Đức Anh

Khi SLNA chưa tận dụng được lợi thế, Hải Phòng nhanh chóng lấy lại thế trận bằng sự già dơ và đột biến trong lối chơi. Phút 23, Fred khai thông bế tắc bằng cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thua khiến SLNA gặp nhiều khó khăn, trong khi Hải Phòng thi đấu hưng phấn và liên tục tạo sóng gió về phía khung thành Cao Văn Bình.

Sang hiệp 2, cũng chính Fred tiếp tục tỏa sáng ở phút 63, nhân đôi cách biệt cho đội bóng đất Cảng. Những nỗ lực muộn màng của SLNA trong khoảng thời gian còn lại không đủ để thay đổi cục diện. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm giành chiến thắng 2-0.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Phan Như Thuật thẳng thắn thừa nhận:“Chúng tôi bắt nhịp trận đấu khá nhanh, nhưng sau đó mắc những sai lầm đáng tiếc và phải nhận bàn thua. Đó là điều mà toàn đội cần phải rút kinh nghiệm”.

Vị thuyền trưởng SLNA cũng cho rằng thể lực là nguyên nhân quan trọng dẫn đến màn trình diễn dưới sức: “Không chỉ hàng tiền vệ mà toàn đội hôm nay chơi dưới sức. Có thể do mật độ thi đấu dày, thể lực các cầu thủ chưa kịp hồi phục sau vòng trước. Điều đó ảnh hưởng nhiều đến cách chơi và hiệu quả của chúng tôi”.

HLV trưởng SLNA - ông Phan Như Thuật. Ảnh: Đức Anh

Giải thích về quyết định thay đổi nhân sự đầu hiệp 2, ông Thuật tiết lộ: “Tiền vệ Enrique chưa có thể lực sung mãn, vì vậy, ban huấn luyện buộc phải điều chỉnh chiến thuật, đưa thêm tiền đạo vào sân để tìm bàn gỡ. Nhưng rất tiếc, các cầu thủ chưa thể hiện được như mong đợi”.

Theo HLV Phan Như Thuật, quãng nghỉ 20 ngày tới là cơ hội quan trọng để SLNA chấn chỉnh: “Đội bóng còn rất nhiều việc phải làm. Thời gian nghỉ này sẽ thuận lợi để chúng tôi rèn luyện thêm, giúp các cầu thủ trong và ngoài nước hiểu nhau hơn, qua đó cải thiện lối chơi”.

Đánh giá về Hải Phòng, ông Thuật dành lời khen ngợi: “Họ đã xây dựng được một lối chơi nhuần nhuyễn và hiệu quả. Hàng công với những ngoại binh như Fred thể hiện rất tốt và chính là mối đe dọa lớn nhất với chúng tôi hôm nay”.

HLV Phan Như Thuật khẳng định SLNA sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nếu muốn cạnh tranh ở V.League 2025/26: “Chúng tôi cần cải thiện cả về chuyên môn lẫn sự ổn định tâm lý thi đấu. Đây mới chỉ là khởi đầu, và toàn đội sẽ phải làm việc cật lực hơn nữa”.

Với thất bại trên sân Lạch Tray, SLNA cho thấy hành trình ở mùa giải năm nay sẽ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, cùng sự thẳng thắn nhìn nhận vấn đề từ ban huấn luyện, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn có cơ sở để tin vào sự trở lại của đội bóng trong những vòng đấu tới.