Thể thao Chủ tịch VFF khẳng định: Sông Lam Nghệ An là biểu tượng truyền cảm hứng Trong buổi làm việc tại Nghệ An mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã dành nhiều thời gian nói về vai trò, vị thế của Sông Lam Nghệ An cũng như truyền thống bóng đá nơi đây. Ông khẳng định: “Sông Lam Nghệ An là niềm cảm hứng cho bóng đá Việt Nam”.

Theo Chủ tịch VFF, Nghệ An từ lâu đã là cái nôi của bóng đá Việt Nam, nơi sản sinh ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, đóng góp lớn cho đội tuyển quốc gia. Những thành công của bóng đá Việt Nam ở các giải đấu khu vực và châu lục luôn in đậm dấu ấn của các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo xứ Nghệ. Từ thời các tên tuổi gạo cội cho đến lớp cầu thủ trẻ hiện nay, Sông Lam Nghệ An vẫn giữ được vai trò đặc biệt trong việc cung cấp nhân lực cho các đội tuyển quốc gia.

Phạm Xuân Mạnh trưởng thành từ SLNA góp công lớn trong chức vô địch Asean Cup của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FBNV

Ông Trần Quốc Tuấn cũng nhắc lại, đầu những năm 2000, sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Nghệ An từng được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đặc biệt quan tâm. Không chỉ tạo dựng thành tích chuyên môn, SLNA còn góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá cho thế hệ trẻ trên khắp cả nước. “Giá trị tinh thần đó vẫn còn nguyên cho đến hôm nay, trở thành bản sắc và niềm tự hào không chỉ của người dân xứ Nghệ, mà còn của bóng đá Việt Nam”, ông nói.

Xuân Mạnh, Quế Ngọc Hải từng trưởng thành và thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: FBNV

Vị Chủ tịch VFF cũng thẳng thắn nhìn nhận, đã có thời điểm Sông Lam Nghệ An đối diện với nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An và doanh nghiệp đã cùng vào cuộc để vực dậy đội bóng. Điều này, theo ông Tuấn, thể hiện rõ quyết tâm giữ gìn một biểu tượng, một niềm tự hào không chỉ của Nghệ An mà của cả bóng đá Việt Nam. “SLNA không đơn thuần là một câu lạc bộ bóng đá. Đây là biểu tượng văn hóa, tinh thần của người Nghệ, đồng thời là cái nôi nuôi dưỡng, đóng góp liên tục cho bóng đá quốc gia”, ông nhấn mạnh.

Chủ tịch VFF đồng thời chỉ ra những vấn đề cần giải quyết, trong đó có thời điểm không một cầu thủ nào của SLNA thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng, cần có giải pháp căn cơ và đồng bộ để Sông Lam Nghệ An tiếp tục giữ được thương hiệu “cái nôi đào tạo cầu thủ” cho bóng đá quốc gia.

Ông cũng đánh giá cao sự chủ động hội nhập quốc tế của bóng đá xứ Nghệ, khi nhiều cầu thủ trẻ đã được tập huấn, thi đấu giao hữu tại Nhật Bản, Trung Quốc… Từ đó, chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu của cầu thủ trẻ SLNA ngày càng được nâng tầm.

Ông Trần Quốc Tuấn một lần nữa khẳng định: “Bóng đá là một gia đình. Sông Lam Nghệ An đã, đang và sẽ tiếp tục là trung tâm bóng đá lớn của cả nước, là niềm cảm hứng cho bóng đá Việt Nam”.