Thể thao Huấn luyện viên PVF-CAND bật mí đấu pháp giúp đội nhà giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An Sau trận thắng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng khai màn V.League 2025/26, HLV trưởng PVF-CAND Thạch Bảo Khanh đã có những bật mí về mặt đấu pháp giúp đội nhà giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An. Nhà cầm quân này cho rằng đây là chiến thắng rất quan trọng đối với một đội bóng tân binh như PVF-CAND.

Mở đầu phần trả lời, HLV Bảo Khanh bày tỏ niềm vui: “Đây là trận đấu quan trọng đối với chúng tôi, bởi PVF-CAND là đội bóng tân binh của V.League. Trận đầu ra quân bao giờ cũng khó khăn, không chỉ riêng trước Sông Lam Nghệ An mà với bất kỳ đối thủ nào. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến các học trò, hôm nay họ đã chơi bóng với hơn 200% sức lực của mình. Với tinh thần đoàn kết và khát khao, đội bóng đã giành được chiến thắng.”

HLV Thạch Bảo Khanh cho rằng, PVF-CAND đã chia cắt được bộ đôi Olaha và Khắc Ngọc. Ảnh: Chung Lê

Khi được hỏi về cách xây dựng tập thể, ông nhấn mạnh yếu tố gắn kết: “Tôi luôn coi đội bóng như một gia đình, nơi mọi người đều có thể đưa ra ý kiến và trở thành thủ lĩnh trong phạm vi của mình. Tôi mong các cầu thủ được tự do bày tỏ suy nghĩ. Điều đó giúp chúng tôi làm việc với nhau hiệu quả và tạo nên sự đồng thuận trong lối chơi.”

Trước câu hỏi về việc chuẩn bị cho mùa giải mới khi quỹ thời gian còn hạn hẹp, HLV Bảo Khanh cho biết: “Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Tôi căn dặn các cầu thủ hãy ra sân với nhiệt huyết và tận hưởng bầu không khí V.League, bởi không dễ để có được cơ hội này. Và các em đã chứng minh điều đó bằng màn trình diễn hôm nay.”

Về mặt chiến thuật trong trận gặp SLNA, ông thẳng thắn chia sẻ: “Điểm mấu chốt hôm nay là chúng tôi đã hạn chế được sự phối hợp của những cầu thủ giàu kinh nghiệm bên phía SLNA như Khắc Ngọc và Olaha. Khi kiểm soát được mối liên kết đó, PVF-CAND đã có nhiều khoảng trống để tổ chức lối chơi và tạo ra sự chủ động.”

HLV PVF-CAND - ông Thạch Bảo Khanh. Ảnh: Đức Anh

Trước thắc mắc về việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, HLV trưởng PVF-CAND khẳng định: “Đó là định hướng của ban lãnh đạo. Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho những cầu thủ trưởng thành từ PVF được thử sức ở sân chơi lớn, đồng thời cũng bổ sung thêm một số gương mặt dày dạn kinh nghiệm từ các đội V.League khác. Đây là sự kết hợp cân bằng giữa sức trẻ và sự từng trải. Cầu thủ trẻ mang đến nhiệt huyết, còn cầu thủ lớn tuổi và ngoại binh mang lại sự ổn định, bản lĩnh. Đó là yếu tố giúp đội bóng có được sự hài hòa.”

Đánh giá chung về chặng đường phía trước, HLV Bảo Khanh cho rằng chiến thắng trước SLNA chỉ mới là khởi đầu: “Chúng tôi là một tập thể trẻ, nhiều cầu thủ lần đầu dự V.League nên sẽ còn rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, chiến thắng này giống như bản lề giúp các em vững tin và có thêm tâm lý tích cực cho phần còn lại của mùa giải. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để ra sân với tinh thần cao nhất, chơi bóng bằng sự nhiệt huyết và giảm bớt áp lực cho các cầu thủ.”

Với chiến thắng trong ngày ra quân, PVF-CAND đã cho thấy họ hoàn toàn có thể trở thành “ẩn số” thú vị của V.League mùa này.