Xã hội Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở đoạn Quốc lộ 48 lên Cửa khẩu Thông Thụ Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, chiều 2/10, tại Km133+300, Quốc lộ 48 đoạn qua xã Thông Thụ (Nghệ An) xảy ra sạt lở nghiêm trọng với khoảng 25.000 m³ đất, đá tràn xuống, khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục nhằm thông đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Điểm sạt lở núi tại Km133+300, Quốc lộ 48, đi vào Cửa khẩu Thông Thụ. Ảnh: Nguyễn Nam

Ông Trần Hồng Long - Phòng Bảo trì 2, Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Nghệ An), thông tin: “Ngay sau khi có hiện tượng sạt lở. chúng tôi đã huy động máy móc tối đa để san ủi, mở 1 làn lưu thông tạm thời, đảm bảo an toàn cho người dân”.

Lực lượng chức năng đang tập trung phương tiện, nhân lực, đẩy nhanh việc san ủi nhằm sớm thông xe. Ảnh: Nguyễn Nam

Dù công tác khắc phục đang khẩn trương triển khai, song với khối lượng sạt lở quá lớn và địa hình hiểm trở, việc thông tuyến Quốc lộ 48 lên Cửa khẩu Thông Thụ dự kiến còn kéo dài nhiều ngày tới.

Cũng theo cán bộ Hạt Quản lý đường bộ Đồng Văn, trên toàn tuyến từ Km131 đến Km160 còn xuất hiện thêm khoảng 30 điểm sạt lở, khối lượng ước tính 60.000 m³, gây ách tắc giao thông. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực huy động tối đa máy móc, phương tiện để thông xe nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân.