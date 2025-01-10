Văn hóa Hà Nội sáng 1/10: Hàng chục điểm ngập úng vẫn án ngữ nhiều tuyến phố Sau hoàn lưu bão Bualoi, Hà Nội vẫn còn nhiều điểm ngập úng, khiến giao thông khó khăn và người dân phải di chuyển thận trọng.

Đến 6h sáng 1/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều tuyến phố thuộc lưu vực sông Nhuệ vẫn chìm trong nước.

Các điểm ngập úng nghiêm trọng gồm Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long (Km9+656, cửa số 5, 6), ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa và Quyết Thắng. Tại những khu vực này, mực nước sâu khiến phương tiện khó lưu thông.

Tại lưu vực sông Tô Lịch, phần lớn tuyến đường đã đảm bảo giao thông, song vẫn xuất hiện điểm ngập úng cục bộ ở Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng và Nguyễn Chính.

Khu vực Tả Hồng tiếp tục có nước dâng tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung và Ngọc Lâm. Người dân đi qua những đoạn đường này cần đặc biệt chú ý an toàn.

Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết lực lượng đã được huy động tối đa để xử lý tình huống. Nhân viên và phương tiện được bố trí túc trực tại nhiều điểm ngập úng, phối hợp cùng cơ quan chức năng hỗ trợ người dân qua lại những đoạn ngập sâu.

Để giảm mực nước, toàn bộ 20 bơm tại trạm Yên Sở cùng nhiều trạm bơm lớn như Cầu Bươu, Đồng Bông, Cổ Nhuế, Đa Sỹ đều được vận hành hết công suất. Tuy nhiên, do mực nước dâng cao bất thường, một số trạm như hồ Đống Đa, hồ Xã Đàn, hồ Đền Lừ hay hồ Thành Công buộc phải tạm dừng để tháo bơm.

Theo dự báo, Hà Nội còn tiếp tục mưa vừa đến mưa to trong ngày 1/10, kết hợp hoàn lưu bão có thể khiến tình trạng ngập úng phức tạp hơn. Nhiều điểm ngập úng được cảnh báo có thể kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Danh sách các điểm còn bị ngập như sau: