Kinh tế Khẩn trương huy động máy móc san gạt, sớm thông tuyến Quốc lộ 7 Sau khi bão số 10 đi qua, tuyến Quốc lộ 7 đã ghi nhận tình trạng ngập úng tại một số điểm qua huyện Anh Sơn cũ. Trong khi đó, đoạn qua các xã Tam Thái, Tương Dương, Mường Xén tình trạng sạt lở với hàng loạt điểm bị đất đá vùi lấp. Lực lượng chức năng đang phối hợp cùng chính quyền địa phương, huy động máy móc, nhân lực, phương tiện để khẩn trương khắc phục, sớm thông đường.

Lũ vẫn đang ngập sâu, các lực lượng tích cực tiếp tế lương thực

Từ 4h sáng 1/10, Quốc lộ 7 đoạn qua huyện Anh Sơn cũ (Nghệ An) bị ngập sâu do lũ sông Lam dâng cao, gây chia cắt giao thông kéo dài gần 6km. Nhiều khu vực như Cẩm Lợi, Kẻ May, Eo Bậm bị cô lập, hơn 200 hộ dân bị ngập.

Dù nước từng rút, nhưng sau đó lại dâng nhanh trở lại. Lực lượng chức năng đã đóng đường, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn, tuy nhiên, một số lái xe vẫn cố tình vi phạm. Chính quyền địa phương đang tăng cường kiểm tra, hỗ trợ người dân tại các vùng ngập sâu.

Cầu tràn Chà Lạp 2, xã Anh Sơn bị ngập nước. Ảnh: Nguyễn Nam

Trước tình hình mưa lũ gây chia cắt nhiều bản làng ở vùng Tây Nghệ An, các địa phương đang khẩn trương triển khai công tác cứu trợ với phương châm “tiếp cận đến đâu, hỗ trợ đến đó”.

Khu vực xã Anh Sơn nhiều vị trí giao thông đang bị ngập úng. Ảnh: Văn Trường

Tại xã Tam Thái, lực lượng chức năng đã tiếp cận được 2/7 bản bị cô lập, phối hợp cùng người dân thu dọn nhà cửa, tìm kiếm và sửa chữa các vật dụng còn sử dụng được.

Tại xã Tương Dương, sau nhiều ngày bị cô lập, hơn 1 tấn gạo và nhu yếu phẩm đã được vận chuyển đến 200 hộ dân ở các bản Hợp Thành và Na Bè. Nhiều cán bộ, dân quân phải cắt rừng, vượt suối, thậm chí cõng từng bao gạo vào bản.

Các lực lượng chức năng tiếp tế mì tôm cho hộ dân vùng ngập xã Tương Dương. Ảnh: Nguyễn Nam

Mục tiêu trước mắt là không để người dân thiếu ăn, thiếu thuốc, đảm bảo chỗ ở an toàn. Các xã cũng đã huy động lực lượng y tế đến khám, cấp phát thuốc cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Với tinh thần đoàn kết và sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền, lực lượng chức năng cùng người dân, hy vọng cuộc sống tại các bản làng bị cô lập sẽ sớm ổn định trở lại sau thiên tai.

Khẩn trương khắc phục sạt lở

Cũng trên tuyến Quốc lộ 7, sau bão ghi nhận tới 20 điểm sạt lở lớn với khối lượng đất đá lên đến hơn 1.000m³ mỗi điểm, tập trung tại các xã Tam Thái, Tương Dương, Mường Xén và một số khu vực khác.

Ngoài ra, hơn 200 điểm sạt lở ta luy dương đã khiến bùn đất tràn xuống phủ kín mặt đường, khiến xe cộ hoàn toàn không thể lưu thông.

Đơn vị quản lý giao thông huy động máy móc san gạt đoạn qua xã Tam Thái. Ảnh: CTV

Đại diện Công ty cổ phần 495 - đơn vị phụ trách quản lý và duy tu tuyến Quốc lộ 7 cho biết: Ngay sau khi nước rút tại một số vị trí từ ngày 29/9, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương huy động 9 máy xúc, máy đào hoạt động liên tục để san gạt, giải phóng bùn, đất, đá khỏi mặt đường.

Công tác khắc phục được triển khai đồng loạt tại các điểm sạt lở, thực hiện liên tục 24/24 giờ, kể cả ban đêm, nhằm đẩy nhanh tiến độ thông tuyến. Tính đến ngày 1/10, nhiều điểm đã cơ bản được thông xe một vệt.

Nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 7 bị sạt lở. Ảnh: CTV



Tuy nhiên, tại một số điểm như Km140+100 đoạn qua xã Tam Thái, đất đá tiếp tục trượt xuống do khối lượng lớn bùn đất chưa ổn định, gây nguy cơ mất an toàn cao. Tại các vị trí này, lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh giới, bố trí người túc trực 24/24 để hướng dẫn và đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Công tác khắc phục hậu quả bão lũ trên tuyến Quốc lộ 7 hiện vẫn đang được tiến hành khẩn trương trong điều kiện thời tiết còn nhiều diễn biến bất thường. Địa hình đồi núi hiểm trở và nguy cơ sạt lở tiếp diễn khiến quá trình thi công tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy vậy, các lực lượng chức năng, đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực xuyên đêm để khôi phục hoàn toàn tuyến đường, đảm bảo giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và ổn định đời sống người dân sau thiên tai.



