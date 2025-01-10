Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị ; Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác ứng phó vùng "rốn lũ" ở miền Tây Nghệ An; Dồn lực khắc phục sự cố nứt đường ven sông Vinh trong thời gian sớm nhất; công tác khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt… là những thông tin nổi bật trong ngày 1/10.

* Chiều 1/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 200.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hữu Hoàng

* Trước giờ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và trưởng các đoàn đại biểu tổ chức dâng hoa, báo công trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Trưởng các đoàn đại biểu, đại diện cho 500 đại biểu chính thức dự Đại hội thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

* Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10. Ảnh: Thành Cường

* Nắm thời cơ, vượt thách thức, phát triển xứng đáng với tầm vóc, kỳ vọng của thời đại - Bài viết của đồng chí Lê Hồng Vinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

* Tại phiên thứ nhất Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, diễn ra chiều 1/10, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến, thể hiện khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội. Ảnh: Thành Cường

* Người Nghệ xa quê kỳ vọng về đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một góc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Đổi mới tư duy, khai mở không gian phát triển cho miền Tây.

* Ngày 1/10, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh trực tiếp đi kiểm tra tình hình, công tác ứng phó lũ lụt tại các xã: Vĩnh Tường và Thành Bình Thọ do hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với các lực lượng chức năng trên địa bàn. Ảnh: Trọng Kiên.

* Dồn lực khắc phục sự cố nứt đường ven sông Vinh trong thời gian sớm nhất.

Các phương tiện, nhân lực được huy động tối đa để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Quang An

* Gần 60% khách hàng ở Nghệ An đã được cấp điện trở lại.

Công nhân điện lực đang khắc phục sự cố khu vực nông thôn. Ảnh: Phan Thủy

* Khẩn trương huy động máy móc san gạt, sớm thông tuyến Quốc lộ.

Đơn vị quản lý giao thông huy động máy móc san gạt đoạn qua xã Tam Thái. Ảnh: CTV

* Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.