Thứ Ba, 30/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

WinMart đảm bảo kế hoạch cung ứng hàng hóa, giữ bình ổn giá trong những ngày mưa bão ở Nghệ An

Thu Giang 30/09/2025 09:04

Trong những ngày tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng mưa bão, chuỗi 4 siêu thị WinMart và 68 cửa hàng WinMart+ luôn đảm bảo kế hoạch cung ứng hàng hóa và giữ bình ổn giá để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng.

Tại các điểm bán trong khu vực chịu ảnh hưởng của mưa bão, WinMart/WinMart+ đã lên kế hoạch tăng nguồn cung thực phẩm tươi sống như rau củ và thịt lên 50%, hàng thiết yếu như mì tôm, nước mắm, dầu ăn, gia vị... tăng 20%.

gen-n-z7063475368052_7ca1085d9ea088d05ef5933f5232ede3.jpg
Siêu thị WinMart tại tòa nhà Trung Đức, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An trong ngày chịu ảnh hưởng bão số 10 vẫn luôn đông đúc người tiêu dùng. Ảnh: Thu Giang

Bên cạnh đó, WinMart chủ động điều chuyển các mặt hàng rau củ quả như cải chip, bắp cải, cải thảo, cà chua, cà rốt... từ các nhà cung cấp và vùng sản xuất từ Lâm Đồng, đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng và đầy đủ để phục vụ người tiêu dùng.

gen-n-z7063475292222_a28a2f01cf3e86116f1480143d49746a.jpg
Các loại rau từ vùng sản xuất Lâm Đồng có mặt tại WinMart. Ảnh: Thu Giang
gen-n-z7063475290281_d7f10c2fcc9bf44e9025b64b341b6985.jpg
Phong phú các loại củ, quả tại WinMart. Ảnh: Thu Giang

Về sự hạn chế phương tiện ngày mưa bão, WinMart đã và đang kết nối thường xuyên với khách hàng thông qua chương trình khách hàng thân thiết dành cho hội viên với mức giá ưu đãi 20% và giao hàng qua “Đi chợ online” trên winmart.vn để gia tăng sự tiện lợi cho khách hàng.

gen-n-z7063475363620_17694ee7da36358c7627cc521a8ad2e4.jpg
Các sản phẩm thịt sạch MEATDeli là mặt hàng không thể thiếu tại WinMart. Ảnh: Thu Giang
gen-n-z7063475352738_f013270bcf4a6c08a7daaab28ce6488b.jpg
Các sản phẩm thịt sạch MEATDeli là mặt hàng không thể thiếu tại WinMart. Ảnh: Thu Giang

Song song với việc đảm bảo nguồn cung ổn định, WinMart/WinMart+ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để duy trì giá cả bình ổn trong suốt giai đoạn bão lũ.

WinMart/WinMart+ cũng duy trì các chương trình ưu đãi để hỗ trợ khách hàng, chương trình ưu đãi 20% dành cho các sản phẩm thịt sạch MEATDeli và rau sạch WinEco vẫn được áp dụng cho hội viên WiN.

gen-n-z7063475356221_6d4d339e435421277267a7997f8eceb6.jpg
Nhân viên WinMart chuyển rau sạch WinEco lên kệ hàng. Ảnh: Thu Giang

WinMart/WinMart+ ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho người lao động, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo nguồn cung với giá cả bình ổn để phục vụ người tiêu dùng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Vì vậy, dù một số cửa hàng cũng chịu ảnh hưởng do mưa bão và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thiệt hại cơ sở vật chất và hàng hóa, nhưng tại Nghệ An, các cửa hàng/siêu thị vẫn mở cửa bình thường.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Lực lượng chức năng khẩn trương xử lý sạt lở, nguy cơ ngập lụt giúp người dân trong mưa bão

Lực lượng chức năng khẩn trương xử lý sạt lở, nguy cơ ngập lụt giúp người dân trong mưa bão

Người dân di dời ở các phường Thành Vinh, Trường Vinh được hỗ trợ đảm bảo điều kiện sinh hoạt trong những ngày mưa bão

Người dân di dời ở các phường Thành Vinh, Trường Vinh được hỗ trợ đảm bảo điều kiện sinh hoạt trong những ngày mưa bão

WinMart đón 10 tuổi, giảm sốc nhiều sản phẩm lên tới 50%

WinMart đón 10 tuổi, giảm sốc nhiều sản phẩm lên tới 50%

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      WinMart đảm bảo kế hoạch cung ứng hàng hóa, giữ bình ổn giá trong những ngày mưa bão ở Nghệ An

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO