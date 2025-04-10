Kinh tế Sức mạnh “4 tại chỗ” và sự đoàn kết giúp bà con vùng cao Nghệ An vượt qua khó khăn sau bão số 10 Ngày thứ tư (3/10) sau khi bão số 10 quét qua, hàng chục bản làng miền Tây Nghệ An vẫn chìm trong nước lũ và bị sạt lở, chia cắt với những thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, tài sản, cây trồng vật nuôi. Trong tình cảnh đó, các địa phương đã phát huy phương châm “4 tại chỗ” cùng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cùng giúp nhau vượt qua hoạn nạn.

Thôn, bản giúp nhau

Tại cuộc họp trực tuyến do Chính phủ tổ chức ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo về công tác phòng chống, khắc phục thiên tai. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh đã và đang huy động cao nhất lực lượng, phương tiện, tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ để khắc phục, hỗ trợ người dân sau bão, giúp những hộ sơ tán sớm trở về nhà, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Đồng thời tập trung vệ sinh môi trường, khắc phục cơ sở vật chất thiết yếu như y tế, giáo dục… theo phương châm “4 tại chỗ”, với sự tham gia tích cực của lực lượng công an, quân sự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân xã Thành Bình Thọ. Ảnh: Hồ Tuấn

Tinh thần đó đã được các cấp uỷ, chính quyền địa phương thấm nhuần, triển khai ngay từ công tác phòng chống đến khắc phục hậu quả sau bão số 10. Tại xã Yên Hoà, là một trong những địa phương chịu thiệt hại lớn và bị chia cắt, cô lập sau bão số 10 (Bualoi).

Ông Lô Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, trước những thiệt hại và khó khăn chồng chất, lại bị cô lập, cấp uỷ, chính quyền, các lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể cùng người dân xã Yên Hoà đã chủ động hỗ trợ, đùm bọc nhau khắc phục hậu quả của bão số 10.

Tất cả các hộ gia đình đều cử người chủ động giúp hàng xóm, dân bản của mình. Các bản ít thiệt hại hơn như Bản Cọoc, Trung Thắng, Cành Khỉn, Bản Ngọn cũng ưu tiên hỗ trợ các bản bị nặng hơn dọn dẹp nhà cửa, bùn đất để ổn định cuộc sống.

Các thôn, bản, lực lượng “4 tại chỗ” của xã Yên Hoà chung tay khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: PV

“Đến (3/10), sau 3 ngày bị cô lập, cơ bản đã thông tuyến từ Quốc lộ 7 vào, song đường từ Yên Hoà đi Nga My vẫn bị chia cắt do cầu cứng đã bị cuốn trôi. Lực lượng giao thông cũng đã điều máy móc lên địa bàn xã để cùng với lực lượng tại chỗ khắc phục các điểm sạt lở, thông các tuyến để người dân đi lại” - ông Lô Thanh Bình cho biết.

Không chỉ nội xã, các thôn, bản của xã bên cạnh cũng giang tay đùm bọc đồng bào mình trong khó khăn. Trong buổi sáng 1/10, xã Yên Na cũng đã huy động lực lượng dân quân tự vệ cùng cán bộ xã đến bản Xiềng Líp, xã Yên Hoà để giúp đồng bào dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão lũ.

Còn ở xã Lượng Minh, ngay sau khi bão tan, cùng với các lực lượng “4 tại chỗ”, các chị em Hội Phụ nữ xã đã “chia ca” cùng giúp đỡ các hộ gia đình bản Đửa, bản Minh Phương và bản Côi dọn dẹp nhà cửa, vớt vát tài sản bị ảnh hưởng để dần ổn định cuộc sống.

Chính quyền, người dân xã Lượng Minh tu sửa cầu dân sinh bản Côi. Ảnh: PV

Bí thư Đảng uỷ xã Lượng Minh - ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, chủ động, tự giác, trong 2 ngày (1-2/10), Chi bộ, Ban quản lý bản cùng các đoàn thể đã họp dân, tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình chung tay góp công, góp sức để đắp đường lên trường học; góp vật liệu để tu sửa, gia cố cầu tạm thời cho người dân lưu thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em học sinh đến trường. 100% các hộ đều đồng tình, nên chỉ trong vòng 2 ngày, tuyến đường lên trường học đã được khơi thông, cây cầu tạm đã được sửa chữa, giúp người dân yên tâm đi lại.

Sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng vũ trang

Sau bão số 10, Nghệ An xảy ra ngập lụt trên diện rộng. Tại các xã vùng Anh Sơn (cũ), cũng gánh chịu ngập lụt nặng nề. Trong đó có xã Thành Bình Thọ thiệt hại nặng, với mức ngập có nơi 1- 3m. Không chậm trễ, trong đêm tối, mưa to gió lớn, các chiến sỹ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn cùng với cán bộ xã, xóm đã dầm mưa tìm kiếm người dân còn mắc kẹt trong các căn nhà, đưa đến nơi an toàn. Đến sáng 3/10, cán bộ xã, lực lượng công an, quân sự vẫn căng mình tiếp cận, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những hộ dân bị ngập nhà cửa.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn cùng với cán bộ xã, xóm đã dầm mưa xuyên đêm cứu hộ người dân vùng ngập lụt. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, cán bộ xã cũng kết nối các đoàn thiện nguyện từ nhiều xã khác như xã Nhân Hòa, Chi hội Phụ nữ các thôn Hưng Thành, Cầu Đất, Xuân Long, Long Thọ, Đồng Ếch… chung tay nấu hàng trăm suất cơm, gói bánh, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm để gửi tận tay bà con vùng ngập lụt của xã Thành Bình Thọ.

Sáng 3/10, người dân bản Phả Nọi của xã Na Loi cho biết, tuyến đường từ trung tâm xã vào bản đã được khơi thông sau hơn 2 ngày bị chia cắt do sạt lở. Người dân nhanh chóng được đi lại là nhờ ngay sau khi sạt lở xảy ra, cán bộ xã đã cùng với lực lượng quân sự, công an, Đồn Biên phòng Na Loi và các cơ quan đơn vị trên địa bàn, BQL các bản đã chung tay san gạt, xúc dọn đất đá, khơi thông rãnh thoát nước, tu sửa thông các điểm bị sạt lở.

Xã Na Loi huy động lực lượng “4 tại chỗ” khắc phục các điểm bị sạt lở. Ảnh: CSCC

Một trong những địa điểm bị ngập lụt nặng nề sau bão số 10 là các xã thuộc (huyện Tân Kỳ cũ). Trong đó có xã Tân An, hàng trăm nhà dân ngập sâu 1- 4m.

Người dân địa phương chia sẻ trên các trang mạng xã hội: "Trong những ngày mưa lũ hoành hành, xã Tân An như chìm trong biển nước. Nhưng cũng chính lúc ấy, tình người lại sáng lên như ngọn đèn giữa đêm tối. Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang xã nhà đã không quản ngại gian khó, phối hợp chặt chẽ với bà con nhân dân, các nhà hảo tâm và các đoàn thiện nguyện để kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai".

Các lực lượng ở Tân An dầm mưa, lội nước cứu trợ khẩn cấp các hộ dân bị ngập từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Những chuyến xe cứu trợ, những chiếc xuồng nhỏ len lỏi qua dòng nước xiết đã đưa bà con đến nơi an toàn.

Các lực lượng xã Tân An cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ngập lụt. Ảnh: CSCC



Các lực lượng chức năng cùng tình nguyện viên đã không ngại hiểm nguy, vượt qua những đoạn đường ngập sâu để tiếp cận từng hộ dân, từng mái nhà bị cô lập, để chia sẻ từng gói mì, viên thuốc, chai nước lọc… Những chia sẻ ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại là nguồn sống quý giá trong thời điểm khó khăn. Không chỉ là vật chất, đó còn là sự sẻ chia, là hơi ấm tình người giữa thiên tai hoạn nạn.



Qua những đợt thiên tai liên tiếp, thực tế cho thấy càng trong khốn khó chính quyền cũng như người dân Nghệ An càng thấu hiểu, chia sẻ và đồng lòng, tự giác hỗ trợ, đùm bọc nhau vượt qua thiên tai hoạn nạn. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, cùng với những sự trợ giúp kịp thời của Đảng, Nhà nước, mọi khó khăn sẽ dần được khắc phục.