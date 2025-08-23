Thể thao Sông Lam Nghệ An tạo cơn địa chấn khi giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định Chiều 23/8, trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An tạo cơn địa chấn khi có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định tại vòng 2 V.League 2025/26.

Vượt qua Hải Phòng ở vòng đấu mở màn, Thép Xanh Nam Định tiếp tục chứng minh họ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vương mùa giải này.

Dù không ghi bàn nhưng Olaha đã để lại ấn tượng lớn trong chiến thắng của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Trái ngược với đối thủ, Sông Lam Nghệ An bước vào trận đấu với nhiều áp lực sau thất bại 1-2 trước tân binh PVF-CAND ở vòng 1. Đặc biệt, sự vắng mặt của trung vệ ngoại binh Justin Julian vì án treo giò khiến đội bóng xứ Nghệ gặp nhiều bất lợi. HLV Phan Như Thuật buộc phải sử dụng hàng thủ hoàn toàn nội binh gồm Bá Quyền, Văn Khánh, Nam Hải và Văn Huy. Tuyến giữa có Carlos Enrique, Quang Vinh, Khắc Ngọc, Văn Lương và Hồ Văn Cường, trong khi Olaha được kỳ vọng tạo đột biến trên hàng công.

Dù bị đánh giá yếu hơn nhưng Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc đầy chủ động. Trong đó, đội chủ sân Vinh đã sử dụng khá nhiều các tình huống tấn công ở trung lộ, điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho Thép Xanh Nam Định. Và cách chơi đó, giúp Sông Lam Nghệ An sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên vào phút thứ 8 của trận đấu. Từ tình huống đá phạt góc của đồng đội, hậu vệ Thép Xanh Nam Định phá ra, bóng đến chân của Khắc Ngọc. Tiền vệ mang áo số 32 xử lý kỹ thuật qua người cầu thủ đối phương rồi tung cú sút trái phá, nhưng bóng lại đi trúng xa ngang, vuột mất cơ hội mở điểm cho đội chủ nhà.

Khắc Ngọc tiếp tục là linh hồn nơi tuyến giữa của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Tuy nhiên, đẳng cấp của nhà đương kim vô địch nhanh chóng lên tiếng. Chỉ khoảng 2 phút sau cơ hội mà Sông Lam Nghệ An tạo được, Thép Xanh Nam Định đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Lâm Ti Phông thực hiện pha đột phá táo bạo vượt qua 2 cầu thủ của SLNA, sau đó tung ra cú đá quyết đoán làm tung nóc lưới đối thủ.

Sau bàn thua sớm, Sông Lam Nghệ An quyết định dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, với việc sở hữu lực lượng rất mạnh, đội khách đã ngăn chặn khá dễ dàng các pha áp sát của đối thủ.

Carlos Enrique đã chơi khá tốt ở tuyến giữa SLNA. Ảnh: Chung Lê

Ở chiều ngược lại, nhà đương kim vô địch không tấn công quá nhiều, nhưng mỗi đợt lên bóng của họ đều ẩn chứa những nguy hiểm và có thể làm tung lưới đội chủ nhà bất cứ lúc nào. Trong đó, vào phút 27, sau một loạt những đường ban bật ở trung lộ, bóng đến vị trí của Brenner và tiền đạo ngoại này tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Riêng về phần Sông Lam Nghệ An, sau nhiều lần miệt mài tổ chức tấn công, họ cũng đã tạo được sự lúng túng cho hàng thủ của Thép Xanh Nam Định. Trong đó ở phút 37, Hồ Văn Cường đã có được cơ hội rõ ràng trước cầu môn của Nguyên Mạnh, nhưng cú ra chân cận thành của tiền vệ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Dẫu vậy, cổ động viên Sông Lam Nghệ An không phải quá tiếc nuối, bởi chỉ 3 phút sau Sông Lam Nghệ An đã có được bàn để quân bình tỷ số trận đấu. Bàn thắng xuất phát từ một màn tập kích chớp nhoáng, đội chủ nhà chỉ mất 2 chạm để đưa bóng tới vị trí của Văn Lương. Nhận thấy thủ môn Nguyên Mạnh lên cao, cầu thủ số 20 quyết định thực hiện cú lốp bóng chuẩn xác tuyệt đối, làm tung mành lưới đội khách.

Màn ăn mừng của Ngô Văn Lương cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa cho SLNA. Ảnh: Chung Lê

Và tỷ số 1-1 cũng đã khép lại 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Bước sang hiệp 2, với quyết tâm giành trọn 3 điểm, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã đưa cầu thủ cao kều 2m06 Kyle vào sân.

Dẫu vậy, Sông Lam Nghệ An mới là đội tạo ra hiệu quả hơn trên mặt trận tấn công. Trong đó, phút 48, đội chủ nhà đã làm tung lưới Thép Xanh Nam Định, nhưng bị trọng tài khước từ. Từ pha đột phá bên cánh trái của Khắc Ngọc, tiền vệ mang áo số 32 thực hiện cú căng ngang để Olaha sút tung lưới thủ môn Nguyễn Mạnh. Trọng tài sau đó cho rằng, bóng đã chạm tay tiền đạo mang áo số 7. Tuy nhiên, xem lại pha quay chậm thì cho thấy Olaha chưa hề mắc lỗi. Thông tin thêm, trận đấu này không áp dụng Var nên không thể thay đổi được quyết định của trọng tài.

Dù bị trọng tài từ chối bàn thắng, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn tiếp tục thi đấu nỗ lực. Và đến phút 81, họ đã được đền đáp với bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1. Xuất phát từ tình huống tấn công ở trung lộ, Olaha đánh đầu chiến thuật cho Moore, tiền đạo này bắt vô lê nhanh vào góc xa hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh.

Màn ăn mừng của tiền đạo Moore sau khi ghi bàn giúp SLNA giành chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Chung Lê

Những phút cuối trận, Thép Xanh Nam Định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng đều bất thành. Như vậy, Sông Lam Nghệ An đã tạo nên cơn địa chấn khi giành chiến thắng 2-1 trước nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định.

Vòng 3 V.League 2025/26, Sông Lam Nghệ An sẽ hành quân đến sân vận động Lạch Tray để gặp chủ nhà Hải Phòng.