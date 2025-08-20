Thể thao Sông Lam Nghệ An - Thép Xanh Nam Định: Cuộc chiến "khó nhằn" cho đội chủ nhà Vòng 2 V.League 2025/26 hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ một trận cầu không khoan nhượng khi Sông Lam Nghệ An tiếp đón nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân Vinh. Nếu như đội chủ nhà đang phải đối diện với nhiều tổn thất về lực lượng thì đối thủ của họ lại bước vào cuộc đấu bằng sự hưng phấn tột độ sau màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh ở ngày mở màn.

Thép Xanh Nam Định – bản lĩnh nhà vô địch

Sau khi giành chức vô địch V.League mùa trước, Nam Định đã cho thấy sự nghiêm túc trong việc bảo vệ ngôi vương. Họ không ngủ quên trên chiến thắng mà lập tức có những sự chuẩn bị bài bản. Đầu tiên là chuyến tập huấn tại Phú Yên, sau đó là hành trình sang Hàn Quốc để cọ xát với các đội bóng mạnh ở K.League.

Điều đáng nói, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã toàn thắng cả 3 trận giao hữu, một thành tích đủ để củng cố niềm tin rằng, đội bóng thành Nam đang sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi báu.

SLNA sẽ gặp thử thách lớn trước “ngọn tháp” 2m06 Kyle Hudlin. Ảnh: VPF

Sự chuẩn bị ấy còn được thể hiện rõ nét trên thị trường chuyển nhượng. Nam Định liên tục bổ sung nhân sự với nhiều gương mặt đáng chú ý như A Mít, Văn Tới, Mahmoud Edi, Njabulo Blom và đặc biệt là “ngọn tháp” 2m06 Kyle Hudlin. Sự xuất hiện của Hudlin lập tức tạo ra một điểm nhấn cho lối chơi, khi anh mang đến phương án tấn công trên không mà rất ít đội bóng ở V.League có thể sở hữu.

Tuy nhiên, Nam Định cũng phải đối diện với khó khăn khi mất đi sự phục vụ của Văn Toàn và Xuân Sơn vì chấn thương dài hạn. Điều này khiến cho hàng công vốn giàu tốc độ của họ bị giảm bớt phần nào sự linh hoạt.

Dẫu vậy, trận thắng ngược 2-1 trước Hải Phòng ở vòng mở màn cho thấy ngay cả khi không có lực lượng mạnh nhất, Nam Định vẫn biết cách giải quyết vấn đề. Họ bị dẫn trước nhưng không hoảng loạn, mà dồn ép đối thủ để tìm cơ hội. Sự xuất hiện của Hudlin trong hiệp hai đã xoay chuyển thế trận, mở ra bàn gỡ hòa trước khi Phạm Ba ghi bàn quyết định ở phút 88.

Đó là một chiến thắng mang đậm dấu ấn của một đội bóng có đẳng cấp thực sự. Nó cho thấy Nam Định không chỉ có chiều sâu lực lượng, mà còn sở hữu tinh thần luôn biết vượt qua mọi trở ngại, yếu tố làm nên khác biệt giữa một ứng cử viên và một nhà vô địch thật sự. Chính vì vậy, dù phải hành quân đến sân Vinh, đội bóng thành Nam vẫn bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên.

SLNA và thử thách cực đại tại sân Vinh

Trái ngược với khí thế hừng hực của Nam Định, Sông Lam Nghệ An khởi đầu mùa giải mới đầy chông gai. Thất bại 1-2 trước PVF-CAND ngay vòng mở màn khiến thầy trò HLV Phan Như Thuật phải đối diện với nhiều vấn đề. Hàng thủ thiếu tập trung, các sai lầm cá nhân liên tục xuất hiện và trở thành điểm yếu chí tử.

Tệ hơn, trung vệ ngoại Justin Julian nhận thẻ đỏ và bị treo giò, khiến SLNA mất đi chốt chặn quan trọng nhất ở hàng phòng ngự trong cuộc đối đầu với nhà vô địch.

Điều này đồng nghĩa rằng, hàng thủ của SLNA sẽ phải dựa hoàn toàn vào các trung vệ nội binh. Trước một Nam Định sở hữu dàn tiền đạo ngoại binh cao lớn và mạnh mẽ, đây rõ ràng là thử thách cực đại.

Sự nguy hiểm của Kyle Hudlin đã được chứng minh trong trận gặp Hải Phòng. Trong trận đấu đó, ngay cả khi không trực tiếp ghi bàn, Kyle Hudlin vẫn tạo ra ảnh hưởng lớn bằng khả năng tranh chấp trên không, kéo giãn hàng thủ và tạo khoảng trống cho đồng đội. Với một hàng phòng ngự vốn chưa thật sự ổn định như SLNA, việc đối mặt với “ngọn tháp” này chắc chắn là cơn ác mộng.

Ngoại binh của SLNA chưa để lại nhiều ấn tượng. Ảnh: Chung Lê

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng, SLNA vẫn có những điểm sáng. Hàng công với Olaha và Moore đủ khả năng tạo đột biến nếu nhận được sự hỗ trợ tốt từ tuyến giữa. Bàn thắng của Olaha vào lưới PVF-CAND cho thấy sự sắc bén mà ngoại binh này có thể mang lại.

Vấn đề nằm ở chỗ, liệu SLNA có đủ sự chính xác để tận dụng cơ hội trước hàng thủ giàu kinh nghiệm của Nam Định hay không. Bởi trong một trận đấu mà đội khách nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận, số lần tiếp cận khung thành đối phương của SLNA chắc chắn không nhiều.

Điểm tựa lớn nhất của SLNA chính là sân Vinh. Sự cuồng nhiệt từ khán giả xứ Nghệ luôn là thứ vũ khí đặc biệt, giúp cầu thủ thi đấu hưng phấn hơn gấp bội. Trong nhiều mùa giải đã qua, sân Vinh từng chứng kiến không ít lần đội chủ nhà chơi bùng nổ để tạo bất ngờ trước các đối thủ mạnh. Nhưng bóng đá hiện đại không chỉ được quyết định bằng tinh thần. Để có điểm trước Nam Định, SLNA cần sự tập trung tối đa, đặc biệt là khả năng hạn chế sai lầm nơi hàng thủ.

Nếu coi vòng 1 là lời cảnh tỉnh, thì vòng 2 sẽ là bài kiểm tra thực sự cho mục tiêu của SLNA ở mùa giải này. Một trận hòa có thể được xem là kết quả tích cực, trong khi một thất bại nữa sẽ khiến đội bóng xứ Nghệ đối diện áp lực rất lớn ngay từ đầu mùa.

Rõ ràng, dù có lợi thế sân nhà, nhưng trước một Nam Định có sức mạnh toàn diện, thầy trò HLV Phan Như Thuật khó lòng tìm được sự dễ dàng. Trận đấu trên sân Vinh vì thế hứa hẹn sẽ là cuộc chiến khó nhằn cho đội chủ nhà.