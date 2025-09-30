Kinh tế WinMart đảm bảo kế hoạch cung ứng hàng hóa, giữ bình ổn giá trong những ngày mưa bão ở Nghệ An Trong những ngày tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng mưa bão, chuỗi 4 siêu thị WinMart và 68 cửa hàng WinMart+ luôn đảm bảo kế hoạch cung ứng hàng hóa và giữ bình ổn giá để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng.

Tại các điểm bán trong khu vực chịu ảnh hưởng của mưa bão, WinMart/WinMart+ đã lên kế hoạch tăng nguồn cung thực phẩm tươi sống như rau củ và thịt lên 50%, hàng thiết yếu như mì tôm, nước mắm, dầu ăn, gia vị... tăng 20%.

Siêu thị WinMart tại tòa nhà Trung Đức, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An trong ngày chịu ảnh hưởng bão số 10 vẫn luôn đông đúc người tiêu dùng. Ảnh: Thu Giang

Bên cạnh đó, WinMart chủ động điều chuyển các mặt hàng rau củ quả như cải chip, bắp cải, cải thảo, cà chua, cà rốt... từ các nhà cung cấp và vùng sản xuất từ Lâm Đồng, đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng và đầy đủ để phục vụ người tiêu dùng.

Các loại rau từ vùng sản xuất Lâm Đồng có mặt tại WinMart. Ảnh: Thu Giang

Phong phú các loại củ, quả tại WinMart. Ảnh: Thu Giang

Về sự hạn chế phương tiện ngày mưa bão, WinMart đã và đang kết nối thường xuyên với khách hàng thông qua chương trình khách hàng thân thiết dành cho hội viên với mức giá ưu đãi 20% và giao hàng qua “Đi chợ online” trên winmart.vn để gia tăng sự tiện lợi cho khách hàng.

Các sản phẩm thịt sạch MEATDeli là mặt hàng không thể thiếu tại WinMart. Ảnh: Thu Giang

Các sản phẩm thịt sạch MEATDeli là mặt hàng không thể thiếu tại WinMart. Ảnh: Thu Giang

Song song với việc đảm bảo nguồn cung ổn định, WinMart/WinMart+ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để duy trì giá cả bình ổn trong suốt giai đoạn bão lũ.

WinMart/WinMart+ cũng duy trì các chương trình ưu đãi để hỗ trợ khách hàng, chương trình ưu đãi 20% dành cho các sản phẩm thịt sạch MEATDeli và rau sạch WinEco vẫn được áp dụng cho hội viên WiN.

Nhân viên WinMart chuyển rau sạch WinEco lên kệ hàng. Ảnh: Thu Giang

WinMart/WinMart+ ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho người lao động, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo nguồn cung với giá cả bình ổn để phục vụ người tiêu dùng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Vì vậy, dù một số cửa hàng cũng chịu ảnh hưởng do mưa bão và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thiệt hại cơ sở vật chất và hàng hóa, nhưng tại Nghệ An, các cửa hàng/siêu thị vẫn mở cửa bình thường.