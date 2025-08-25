Kinh tế Người dân di dời ở các phường Thành Vinh, Trường Vinh được hỗ trợ đảm bảo điều kiện sinh hoạt trong những ngày mưa bão Để ứng phó với bão số 5, chính quyền các phường Thành Vinh và Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương tổ chức sơ tán hàng nghìn hộ dân tại các chung cư, khu tập thể cũ và vùng xung yếu. Đến sáng 25/8, toàn bộ người dân vùng ách yếu đã được di chuyển đến nơi an toàn, đầy đủ điều kiện sinh hoạt tạm thời.

Clip: Quang An

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, UBND phường Thành Vinh đã khẩn trương triển khai phương án di dời khẩn cấp người dân ra khỏi các điểm ách yếu. Theo thống kê, hơn 1.000 nhân khẩu tại các tòa C2, C3, C4, C5, C6 và D2 của khu chung cư Quang Trung cũ đã được di dời khẩn cấp. Ngoài ra, gần 300 hộ dân tại các khu tập thể cũ thuộc phường Cửa Nam, Hưng Bình, Đội Cung, Lê Lợi (cũ)… cũng nằm trong diện sơ tán.

Người dân được bố trí lưu trú tại Khách sạn Lam Giang, có lực lượng túc trực 24/24h. Ảnh: Quang An

Người dân được bố trí tạm trú tại Khách sạn Lam Giang, chung cư CT1B, nhà văn hóa khối cũng như vận động ở nhờ gia đình người thân. Đến tối 24/8, việc di dời đã cơ bản hoàn tất.

Tại Khách sạn Lam Giang, một trong những điểm sơ tán tập trung, theo ghi nhận của P.V sáng 25/8, bà con đã ổn định chỗ nghỉ ngơi. Nước uống, điện sinh hoạt được cung ứng đầy đủ, có lực lượng công an, dân quân túc trực thường xuyên để hướng dẫn, đảm bảo trật tự và hỗ trợ bà con khi cần. Phần lớn cư dân sơ tán đến đây là người dân tòa D2, khu chung cư Quang Trung cũ.

Người dân phường Thành Vinh tránh trú bão tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang An

Chị Võ Thị Huệ, tạm trú tại Khách sạn Lam Giang cho biết: Khi nghe tin bão lớn, chúng tôi lo lắm vì chung cư đã xuống cấp nhiều năm. Được chính quyền thông báo, gia đình lập tức thu dọn đồ cần thiết rồi theo lực lượng đưa đến đây, có người túc trực, có nước uống, cơm hộp đầy đủ, nên chúng tôi yên tâm hơn”.

Bà con đã ổn định tinh thần sau di dời, sẵn sàng tránh bão. Ảnh: Quang An

Lãnh đạo phường Thành Vinh cũng đã trực tiếp xuống cơ sở, kiểm tra công tác phòng chống bão, đồng thời thăm hỏi, động viên bà con sau khi đã di dời. UBND phường cũng chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể phối hợp cùng lực lượng chức năng để cung ứng lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm. “Không chỉ an toàn, bà con còn cần được ổn định về tinh thần, sinh hoạt. Đây là điều chúng tôi đặc biệt quan tâm”, ông Nguyễn Sỹ Diệu – Chủ tịch UBND phường Thành Vinh nhấn mạnh.

Chính quyền phường Thành Vinh thăm hỏi các hộ dân di dời. Ảnh: Quang An

Cùng thời điểm, phường Trường Vinh hoàn thành công tác di dời các hộ dân đang sinh sống tại nhiều khu vực nguy hiểm như cụm dân cư khối Hòa Lam, khối Thuận Hòa (xã Hưng Hòa cũ), khu tập thể 20C (phường Hưng Dũng cũ), khu tập thể dệt kim Hoàng Thị Loan (khối Trung Đô 13), khu dân cư ven sông Vinh (khối Trung Đô 2, 3), khu nhà 3 tầng Nhà máy Sợi Vinh (khối Bến Thủy 7) và khu vực chợ Vinh…

Người dân các điểm ách yếu đã hoàn tất việc chuyển đến nơi an toàn sáng 25/8. Ảnh: Quang An

UBND phường đã bố trí 10 điểm sơ tán an toàn tại các trường học, trạm y tế, UBND xã Hưng Hòa (cũ), nhà văn hóa các khối… đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, vật tư y tế sẵn sàng phục vụ người dân.

Bà con được hỗ trợ nước uống, thực phẩm cần thiết. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Ngọc Phong – Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết: “Ngay sau khi hoàn tất việc di dời, phường đã cắt cử lực lượng công an, dân quân, tổ dân phố túc trực 24/24h tại các điểm sơ tán cũng như khu dân cư cũ. Nhiệm vụ của anh em là vừa hỗ trợ bà con trong sinh hoạt hằng ngày, kịp thời tiếp tế khi cần, vừa giữ liên lạc thường xuyên để báo cáo tình hình. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải duy trì liên tục trong suốt thời gian bão ảnh hưởng, để người dân thực sự yên tâm khi rời khỏi nhà cửa”.

Lãnh đạo phường Trường Vinh thăm hỏi, động viên các hộ dân di dời. Ảnh: P.V

Với sự chủ động, quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, công tác di dời phòng chống bão số 5 tại các địa phương đã được triển khai nhanh chóng, đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định đời sống tạm thời cho hàng nghìn hộ dân. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.