Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại các xã Yên Xuân, Anh Sơn, Nhân Hòa Sáng 4/10, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và thăm, động viên cán bộ, người dân tại các xã Yên Xuân, Anh Sơn, Nhân Hòa.

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng.

Trường học tại xã Yên Xuân bị tốc mái. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Yên Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại tại cụm trường tiểu học và THCS thuộc xã Khai Sơn (cũ), tại đó nhiều dãy phòng học bị tốc mái. Toàn địa bàn hiện có 16 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dạy và học.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Yên Xuân. Ảnh: Thành Duy

Đời sống người dân xã Yên Xuân cũng chịu tác động nặng nề. Bão số 10 đã làm tốc mái 425 ngôi nhà; 225 ngôi nhà bị sạt lở, ngập lụt. Có thời điểm, 8 thôn với hàng trăm hộ dân bị cô lập hoàn toàn, giao thông và liên lạc bị gián đoạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao hỗ trợ cho 5 hộ dân xã Yên Xuân bị thiệt hại nặng. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tại xã Anh Sơn. Tuyến đường Động Trại - Khe Trúc ven sông Lam qua địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài khoảng 700m.

Nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết đã bào mòn từng mảng đất, cuốn trôi cả taluy, khiến mặt đường bị khoét hàm ếch, uy hiếp trực tiếp đến việc đi lại và sự an toàn của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tuyến đường Động Trại - Khe Trúc ven sông Lam, xã Anh Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài khoảng 700m. Ảnh: Thành Duy

Mặt đường bị khoét hàm ếch, uy hiếp trực tiếp đến việc đi lại và sự an toàn của người dân. Ảnh: Thành Duy

Bão và mưa lũ do hoàn lưu bão số 10 đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn xã Anh Sơn. Toàn xã có 302 nhà bị ngập dưới 1m, 500 nhà ngập trên 1m với khoảng 4.100 nhân khẩu; 3 doanh nghiệp bị ngập, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh chịu thiệt hại. Mưa lũ cũng làm 13 thôn, bản với 2.611 hộ, hơn 11.000 khẩu bị cô lập; riêng 11 trường học bị hư hại, thiệt hại ước tính trên 3,2 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm hỏi, chia buồn với gia đình người dân bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Nhân Hòa, đồng chí Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tuyến đường thuộc xã Tam Sơn cũ, chứng kiến người dân địa phương đang chung tay dọn dẹp bùn đất sau khi nước lũ rút. Mặc dù thời tiết oi bức, nắng gắt nhưng không khí lao động khẩn trương, tinh thần đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên bà con thôn 4, xã Nhân Hòa khi đang dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn, đồng thời đánh giá cao tinh thần cộng đồng, sự chủ động, trách nhiệm của người dân trong việc khắc phục hậu quả thiên tai. Chính sự chung sức, đồng lòng này là yếu tố then chốt giúp địa phương sớm ổn định lại cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Tại hiện trường, đồng chí Lê Hồng Vinh đã trực tiếp trao hỗ trợ động viên, bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định sinh kế sau bão lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao hỗ trợ, động viên bà con thôn 4, xã Nhân Hòa. Ảnh: Thành Duy

Trong đợt bão lũ này, xã Nhân Hòa bị ảnh hưởng nặng nề khi 1.800 hộ dân với hơn 8.000 nhân khẩu tại 18/26 thôn bị cô lập, trong đó có 469 hộ phải di dời khẩn cấp.

Toàn xã ghi nhận 300 hộ với 670 nhân khẩu bị ngập dưới 1m, 1.000 hộ với 3.800 nhân khẩu bị ngập trên 1m. Ngoài ra, 250 ngôi nhà bị tốc mái, gây thiệt hại lớn về tài sản và làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Nhân Hòa về công tác khắc phục hậu quả bão lụt trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu trong chuyến kiểm tra tại các địa phương trên, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là cơn bão lớn với cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và thời gian lưu bão kéo dài, gây ra tình trạng ngập lụt diện rộng, tốc mái nhà cửa, hư hỏng trường học, công trình hạ tầng.

Qua kiểm tra và nắm thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các xã trong công tác tuyên truyền, vận động người dân sơ tán kịp thời, triển khai phương án “4 tại chỗ”. Nhờ đó, dù thiệt hại về tài sản rất nặng nề, song không có thiệt hại về người.

Người dân xã Nhân Hoa chung sức dọn dẹp vệ sinh sau lụt. Ảnh: Thành Duy

Để nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân cũng như khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ cấp bách. Đặc biệt, trước thực trạng nhiều trường học trên địa bàn các xã bị hư hỏng, tốc mái, đồng chí yêu cầu phải triển khai “làm ngày làm đêm” để khắc phục. Bên cạnh đó, cần huy động giáo viên, hội phụ huynh học sinh cùng chung tay dọn dẹp, sửa chữa.

Đồng thời, các địa phương cần khẩn trương triển khai việc xây dựng nhà ở cho người dân với mức hỗ trợ tương tự chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm không để hộ dân có nhà bị đổ sập, hư hỏng phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất".

Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với ngành điện lực trong việc khắc phục sự cố, tập trung vào các nhiệm vụ như chặt tỉa cây cối, dọn dẹp vật cản vướng vào đường dây, tạo điều kiện để ngành điện triển khai sửa chữa nhanh chóng, đảm bảo tiến độ khôi phục nguồn điện phục vụ đời sống và sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Nhân Hòa và các lực lượng ở cơ sở, người dân về công tác khắc phục hậu quả bão lụt trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy

Các địa phương khẩn trương san gạt, dọn dẹp bùn đất, khắc phục sạt lở, mở lại đường giao thông đến các vùng còn bị chia cắt. Ngay sau khi nước rút, các xã phải huy động lực lượng dọn dẹp, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh sạch sẽ đến đó”.

Nhắc lại hình ảnh đẹp trong chuyến kiểm tra tình hình bão lũ ngày 1/10 vừa qua tại xã Thành Bình Thọ, bà con tập trung nấu ăn, chia sẻ từng bữa cơm, bát canh, hỗ trợ nhau trong những ngày mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ mong muốn nhân dân các xã Yên Xuân, Anh Sơn, Nhân Hòa cũng phát huy tinh thần đó, đoàn kết, duy trì các phong trào chung sức, chung lòng, vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa củng cố tinh thần vượt khó, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao hỗ trợ 2 tỷ đồng cho xã Anh Sơn để khắc phục hậu quả thiên tai. Các xã Yên Xuân, Nhân Hòa cũng được trao hỗ trợ, mỗi xã 2 tỷ đồng. Ảnh: Thành Duy

Về phía tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ bà con. Trước mắt, tỉnh đã quyết định hỗ trợ khẩn các xã Yên Xuân, Anh Sơn, Nhân Hòa, mỗi xã 2 tỷ đồng để mua sắm vật tư, vật liệu, phục vụ công tác khắc phục. Cũng tại các địa phương, đồng chí Lê Hồng Vinh đã trao hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại nặng, mỗi xã 5 hộ.