Thời sự Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri phường Vinh Phú

Sáng 4/10, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri tại phường Vinh Phú trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.



Cùng tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và phường Vinh Phú.



Các ĐBQH đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri phường Vinh Phú trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Lê



Sớm hoàn thành các dự án đầu tư dang dở

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Thái Văn Thành báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và thông tin về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Lê



Tại hội nghị đã có 15 ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri với đại biểu Quốc hội. Cử tri Đặng Văn Nghị - khối 17 phường Vinh Phú phản ánh đường 72m thi công hơn 20 năm đến nay chưa hoàn thành, những đoạn hoàn thành rồi nay xuống cấp, hệ thống thoát nước kém, khi mưa xuống ngập ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Việc đền bù cho người dân chưa được thỏa đáng và không kịp thời. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm sâu sát và quyết liệt sớm hoàn thành dự án, có giải pháp khắc phục tình trạng ngập khi mưa xuống.

Cử tri Đặng Văn Nghị - khối 17 phường Vinh Phú phát biểu tại cuộc tiếp xúc với ĐBQH. Ảnh: Thanh Lê



Liên quan đến lĩnh vực hạ tầng giao thông, cử tri Ngô Hồng Công - Bí thư Chi bộ khối 24 kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn khối 24 có công trình đường Hải Thượng Lãn Ông giai đoạn 2, qua Nghi Phú và Hưng Lộc (cũ) đến nay chưa triển khai, đường xuống cấp, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ngập úng trong mùa mưa lũ. Cử tri kiến nghị nhiều lần, đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm giải quyết.

Cử tri Nguyễn Thị Thái Hà phản ánh tình trạng ô nhiễm kênh Bắc mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, gây mất mỹ quan đô thị. Người dân mong muốn các cấp, ngành quan tâm có phương án giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường để ổn định cuộc sống.

Cử tri Nguyễn Thị Thái Hà, phường Vinh Phú kiến nghị với ĐBQH về tình trạng ô nhiễm môi trường ở Kênh Bắc. Ảnh: Thanh Lê



Ý kiến cử tri tuyến mương phía Nam khu tái định cư thuộc dự án của đường 95m ở khối 12. Nhiều năm nay dân cư đã ở rất đông nhưng mương vẫn chưa được làm, cứ mỗi lần trời mưa là dân cư ở khu vực này bị ngập; đề nghị các cấp sớm giải quyết để đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân trong mùa mưa lũ.

Cử tri kiến nghị đường 24m nối từ đường 72m qua đường Phạm Đình Toái đi qua địa bàn khối 19 (Nghi Phú cũ) hiện tại đang dang dở (do công tác đền bù cho dân chưa thoả đáng, dẫn đến tình trạng kéo dài) vấn đề này đã phản ánh rất nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết, làm mất an toàn giao thông, đường gồ ghề, điện đường không có, mưa nước ngập. Cử tri kiến nghị tới UBND tỉnh Nghệ An sớm triển khai thực hiện đoạn đường này.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An điều hành thảo luận trả lời ý kiến cử tri của các sở, ngành và phường Vinh Phú trước các kiến nghị, ý kiến của cử tri. Ảnh: Thanh Lê



Bên cạnh đó, ý kiến cử tri phản ánh bảng giá đất nông nghiệp thấp, thủ tục đất đai là một trong những thủ tục phức tạp; Nhiều ý kiến cử tri kiến nghị về tài chính ngân sách, đầu tư công; Đề nghị tỉnh chuyển vốn đầu tư các dự án trước đây huyện đầu tư nay chuyển về cho cấp xã làm chủ đầu tư; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc phường Vinh Phú.

Đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của ngành. Ảnh: Thanh Lê



Nhiều cử tri đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ ngân sách để đầu tư mua sắm cơ sở vật chất trường, lớp học do đã xuống cấp, lạc hậu như Trường THCS Nghi Phú, Trường THCS, Tiểu học Nghi Ân, Nghi Đức. Cử tri băn khoăn lo lắng về tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng tại các trường học.

Ngoài ra, ý kiến cử tri kiến nghị về chính sách cho người có công với cách mạng, chế độ cho người cao tuổi; trợ cấp xã hội, khám bảo hiểm y tế; tăng cường bác sĩ về xã; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri đề nghị cần xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ lò giết mổ tự phát,...

Đại diện cử tri phường Vinh Phú tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc



Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và phường Vinh Phú đã giải trình các ý kiến cử tri, đặc biệt là các ý kiến liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, các dự án hạ tầng giao thông chậm tiến độ, đầu tư công, giá đất nông nghiệp, chi trả chính sách bảo trợ xã hội,...

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chia sẻ khó khăn của người dân phường Vinh Phú nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm khắc phục hậu quả để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thanh Lê



Đồng chí Thái Thanh Quý đánh giá cao phường Vinh Phú sớm ổn định, bắt tay vào công việc, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng đó phường đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, khẳng định nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân phường.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê



Thay mặt các ĐBQH, tại hội nghị tiếp xúc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm sát với tình hình thực tiễn của cử tri. Những góp ý, kiến nghị thiết thực của cử tri chính là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét, giải quyết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển địa phương và cải thiện đời sống người dân.

Đồng chí cũng trao đổi, giải trình thêm nhiều vấn đề liên quan. Theo đó, đối với việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị địa phương và các sở, ngành liên quan cần giải quyết thấu đáo, để đảm bảo sự tôn vinh, tri ân và quyền lợi chính đáng của các đối tượng.

Lãnh đạo phường Vinh Phú tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê



Nhấn mạnh việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 được coi là một "cuộc cách mạng" trong tổ chức bộ máy hành chính ở Việt Nam, hướng đến mục tiêu tinh gọn, hiện đại, gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

Cuộc cách mạng có lộ trình để sắp xếp, do đó đối với kiến nghị của phường Vinh Phú về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới tập trung, theo đồng chí Thái Thanh Quý, trước mắt các địa phương tận dụng các trụ sở hiện có, về lâu dài tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các xã có phương án phù hợp để có trụ sở tập trung trong điều kiện ngân sách còn khó khăn.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trao quà hỗ trợ cho các gia đình khó khăn trên địa bàn phường Vinh Phú. Ảnh: Thanh Lê



Liên quan đến kiến nghị của cử tri về Luật Đất đai, đồng chí Thái Thanh Quý cho rằng mặc dù Luật mới sửa đổi, tuy nhiên quá trình triển khai còn nhiều bất cập so với thực tiễn về bảng giá đất, thủ tục thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng...Do đó, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV Quốc hội sẽ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Đối với các kiến nghị của cử tri về các dự án chậm tiến độ, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đề nghị các sở, ngành, địa phương cần rà soát có phương án sớm hoàn thành các dự án để đảm bảo đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của người dân.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê



Đồng chí Thái Thanh Quý khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp nhận đầy đủ các kiến nghị của cử tri, tổng hợp và phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhằm góp phần tháo gỡ kịp thời vướng mắc.