Thể thao Đánh bại đương kim vô địch, Sông Lam Nghệ An có đủ sức vượt qua "chảo lửa" Lạch Tray? Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An sẽ bước vào trận đấu tại vòng 3 V-League 2025/2026 với tâm thế hoàn toàn khác. Sau chiến thắng bất ngờ trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định, các cầu thủ xứ Nghệ đang hừng hực khí thế. Tuy nhiên, chuyến hành quân đến sân Lạch Tray của Hải Phòng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Liệu sự hưng phấn có đủ giúp SLNA làm nên chuyện trước một Hải Phòng già dơ và đầy kinh nghiệm?

Sông Lam Nghệ An bước vào mùa giải 2025/2026 với nhiều hoài nghi. Trận thua ở vòng 1 trước PVF-CAND càng khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, ở vòng đấu thứ hai, Sông Lam Nghệ An đã lột xác hoàn toàn khi lật đổ đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định. Chiến thắng này là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh tinh thần của đội bóng xứ Nghệ. Dưới bàn tay của HLV Phan Như Thuật, SLNA đang dần tìm lại bản sắc với lối chơi kỷ luật, đầy nhiệt huyết và không ngại va chạm.

Dưới bàn tay của HLV Phan Như Thuật, SLNA đang dần tìm lại bản sắc với lối chơi kỷ luật, đầy nhiệt huyết và không ngại va chạm. Ảnh: Chung Lê

Trong khung gỗ, thủ thành trẻ Cao Văn Bình đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Hàng thủ có sự kết hợp của kinh nghiệm từ trung vệ Hoàng Văn Khánh và sức trẻ từ Trần Nam Hải, hai bên cánh là Phan Bá Quyền và Vương Văn Huy, đều là những cầu thủ có tốc độ, chơi lăn xả và khả năng lên công về thủ. Trên hàng công, sự tỏa sáng của tiền đạo chủ lực Michael Olaha và sự hòa nhập nhanh chóng của ngoại binh mới Reon Moore đã giúp SLNA trở nên khó lường hơn. Bên cạnh đó, Khắc Ngọc sẽ là linh hồn nơi tuyến giữa và sẵn sàng thực hiện những đường chuyền mở ra cơ hội để tiền đạo SLNA có thể ghi bàn.

Giờ đây, niềm tin đã quay trở lại với người hâm mộ xứ Nghệ và các cầu thủ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của SLNA là duy trì sự ổn định. Liệu sự hưng phấn sau trận thắng Nam Định có tiếp tục được các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật thể hiện trước một đối thủ khó chơi như Hải Phòng?

Liệu sự hưng phấn sau trận thắng Nam Định có tiếp tục được SLNA thể hiện trước một đối thủ khó chơi như Hải Phòng? Ảnh: Đức Anh

Hải Phòng cũng đã có chiến thắng đầu tay trước PVF-CAND, qua đó khẳng định sự trở lại của một đội bóng luôn biết cách đứng dậy sau vấp ngã. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng vẫn là một tập thể thực dụng và hiệu quả. Họ sở hữu dàn cầu thủ nội dày dạn kinh nghiệm cùng những ngoại binh chất lượng, đủ sức tạo ra đột biến bất cứ lúc nào.

Hải Phòng nhiều khả năng sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3. Bộ ba tiền vệ Bicou Bissainthe - Luiz Antonio – Lê Mạnh Dũng sẽ là chìa khóa để kiểm soát khu vực giữa sân và hỗ trợ tấn công. Trên hàng công, ngoại binh Tagueu Joel sẽ là mũi nhọn cắm, hai bên cánh là Lê Hoàng Nam và Nguyễn Hữu Sơn. Lợi thế lớn nhất của Hải Phòng trong trận đấu này chính là sân Lạch Tray, nơi luôn tiếp lửa cho các cầu thủ và tạo áp lực lớn lên đội khách.

Nhìn lại những cuộc chạm trán gần đây, có thể thấy Hải Phòng đang nắm lợi thế tâm lý lớn khi thi đấu trên sân nhà. Trong 5 lần gần nhất tiếp đón SLNA tại sân Lạch Tray, Hải Phòng bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, SLNA chưa thể giành chiến thắng trên sân của Hải Phòng kể từ năm 2019. Thống kê này cho thấy, dù phong độ có ra sao, Hải Phòng luôn là một đối thủ cực kỳ khó chịu khi thi đấu trên sân nhà. Đây là một áp lực không nhỏ lên tâm lý các cầu thủ của SLNA.

Lịch sử đang đứng về đội chủ nhà Hải Phòng, nhưng Sông Lam Nghệ An với sự hưng phấn vẫn hoàn toàn có cơ hội. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu này là màn so tài của hai trường phái bóng đá khác nhau. Hải Phòng đại diện cho sự kinh nghiệm và thực dụng. Họ có lẽ sẽ không vội vàng dâng cao mà thay vào đó sẽ chơi chắc chắn, chờ đợi sai lầm của đối thủ để tung ra đòn trừng phạt. Trong khi đó, SLNA với sự hưng phấn và lối chơi nhiệt huyết, hứa hẹn sẽ chủ động pressing ngay từ đầu để chiếm lĩnh thế trận.

Cả hai đội đều đang có 3 điểm và một chiến thắng sẽ giúp họ vươn lên vị trí cao trên bảng xếp hạng, tạo đà tâm lý tốt cho những vòng đấu tiếp theo. Kết quả của trận đấu sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội. Hải Phòng liệu có đủ sức khóa chặt các mũi tấn công của SLNA? Và các cầu thủ xứ Nghệ có đủ bản lĩnh để đối phó với một đối thủ già dơ như Hải Phòng?

Với lợi thế sân nhà và kinh nghiệm, Hải Phòng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đừng quên rằng, SLNA đang có sự tự tin rất lớn. Trận đấu này hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn tại vòng 3 V-League.