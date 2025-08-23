Thể thao Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm sau trận thua Sông Lam Nghệ An Sau thất bại 1-2 trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 2 V.League 2025/26, HLV trưởng Thép Xanh Nam Định – ông Vũ Hồng Việt đã có những chia sẻ thẳng thắn trong buổi họp báo sau trận đấu.

Mở đầu phần trả lời phỏng vấn, ông Vũ Hồng Việt thừa nhận màn trình diễn của đội nhà là rất đáng thất vọng: “Trận đấu hôm nay, toàn đội đã chơi không tốt. Chúng tôi chỉ thể hiện được phần nào lối chơi trong khoảng 20 phút đầu hiệp 1, nhưng sau đó tinh thần của các cầu thủ giảm sút rõ rệt. Đây là lỗi của tôi khi không thể thúc đẩy tinh thần và duy trì sự tập trung cho toàn đội trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu".

Màn ăn mừng của Ngô Văn Lương cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa cho SLNA. Ảnh: Chung Lê

Nhà cầm quân này cũng đánh giá một số cá nhân trong đội vẫn nỗ lực hết mình, nhưng chưa thể tạo ra khác biệt: “Có những cầu thủ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các trận trước, nhưng hôm nay lại không thể hiện được đúng khả năng. Đáng tiếc là họ không thể tạo ra những tình huống kiến tạo hay ghi bàn cần thiết để xoay chuyển cục diện”.

Khi được hỏi về đối thủ, HLV Vũ Hồng Việt dành sự khen ngợi cho một số cá nhân nổi bật bên phía Sông Lam Nghệ An: “Tôi đánh giá rất cao tiền đạo Olaha và tiền vệ Khắc Ngọc của SLNA. Họ đã có ảnh hưởng lớn đến lối chơi và mang lại sự khác biệt trong trận đấu này. Chính những nhân tố đó đã giúp SLNA khai thác tốt điểm yếu của chúng tôi”.

HLV trưởng Thép Xanh Nam Định – ông Vũ Hồng Việt. Ảnh: Chung Lê

Đề cập đến tinh thần của học trò, ông Việt không giấu được sự trăn trở: “Sau bàn thua đầu tiên, tinh thần toàn đội xuống rất nhanh. Các cầu thủ gần như không còn duy trì được sự tự tin và quyết tâm như lúc nhập cuộc. Đây thực sự là một vấn đề lớn mà tôi phải nhìn nhận nghiêm túc. Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm và sẽ sớm có những giải pháp để đưa đội bóng trở lại đúng quỹ đạo”.

Kết thúc buổi họp báo, HLV trưởng Thép Xanh Nam Định một lần nữa nhấn mạnh: “Chúng tôi thua vì tinh thần và sự gắn kết chưa đủ. Đây là điều phải khắc phục ngay, nếu không sẽ rất khó để bảo vệ ngôi vương. Trận đấu này là bài học quý giá cho toàn đội”.